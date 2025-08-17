ইউটিউবার প্রথমবারের মতো একটি ভাইরাল ভিডিওতে হিটালো সান্টোসের অভিযোগের বিষয়ে কথা বলেছেন এবং হুমকি প্রকাশ করেছেন। ‘সম্পূর্ণ অসুস্থ’

ইউটিউবার ফেলকা ‘আল্টাস হোরাস’ -এর সাংবাদিক সার্জিনহো গ্রোসম্যানকে একটি সাক্ষাত্কার দিয়েছেন, যেখানে তিনি তার ভাইরাল ভিডিও এবং প্রভাবশালী হিটালো সান্টোসকে বিশেষত সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে শিশুদের প্রাপ্তবয়স্কদের যৌনতার জন্য এবং অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন
প্রভাবকের কাছে অভিযোগের জন্য প্রধান দায়বদ্ধ হিটালো সান্টোসযে নাবালিকাদের শোষণের অভিযোগে তারা তাদের স্বামীদের গ্রেপ্তার করে শেষ হয়েছিলহে ইউটিউবার ফেলকাযে আপনার জীবন সম্পর্কে আকর্ষণীয় কৌতূহল আছেপ্রোগ্রামে ছিল ‘উচ্চ ঘন্টা‘, এই শনিবার (১ 16) টিভি গ্লোবো দ্বারা প্রচারিত, যেখানে তিনি ভিডিওতে মন্তব্য করেছিলেন, তার অনুপ্রেরণা এবং এমনকি হুমকিও পেয়েছে।
উপস্থাপকের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে সার্জিনহো গ্রোসম্যানফেলকা, এমনকি নিজেকে রক্ষা করার জন্য যারা সাঁজোয়া গাড়িতে হাঁটেনতিনি ইন্টারনেটে তাঁর ট্র্যাজেক্টরিটি স্মরণ করেছিলেন, যখন তিনি 2019 সালে হাস্যকর বিষয়বস্তু দিয়ে ভাইরালাইজ করতে শুরু করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি সবচেয়ে সমালোচনামূলক প্রোফাইলটিতে পৌঁছেছেন যা ভক্তদের একটি দল অর্জন করেছে। তারপরে তিনি সাম্প্রতিক ভিডিওতে মন্তব্য করেছিলেন।
“এই শিশুরা, এই শিশুদের প্রোফাইল অ্যাকাউন্টগুলি শিশু পর্নোগ্রাফি এক্সচেঞ্জগুলির প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি অত্যন্ত গুরুতর। এটি একটি খুব সূক্ষ্ম এবং বিরূপ বিষয়, এটি একটি কারণের কারণ হিসাবে বলা হয়, তবে এটি দুর্ভাগ্যক্রমে বলা উচিত … এটি একটি ছোট এবং বৃহত আকারে ঘটে, কম এবং আরও বেশি সমস্যাযুক্ত,” ফেলকা সংশোধন করেছেন:
“এটি একটি প্রদর্শনী থেকে, প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে, একটি শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে আচরণ করে এমনকি বাচ্চারা আসলে যৌন হয়। এটা সম্পূর্ণ অসুস্থ। এটি সম্পর্কে কথা বলা খুব গুরুত্বপূর্ণ, “ইউটিউবার বলেছেন যে ইউটিউবে ইতিমধ্যে ৪৩ মিলিয়নেরও বেশি ভিউ রয়েছে এমন ভিডিওতে প্রকাশিত তার ‘ডসিয়ার’ এর জন্য এক বছর সংগ্রহের উপকরণ ব্যয় করেছেন ইউটিউবার।
সাক্ষাত্কারের সময়, যোগাযোগকারী পেডোফিলগুলির উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন …
