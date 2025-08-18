ইউটিউব একাডেমি পুরষ্কার হোস্ট করতে রিংয়ে টুপি ছুঁড়ে দেয়

ইউটিউব একাডেমি পুরষ্কার হোস্ট করার জন্য রিংয়ে তার টুপি টস করছে, এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্লুমবার্গ।
যদিও ফিল্মের বৃহত্তম রাতটি দীর্ঘদিন ধরে এবিসিতে প্রচারিত হয়েছে, তবে এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই যে অন্যান্য মিডিয়া সংস্থাগুলি লোভনীয় পুরষ্কার অনুষ্ঠানের জন্য নাটক তৈরি করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, নেটফ্লিক্স এবং প্রাইম ভিডিওর মতো স্ট্রিমাররা তাদের সামগ্রীর বৈচিত্র্যকরণ শুরু করেছে, অতিরিক্ত গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপনের উপার্জনের জন্য আরও লাইভ ইভেন্টগুলি অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে।
ব্লুমবার্গের প্রতিবেদনে উদ্ধৃত দুটি নামবিহীন সূত্রে জানা গেছে, গুগলের মালিকানাধীন ভিডিও প্ল্যাটফর্মটি অস্কারের অধিকার কেনার বিষয়ে অনুসন্ধান করেছে। অন্যান্য সাইটগুলির মতো, ইউটিউব তার ইউটিউব টিভি প্যাকেজের মাধ্যমে লাইভ ইভেন্টগুলি হোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আগ্রহও প্রদর্শন করেছে, যা এনএফএল রবিবারের টিকিটকে গর্বিত করে। এই সপ্তাহের শুরুতে, প্ল্যাটফর্মটি ট্র্যাভিস এবং জেসন কেলস -এ টেলর সুইফটের উপস্থিতি সম্পর্কে জোর দিয়েছিল নতুন উচ্চতা পডকাস্ট অঙ্কন একটি লাইভ ভিউয়ারদের রেকর্ড-উচ্চ সংখ্যা।
একাডেমি পুরষ্কারগুলি 2028 এর মাধ্যমে মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের একাডেমির সাথে নেটওয়ার্কের বর্তমান চুক্তির অধীনে 2028 এর মধ্যে এবিসিতে চালিয়ে যেতে চলেছে। নতুন চুক্তিটি 2029 সালে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের অধিকারগুলি কভার করবে।
এই বসন্তের পর থেকে অস্কারগুলি খেলছে যখন একাডেমির একচেটিয়া আলোচনার উইন্ডোটি অনুষ্ঠানের দীর্ঘকালীন সম্প্রচারক এবিসি বন্ধ হয়ে যায়। সংগঠনটি অন্যান্য নেটওয়ার্ক এবং প্ল্যাটফর্মগুলিতে মার্কি পুরষ্কারগুলি কেনার জন্য প্রস্তুত ছিল।
সেই সময়ে ডেডলাইন যেমন রিপোর্ট করেছে, একাডেমির দ্বারা চাওয়া লাইসেন্স-ফি বৃদ্ধি হ’ল মূল কারণ ছিল উভয় পক্ষই নতুন চুক্তি ছাড়াই একচেটিয়া আলোচনার সময় থেকে বেরিয়ে আসার মূল কারণ।
গত বছর, এএমপাসের সিইও বিল ক্রেমার ডিজনি-এবিসিকে “আশ্চর্যজনক অংশীদার” বলে অভিহিত করেছিলেন তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি “আত্মবিশ্বাসী যে অস্কারের জন্য আমাদের পরবর্তী চুক্তি খুব লাভজনক হবে” কে অধিকারগুলি সুরক্ষিত করে তা নির্বিশেষে। স্বাভাবিকভাবেই, ইউটিউবের অধিগ্রহণ এমন একটি ফেটকে কাঁপিয়ে দেবে যা বছরের পর বছর দর্শকদের ক্ষতি দেখে এবং বিশ্বের সর্বাধিক ঘন ঘন ভিডিও প্ল্যাটফর্ম হিসাবে এটি একটি নতুন দর্শকের ভিত্তি প্রবর্তন করতে পারে।