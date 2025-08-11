You are Here
ইউক্রেন স্পাইমাস্টার বলেছেন যে তিনি যৌনকর্মী এবং জুয়া আসক্তদের নিয়োগ করেন বিশ্ব | খবর
News

ইউক্রেন স্পাইমাস্টার বলেছেন যে তিনি যৌনকর্মী এবং জুয়া আসক্তদের নিয়োগ করেন বিশ্ব | খবর

দেশের প্রধান গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এইচআর) এর প্রধান জানিয়েছেন, ইউক্রেন নিয়মিতভাবে যৌনকর্মীদের নিয়োগ দেয় এবং রাশিয়ান গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ধরে রাখতে জুয়ার সংস্থাগুলির উপর নির্ভর করে।

স্পাইমাস্টার কাইরিলো বুদানভকে ইউক্রেনের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের পরিষেবাগুলির দৈনিক কার্যক্রমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, গুপ্তচর নিয়োগ এবং মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের প্রচলিত উপায়গুলিতে স্বীকার করে।

“এটি একটি সাধারণ পদ্ধতি, তাই না? পুরুষরা প্রায়শই তাদের শক্তি প্রদর্শনের জন্য গল্পগুলি ভাগ করে নেন,” বুদানভ ইউক্রেনীয় সাংবাদিক রামিনা এশাকজাইয়ের সাথে এক সাক্ষাত্কারের সময় ব্যাখ্যা করেছিলেন।

বুদানভ, যিনি ২০২০ সাল থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ইন্টেলিজেন্সেমের প্রধান অধিদপ্তরের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে দেশটি এমন তথ্য সংগ্রহ করেছিল যা অন্যথায় যৌনকর্মীদের ব্যবহার ছাড়াই পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

নিয়োগের সময়, তিনি ইউক্রেনকে সহায়তা করার জন্য রাশিয়ান গুপ্তচরদের অনুসন্ধান করার সময় ‘কোনও ব্যক্তির জীবনযাত্রায় দুর্বলতা’ অনুসন্ধান করার জন্য পরিষেবা অনুসন্ধান করেছেন।

বুদানভ বলেছিলেন, “দূর থেকে বা ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে, কারণ উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়।” “প্রযুক্তিগত উপায়ে নিয়োগ আরও সাধারণ হয়ে উঠছে কারণ তাদের উপলব্ধি অনুসারে ব্যক্তি নিয়োগের পক্ষে এটি নিরাপদ বোধ করে But তবে এটি অপারেটিভের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ একটি পাল্টা জালে পড়ার বৃহত্তর সম্ভাবনা রয়েছে।

“(নিয়োগের দিকে তাকানোর সময়) তারা সাধারণত উপলভ্য তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণত ব্যক্তির জীবনযাত্রায় দুর্বলতার সন্ধান করে।

“যদি কারও গুরুতর সমস্যা হয় তবে তারা একটি সম্ভাব্য নিয়োগের লক্ষ্য It’s এটি স্ট্যান্ডার্ড অনুশীলন। একটি জুয়ার আসক্তি নিয়োগের কাজের জন্য স্বর্ণমুখী” “

রাশিয়ার অভ্যন্তরে ইউক্রেনীয় কর্মীরা প্রেসিডেন্ট ভলোডাইমির জেলেনস্কি স্টেজকে রাশিয়ান অঞ্চলের অভ্যন্তরে গভীরভাবে আক্রমণ করতে সহায়তা করেছে, যেমন অপারেশন স্পাইডারওয়েব ড্রোন আক্রমণ, যা দীর্ঘ পরিসরের বোমা হামলার সম্পদের £ 5.2 বিলিয়ন ডলারের একটি প্রতিবেদন ধ্বংস করেছে।

হামলার পর থেকে ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের উপর ড্রোন এবং বিমান হামলা আরও তীব্র করে চলেছেন, পূর্ব ইউরোপীয় দেশে বেসামরিক নাগরিকদের জন্য বছরের শুরু এবং জুলাইয়ের সবচেয়ে মারাত্মক মাস হিসাবে বছরের শুরু এবং জুলাইয়ের ফলে এয়ারিয়াল হামলা 600০০% এরও বেশি বেড়েছে।

ইউক্রেনীয় সিকিউরিটি সার্ভিস (এসবিইউ) অফিসার, কর্নেল ইভান ভোরনিচ, একটি এসবিইউ ইন্টেলিজেন্স স্পেশাল অপারেশনস সেন্টারের প্রধান, পুতিন নিজেই এই হিটকে আদেশ দেওয়ার পরে বিস্তৃত দিবালোকের আলোকে হত্যা করেছিলেন।

স্পাই চিফ বুদানভও রাশিয়ার অভ্যন্তরে তাঁর বিভাগের নেতৃত্ব ‘পূর্ণ জীবন’ এর জন্য কাজ করা অনেক গুপ্তচরদেরও নিশ্চিত করেছেন যে, পুরুষদের চেয়ে নারীরা নিয়োগের পক্ষে আরও কঠিন ছিলেন, অন্যদিকে কিশোর -কিশোরীদের তাদের পরিষেবা এবং তথ্যের বিনিময়ে আর্থিক পুরষ্কার দেওয়া হয়।

“পুরুষদের নিয়োগ দেওয়া সহজ। মহিলারা স্বাভাবিকভাবেই আরও ধূর্ত এবং কী ঘটছে তা আরও দ্রুত বুঝতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts