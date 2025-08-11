নতুন নির্গমন বিধিগুলি কার্বন অপরাধীদের জরিমানা এবং জেলটাইমের মুখোমুখি হতে পারে। ছোট ব্যবসায়ের জন্য মারাত্মক সময়গুলি যেমন ডেটা দেখায় যে তাদের অর্ধেকটি এক বছরের মধ্যে বন্ধের মুখোমুখি হয়। এবং বড় ন্যায্য শেয়ার বিতর্ক – কেন এসএ টেলিকমগুলি প্রযুক্তি জায়ান্টদের তহবিল নেটওয়ার্কগুলিতে সহায়তা করতে চায়।
Source link
ইউনিয়ন কর্পোরেট এসএকে খাদ্যমূল্যের গৌজিংয়ের অভিযোগ করেছে
নতুন নির্গমন বিধিগুলি কার্বন অপরাধীদের জরিমানা এবং জেলটাইমের মুখোমুখি হতে পারে। ছোট ব্যবসায়ের জন্য মারাত্মক সময়গুলি যেমন ডেটা দেখায় যে তাদের অর্ধেকটি এক বছরের মধ্যে বন্ধের মুখোমুখি হয়। এবং বড় ন্যায্য শেয়ার বিতর্ক – কেন এসএ টেলিকমগুলি প্রযুক্তি জায়ান্টদের তহবিল নেটওয়ার্কগুলিতে সহায়তা করতে চায়।