ইউটিইউ ওয়াচর ওয়াকান্দার মার্ভেলের চোখে তার 5 তম এমসিইউর উপস্থিতি তৈরি করে।

মার্ভেলস উটু দ্য ওয়াচার সবেমাত্র তাঁর 5 তম এমসিইউ উপস্থিতি তৈরি করেছেন। মার্ভেলের নতুন ওয়াকান্দার চোখ মিনিসারি, ওয়াচরকে শোয়ের চূড়ান্ত পর্বে দেখা যেতে পারে। যাইহোক, কোনও কথোপকথন ছাড়াই এই অবিশ্বাস্যভাবে সংক্ষিপ্ত ক্যামিওটি প্রথমবারের মতো ইউএটিইউকে এমসিইউর বিভিন্ন অ্যানিমেটেড প্রকল্পগুলিতে দেখা যায়নি।
মধ্যে ওয়াকান্দার চোখযুদ্ধ কুকুর হিসাবে পরিচিত ওয়াকান্দার গোপন এজেন্টদের গল্পগুলি ইতিহাস জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি অবিশ্বাস্যভাবে মূল মিশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, ওয়াকান্দার ভবিষ্যতের জন্য দুর্দান্ত র্যামিফিকেশন সহ একটি। নিশ্চিতভাবেই, ইউএটিইউকে এই মূল ইভেন্টটি পর্যবেক্ষণ করতে দেখা যেতে পারে, যদিও আমি সাহায্য করতে পারি না তবে অবাক হয়ে ভাবতে পারি না যে ওয়াচারের নতুন এমসিইউর উপস্থিতি আরও বড় কিছুতে পরিচালিত করতে পারে কিনা।
ওয়াকান্দার চোখ পর্ব 4 1896 এবং 2396 উভয় বিজ্ঞাপনে স্থান নেয় ১৯৯ 1996 সালে যুদ্ধের কুকুর কুডা এবং ওয়াকান্দার প্রিন্স তাফারি দ্বারা একটি পরিচিত ভাইব্রেনিয়াম কুড়াল উদ্ধার করার পরে, সর্বশেষ ব্ল্যাক প্যান্থার তাদের মুখোমুখি হয়ে 500 বছর থেকে ভবিষ্যতে সময় মতো ভ্রমণ করেছিলেন।
ভবিষ্যতের এই ব্ল্যাক প্যান্থার দাবি করেছেন যে কুড়ালটি অবশ্যই ফিরে আসতে হবে যাতে এটি এরিক কিলমোনজারের দখলে শেষ হতে পারে, কারণ এটি ইভেন্টগুলির শৃঙ্খলা শুরু করে যা রাজা টি’চাল্লা বিশ্বের কাছে ওয়াকান্দার উদ্বোধন করে, প্রথমবারের মতো তার প্রযুক্তি এবং সংস্থানগুলি ভাগ করে নিয়েছে, যেমন 2018 এর দশকে দেখা গেছে ব্ল্যাক প্যান্থার।
এটি এত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হ’ল এমসিইউর “লাস্ট ব্ল্যাক প্যান্থার” একটি অন্ধকার ভবিষ্যতের টাইমলাইন থেকে যেখানে ওয়াকান্দা বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। এর ফলে পুরো বিশ্ব একটি আক্রমণকারী এলিয়েন হর্ডের কাছে পড়েছিল, ওয়াকান্দা শেষ জাতি হিসাবে পতিত হয়েছিল, যখন পুরো গ্রহটি শুরুতে united ক্যবদ্ধ হওয়ায় কোনও পার্থক্য করতে পারত।
এই হিসাবে, এটি বোঝা যায় যে এই জাতীয় একটি মূল সময়রেখা পরিবর্তনের মুহূর্তটি ওয়াচারের পর্যবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত হবে, যিনি সংক্ষেপে সংক্ষেপে দেখানো হয়েছে ওয়াকান্দার চোখ পর্ব 4, কুদা এবং তাফারি প্রথম কুঠারটি পুনরুদ্ধার করার কিছুক্ষণ পরেই।
ইউএটিইউর অন্যান্য এমসিইউ উপস্থিতি ব্যাখ্যা করেছে
মার্ভেলের আরও প্রধান ভূমিকা সহ যদি …? অভিনেতা জেফ্রি রাইটের কণ্ঠস্বর, ইউএটিইউ এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিটি অ্যানিমেটেড এমসিইউ সিরিজে প্রদর্শিত হয়েছে।
বেবি গ্রুট অভিনীত অ্যানিমেটেড শর্টস সিরিজে, ইউএটিইউ একটি উপস্থিতি তৈরি করে এবং বর্ণিত হয় আমি গ্রুট মরসুম 2, পর্ব 5, গ্যালাক্সির আরাধ্য অভিভাবকের সাথে জড়িত একটি প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী বিশদ।
তেমনি, ইউএটিইউ একটি সংক্ষিপ্ত নন-ডায়ালগ ক্যামিও তৈরি করে এক্স-মেন ’97 পর্ব 5, হেলফায়ার গালার উপরে রাতের আকাশে অদেখা প্রদর্শিত। দুঃখজনকভাবে, ইউএটিইউর পর্যবেক্ষণটি ট্রাই-সেন্টিনেল দ্বারা সংঘটিত নির্মম মিউট্যান্ট গণহত্যার কারণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটি একটি আক্রমণ যা গাম্বিটের মৃত্যুর সাথে শেষ হয়েছিল।
ইউএটিইউতেও দ্রুত উপস্থিত হয় আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী স্পাইডার ম্যান সমাপ্তি মূল এমসিইউ বাদে এই অল্ট-টাইমলাইন সেটে, ইউএটিইউ সেই মুহুর্তটি পর্যবেক্ষণ করে যখন পিটার পার্কার সত্যই স্পাইডার ম্যান হয়ে যায়, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ পার্কারকে বলেছিলেন যে তিনি নায়ক হিসাবে তাঁর জীবনকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত বলে মনে হয় (যদি কখনও হয় তবে মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণের যোগ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত)।
এই মার্ভেল অ্যানিমেশনের স্ট্যান লি ক্যামিও প্রতিস্থাপন (বা আরও বড় কিছু?)
এটি অবশ্যই মনে হয় যথেষ্ট পরিমাণে একটি প্যাটার্ন প্রকাশিত হয়েছে যেখানে আমরা নিরাপদে ধরে নিতে পারি যে ইউএটিইউ সর্বদা এমসিইউর অ্যানিমেটেড প্রকল্পগুলিতে কিছু ধরণের উপস্থিতি থাকবে। এমনকি যদি এটি কেবল একটি দ্রুত উপস্থিতি সংলাপ হয় তবে ভক্তদের সম্ভবত ডিজনি+তে যখনই কোনও নতুন অ্যানিমেটেড শো প্রকাশিত হয় তখনই তাদের নজরদারিটির জন্য তাদের চোখ খোলা রাখা উচিত।
এটি অবশ্যই দেখে মনে হচ্ছে যেন ইউটিইউ এমসিইউর ক্লাসিক চলমান ক্যামিওর উপস্থিতির প্রয়াত মার্ভেল কমিক্স কিংবদন্তি স্ট্যান লির কাছ থেকে এই মহাজাগতিক প্রতিস্থাপনে পরিণত হয়েছে। স্ট্যান লি কীভাবে প্রহরীদের একটি ত্রয়ীর সাথে দেখা হয়েছিল তা দেখে গ্যালাক্সি খণ্ডের অভিভাবক। 2এটি সামগ্রিকভাবে একটি দুর্দান্ত মজাদার ধারণা।
যাইহোক, আমি এখন ভাবছি যে সম্ভবত ইউটিইউর জন্য দিগন্তে আরও বড় কিছু রয়েছে কিনা। সর্বোপরি, মার্ভেলের যদি …? সম্প্রতি ২০২৪ সালের শেষের দিকে তৃতীয় মরশুমের সাথে শেষ হয়েছে, এমসিইউ সিরিজ যেখানে ইউএটিইউ বর্ণনাকারী এবং সম্পূর্ণ শীর্ষস্থানীয় নায়ক হিসাবে কাজ করেছিল।
আমি খুব কৌতূহলী যে মাল্টিভার্স কাহিনীর সমাপ্তি কীভাবে উটুকে একজন মহাজাগতিক পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রভাবিত করতে পারে যিনি তার মানত ভাঙা এবং হস্তক্ষেপের above র্ধ্বে নয়, এমন কিছু যা অবশ্যই যদি … এর সিরিজের সমাপ্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল। অবশ্যই, ইউটিইউ ইন থেকে একটি লাইভ-অ্যাকশন উপস্থিতি অ্যাভেঞ্জার্স: সিক্রেট ওয়ার্স, স্বাভাবিকভাবেই জেফ্রি রাইট অভিনয় করেছেন, অবিশ্বাস্য হবে।
এটি বলেছিল, আমি মনে করি এটি আকর্ষণীয় হবে যদি মার্ভেল অ্যানিমেশনের নিজস্ব কিছু বড় ক্রসওভার থাকে, এটি মাল্টিভার্স কাহিনীর সমাপ্তির আগে এর সমস্ত প্রকল্পকে একত্রিত করে। এইভাবে, প্রতিটি এমসিইউ অ্যানিমেটেড প্রকল্পে ইউএটিইউর উপস্থিতিগুলি সিম্পল ক্যামোসের চেয়ে আরও তাত্পর্যপূর্ণ হতে পারে এবং পরিবর্তে সত্যই মহাকাব্যিক কিছু তৈরি করতে পারে।
যে কোনও হারে, আমি এই বছরের মধ্যে উটু কোথায় দেখছেন তা দেখে আমি আনন্দিত মার্ভেল জম্বিএবং সম্ভাব্য পরবর্তী মরসুমে এক্স-মেন ’97 এবং/বা আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী স্পাইডার ম্যান।
মার্ভেলের সমস্ত পর্ব ওয়াকান্দার চোখ এখন ডিজনি+এ স্ট্রিমিং হচ্ছে।
