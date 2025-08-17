You are Here
ইউনিয়ন জ্যাক এবং সেন্ট জর্জের পতাকাগুলি কাউন্সিলকে ‘তাদের নামিয়ে’ দেওয়ার পরে উত্থাপিত হচ্ছে | ইউকে | খবর

ইউনিয়ন এবং সেন্ট জর্জের পতাকাগুলি ল্যাম্পপোস্টগুলিতে একটি সিটি কাউন্সিলের তাদের অপসারণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য রাখা হয়েছে, সুরক্ষার কারণে। এই সপ্তাহের শুরুতে বার্মিংহামে ব্রিটিশ পতাকাগুলি নামানো হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে যখন ফিলিস্তিনি পতাকাগুলি জনসাধারণের চিত্কার সৃষ্টি হয়েছিল। বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিল – যা ২০২৩ সালে নিজেকে কার্যকরভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করেছিল – এটি নিশ্চিত করেছে যে এটি ফিলিস্তিনি পতাকা সহ এই বছর রাস্তার আসবাব থেকে 200 টি আইটেম নেমেছে – তবে পরে কিছু প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল।

এই বছরের শুরুর দিকে পতাকাগুলির সাথে সম্পর্কিত গাইডেন্স জারি করা হয়েছিল, কাউন্সিল জোর দিয়ে এটি ইউনিয়ন জ্যাক বা সেন্ট জর্জের পতাকাগুলিকে লক্ষ্য করে না, বরং ল্যাম্পপোস্টের সাথে সংযুক্ত কোনও অননুমোদিত আইটেম যা পথচারী এবং গাড়িচালকদের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। তবুও, এই পদক্ষেপটি আপাতদৃষ্টিতে সারা দেশ থেকে একটি প্রতিশোধমূলক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় “অপারেশন রাইজ দ্য রাইজ” হিসাবে উল্লেখ করেছে। ক্লিপস এবং ছবিতে দেখা গেছে যে সেন্ট জর্জের পতাকাগুলি আপাতদৃষ্টিতে লন্ডন বরো অফ টাওয়ার হ্যামলেটসের ল্যাম্পপোস্টের সাথে সংযুক্ত রয়েছে, যেখানে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ক্যানারি ওয়ার্ফের ব্রিটানিয়া হোটেলের অভ্যন্তরে অভিবাসীদের আবাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা প্রতিবাদ করেছেন।

ফুটেজে এমন একদল ব্যক্তিও দেখায় যে টাওয়ার হ্যামলেটগুলিতে ল্যাম্পপোস্টগুলিতে পতাকা সংযুক্ত করার পথে তাদের পথে রয়েছে বলে মনে করা হয়। অন্য একটি ছবিতে দেখানো হয়েছে যে একদল পুরুষ তুর্কি নাপিত এবং চীনা গ্রহণের বাইরে একটি ল্যাম্পপোস্টে ইউনিয়নের পতাকা সংযুক্ত করে।

একটি আবাসিক রাস্তায় উড়ন্ত পতাকাগুলির অনলাইনে ফুটেজ পোস্টকারীদের মধ্যে ছিলেন কাউন্টি ডারহাম, ড্যারেন গ্রিমসে সংস্কার কাউন্সিলর, যিনি লিখেছেন: “এটি গৌরবময়! সর্বকালের সেরা প্রবণতা।” ফুটেজটি যেখানে চিত্রায়িত হয়েছিল সে ভাগ করে নি।

তিনি একটি ভিন্ন পোস্টে যোগ করেছেন: “এটি প্রতিবাদ শর্তে স্বীকৃত বলে মনে হতে পারে, তবে এমনকি আমাদের নিজস্ব পতাকাগুলি উড়ানোর সহজ কাজটি আজও বিতর্কিত হিসাবে দেখা হয়। দেশপ্রেমিকরা আমাদের পতাকাটি সারা দেশে রাখার জন্য এটি নিজেরাই নিয়েছে।”

ডেইলি মেইল অনুসারে, “আমরা এগুলি নামিয়ে নিচ্ছি, তবে আমরা যখন প্রথম তাদের নামানোর চেষ্টা করেছি তখন যে সমস্যাগুলি ফসলে উঠেছে তার কারণে আমাদের পুলিশের সমর্থন প্রয়োজন।”

সাম্প্রতিককালে, স্থানীয় কাউন্সিলের এক মুখপাত্র আরও বলেছিলেন, ফিলিস্তিনি পতাকাগুলির পাশাপাশি ব্রিটিশ পতাকাগুলিও চাপ দেওয়ার পরেও নামানো হয়েছিল: “যে লোকেরা ল্যাম্পপোস্টগুলিতে অননুমোদিত আইটেম সংযুক্ত করে তাদের জীবন এবং গাড়িচালক এবং পথচারীদের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

“আমরা () প্রতি সপ্তাহে এটি চালিয়ে যাচ্ছি এবং এই কাজটি করছেন এমন কর্মীদের এই কাজটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জিজ্ঞাসা করব।

“রাস্তার আসবাবগুলিতে অননুমোদিত সংযুক্তি স্থাপন করা, বিশেষত ল্যাম্পপোস্টের মতো লম্বা কাঠামোগুলি বিপজ্জনক হতে পারে – এ কারণেই কাউন্সিলকে সর্বদা কোনও আনুষ্ঠানিক ঘটনা বা উদযাপনের আশেপাশে ‘স্ট্রেস টেস্ট’ সম্পদ করতে হয়।”

রবিবার এটি উত্থিত হওয়ার সাথে সাথে এটি এসেছে যে গাজা প্রো-অ্যাস্পায়ার পার্টির দ্বারা পরিচালিত টাওয়ার হ্যামলেটগুলিও ল্যাম্পপোস্টস সহ কাউন্সিলের সম্পত্তি থেকে কোনও সেন্ট জর্জ পতাকা অপসারণের পরিকল্পনা করেছিল, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব”।

