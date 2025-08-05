ইউনিয়ন এয়ার কানাডার ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন যদি দাবি পূরণ না করে তবে ধর্মঘট করার পক্ষে ভোট দেয়

ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন জানিয়েছে, সদস্যরা ধর্মঘটের পদক্ষেপের পক্ষে ভোট দেওয়ার পরে দেড় সপ্তাহের মধ্যে 10,000 এরও বেশি এয়ার কানাডার ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টরা সম্ভাব্য ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
মঙ্গলবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এয়ার কানাডা উপাদানটি বলেছে যে নতুন চুক্তিতে কয়েক মাস আলোচনার পরে, মজুরি, কাজের নিয়ম এবং অবৈতনিক সময়গুলির মতো মূল বিষয়গুলিতে কোনও চুক্তি হয়নি।
বিভাগের সভাপতি ওয়েসলি লেসোস্কি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, “সংস্থাটি আমাদের সদস্যদের কাছে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে আলোচনার চেয়ে তাদের পা টেনে নিয়ে যাবে।” “এখন, ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টদের আলোচনার বিষয়ে গুরুতর হওয়ার সময় এসেছে বলে সংস্থাটিকে ওজন করার এবং বলার সুযোগ রয়েছে।”
একটি ধর্মঘট ভোট ইঙ্গিত দেয় যে সদস্যরা ধর্মঘটে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তবে অগত্যা এই নয় যে কোনও ধর্মঘট ঘটবে। ইউনিয়ন জানিয়েছে যে কোনও চুক্তিতে পৌঁছানো না হলে 16 আগস্টের সাথে সাথে আইনী ধর্মঘট শুরু হতে পারে।
এয়ার কানাডা একটি বিবৃতিতে ধর্মঘটের ভোটের ফলাফলকে স্বীকার করেছে, যোগ করে এটি দর কষাকষির প্রক্রিয়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।
আরও আসতে হবে।