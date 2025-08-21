ইউনিয়ন সিআরএ কল সেন্টারে কাটকে নিন্দা করে প্রচারণা চালু করেছে

নিবন্ধ সামগ্রী
অটোয়া – কানাডা রাজস্ব সংস্থায় শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ফেডারেল ইউনিয়ন কর্মীদের কাটাকে নিন্দা করে একটি অনলাইন প্রচার শুরু করেছে।
করের কর্মচারীদের ইউনিয়ন জাতীয় রাষ্ট্রপতি মার্ক ব্রেয়ার বলেছেন, গত বছরে প্রায় ৩,৩০০ কল সেন্টারের কর্মচারীদের ক্ষতির ফলে বিলম্ব, দীর্ঘ প্রতীক্ষার সময় এবং কল বাদ পড়েছে।
তিনি দাবি করেছিলেন যে কর্মীদের কম স্তরের কারণে সিআরএতে কলগুলির একটি বিশাল অংশের উত্তর দেওয়া হচ্ছে না, যার ফলে প্রচারের নাম “কানাডা হোল্ড”।
ব্রিরিয়ার বলেছিলেন, “শেষের শেষ রাউন্ডটি এই গত মে মাসে ছিল; তারা 1,300 সদস্যকে ছাড়তে দেয় এবং জনসংখ্যার সেবার উপর প্রভাবগুলি একেবারে ভয়াবহ ছিল,” ব্রিরির বলেছিলেন। “একই সাথে, এটি কর্মীদের উপরও প্রভাব ফেলেছে।”
ব্রেয়ার বলেছিলেন যে এই প্রচারের মূল লক্ষ্য হ’ল সরকারকে এই কাটগুলি বন্ধ করা, কল সেন্টারের চাকরি বাঁচাতে এবং কর্মচারীদের পুনর্বাসনের কারণ হিসাবে স্তরগুলি “খুব কম” এবং পরিষেবাগুলি “গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ” হয়েছে।
মহামারী সময়ে এবং গত কয়েক বছরে সিআরএর আকার বৃদ্ধি পেয়েছিল, 2019 সালে মাত্র 44,000 এর নিচে থেকে 2024 সালে প্রায় 59,000 এ উন্নীত হয়েছিল।
2025 হিসাবে, কর্মচারী সংখ্যা প্রায় 52,500 এ নেমে গেছে।
ব্রেয়ার বলেন, সরকার কর্মীদের প্রাক-প্যান্ডেমিক স্তরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে, তবে সিআরএ সেই সময়ে স্বল্প কর্মচারী ছিল। তিনি আরও যোগ করেছেন যে মহামারী থেকে জনসংখ্যাও বেড়েছে।
“আমি ইতিমধ্যে নিয়োগকর্তাকে পরামর্শ দিয়েছি যে এটি টেকসই নয়,” ব্রেয়ার বলেছিলেন। “পরিবেশন করার মতো আরও অনেক লোক রয়েছে এবং তাদের সেবা করার মতো পর্যাপ্ত কর্মচারী থাকবে না।”
প্রচারের মাধ্যমে, কানাডার পাবলিক সার্ভিস অ্যালায়েন্সের সাথে যৌথভাবে চালু করা, ইউনিয়ন জনসাধারণকে তাদের সংসদ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য, করদাতাদের ওম্বডস্পারসনের সাথে পরিষেবা অভিযোগগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য এবং এজেন্সিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি ভিডিও রেকর্ড করার আহ্বান জানিয়েছে।
ব্রেয়ার বলেছিলেন যে ইউনিয়ন আশা করছে যে এই পতনের পরে এই পতনের পরে সিআরএর অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, উল্লেখ করে যে এটি এই বছরের শেষের দিকে স্থায়ী কর্মচারীদের সহ সম্ভাব্যভাবে আরও কাটা দেখার প্রত্যাশা করছে।
ফেডারেল সরকার বেশিরভাগ বিভাগ এবং এজেন্সিগুলিকে ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশের প্রোগ্রাম ব্যয়ের কাটগুলি সন্ধান করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে।
কানাডা রাজস্ব এজেন্সির ২০২৫-২6 বিভাগীয় পরিকল্পনা বলেছে যে এটি তার পূর্ণ-সময়ের কর্মীদের সংখ্যা ২০২২-২6 সালে ৫০,৮০৪ থেকে কমিয়ে ২০২27-২৮-এ 47,732 এ নেমেছে বলে আশা করছে।
পরিকল্পনাটি বলেছে যে হ্রাসটি মূলত তহবিলের “হ্রাস বা সূর্যাস্তের” ফলাফল। এটি 2023 বাজেটে ঘোষিত সরকারী ব্যয় হ্রাস ব্যবস্থায় সিআরএর অবদানের প্রভাবগুলির “র্যাম্পিং আপ” এরও প্রতিফলিত করে।
