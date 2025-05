ইউটিউবের চিতাবা

ডন বোর্ডেনের জন্য, 58, যিনি জ্যাকসনের বাড়িতে বাড়িতে “নীল রঙের ক্লুজ” এর পরিবর্তে তার তরুণ ছেলের সাথে ওয়াইল্ডআার্থ দেখতে শুরু করেছিলেন, টিঙ্গানা দ্য চিতাবাঘটি দ্রুত প্রিয় হয়ে উঠল, এবং এই জুটি কয়েক বছর ধরে তাকে অনুসরণ করেছিল। 2019 সালে, যখন ওয়াইল্ডইথ একটি সুইপস্টেক চালিয়েছিল যখন জুমাকে তার প্রথম সাফারিতে একটি জায়গা সরবরাহ করে, মিসেস বোর্দেন প্রবেশ করেছিলেন এবং জিতেছিলেন, তাকে প্রথমবারের মতো আফ্রিকাতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি টিঙ্গানাকে জুমায় থাকার প্রথম ঘন্টা দেখেছিলেন।

“অবিলম্বে আমার চোখে অশ্রু এসেছিল,” তিনি বলেছিলেন। (ওয়াইল্ডআার্থের টিঙ্গানার শেষ দেখা ছিল ২০২১ সালে।)

জুমা গেম রিজার্ভের মালিকরা তাদের পরিবেশগত পদচিহ্নগুলি হ্রাস করার জন্য তাদের বাণিজ্যিক সাফারি শিবিরগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন, এটি এমন একটি পদক্ষেপ যা ওয়াইল্ডইয়ার্থকে তার সাবী স্যান্ডস হোম বেসকে এই বছরের শুরুর দিকে একটি প্রতিবেশী সম্পত্তিতে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য করেছিল। But these changes haven’t stopped fans from visiting nearby lodges whose vehicles are allowed onto Djuma, in the hopes of encountering their favorite WildEarth characters (both feline and human) while out on safari.