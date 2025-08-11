ইউটিউবার স্ক্র্যাচ থেকে একটি ফ্লপি ডিস্ক পুনরায় তৈরি করে

আপনি পারেন কিনা তা দেখার জন্য কিছু তৈরির ড্রাইভের মতো কিছুই নেই। স্ক্র্যাচ থেকে, একটি ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ তৈরি করতে সেট করুন, স্ক্র্যাচ থেকে, ইয়াস্টেরিয়ারের অনুকূল স্টোরেজ মাধ্যম, কারণ কেন নয়। নিয়মিতভাবে একটি ব্যবহার করতে খুব দেরি করে জন্মগ্রহণকারী যে কেউ, একটি ফ্লপি ডিস্ক একটি চৌম্বকীয়ভাবে আবৃত, নমনীয় পলিয়েস্টার ডিস্ক একটি প্রতিরক্ষামূলক শেলটিতে আবদ্ধ। এটি একটি ফ্লপি ড্রাইভে sert োকান, এবং একটি চৌম্বকীয় মাথা ডিস্কে ডেটা পড়ে বা লেখেন। আপনি যদি কখনও ভেবে দেখেছেন যে “সেভ” আইকনটি কেন এটি দেখায় তবে এটি ফ্লপি ডিস্কের আকারের উপর ভিত্তি করে।
শুরু করার জন্য, পলিম্যাট শাপার 3 ডি এবং মেকারাক্যামে ডিস্কের ঘের এবং অন্যান্য টুকরোগুলি পরিমাপ করে এবং পুনরায় তৈরি করে, তারপরে কার্ভেরা এয়ার সিএনসি মেশিনে অ্যালুমিনিয়াম টুকরা কেটে দেয়। চৌম্বকীয় ডিস্কটি নিজেই লেজার-কাটা পোষা ফিল্মের টুকরো টুকরো করে তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি লোহার অক্সাইড পাউডার স্থগিতাদেশ দিয়ে আবরণ করে। সমস্ত উপাদান এবং কয়েকটি স্পর্শ-ও মুহুর্তগুলি একত্রিত করার পরে, তিনি আসলে ফ্লপি ডিস্কটি চৌম্বকীয়করণ করতে এবং এটিতে লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও খুব বেসিক স্তরে।
আমরা ২০১০ সালে ঘোষণা করেছি এবং তার পর থেকে বছরগুলিতে এমনকি যারা দীর্ঘতম আটকে রেখেছিল তারা এটিকে ত্যাগ করেছে। অবশেষে ২০২৪ সালে ফ্লপি ডিস্ককে বিদায় জানায় এবং জার্মান নৌবাহিনী একই বছরে ফর্ম্যাট থেকে এগিয়ে যায়। মার্কিন সরকার 2019 সালে নিউকস প্রবর্তনের সমন্বয় করতে 8 ইঞ্চি ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার করে।
পলিম্যাটের প্রকল্পটি নস্টালজিক প্রযুক্তি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার জন্য একটি দুর্দান্ত ডুব ছিল। সম্ভবত পরের বার তিনি স্ক্র্যাচ থেকে একটি তৈরি করতে পারেন।