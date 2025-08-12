ইউনেস্কো কি সংরক্ষণ এবং মানবাধিকার উভয়কেই সমন্বিত করতে পারে?

গত সেপ্টেম্বরে প্যারিসে একটি বেসরকারী বৈঠক চলাকালীন তানজানিয়ার আদিবাসী মাশাইয়ের একজন আইনজীবী জাতিসংঘের শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) থেকে নেতাদের উত্তর তানজানিয়ার এনগোরঙ্গোরো সংরক্ষণ অঞ্চলকে বিশ্ব it তিহ্য তালিকা থেকে অপসারণ করতে উত্সাহিত করেছিলেন।
পার্কের বাণিজ্যিক সাফল্য সত্ত্বেও, দর্শনার্থীদের সাথে উত্থিত 2018 সালে প্রায় 679,000 থেকে 2023 সালে 843,000 থেকে তানজানিয়ার বেশিরভাগ স্থানান্তরিত 100,000 মাশাই বাসিন্দা ২০২১ সাল থেকে এনগোরঙ্গোরো সমালোচনা করেছেন। মানবাধিকারের উকিলরা অপসারণের তর্ক করে লঙ্ঘন আন্তর্জাতিক আইন, স্বাস্থ্যসেবা, স্কুল বন্ধ এবং কাটা কাটা উদ্ধৃত করে এবং চেষ্টা গত নভেম্বরে তানজানিয়ায় স্থানীয় নির্বাচনের আগে ভোটারদের রেজিস্ট্রার থেকে নাগোরঙ্গোরোকে অপসারণ করতে।
মাশাই নেতারা বলেছিলেন যে ইউনেস্কো এবং এর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার তার মানব বাসিন্দাদের তুলনায় সাইটের “সর্বজনীন মূল্য” অগ্রাধিকার দিয়ে জড়িত, যেমন “” এর মতো সুপারিশের দিকে ইঙ্গিত করে “সম্বোধন আবাসিক যাজকবাদী জনসংখ্যার বিষয়টি “এবং উল্লেখ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মাশাইয়ের প্রভাব “সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান হুমকি” হিসাবে। তানজানিয়ান সরকার উচ্ছেদের প্রতিরক্ষা করার সময় ইউনেস্কোরও আদালতে উদ্ধৃত করেছে।
“আপনি সহজেই বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করতে পারেন এবং বাস্তুচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর ভূমিকা দেখতে পারেন, এবং সরকার বলছে, ‘আমরা যা করছি তা ইউনেস্কোর কাজ করছে,'” প্যারিসের বৈঠকে অংশ নেওয়া মাশাইয়ের আইনজীবী জোসেফ ওলেশংয়ে বলেছিলেন।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ইউনেস্কো মুখোমুখি হয়েছে ব্যাকল্যাশ এর প্রতিক্রিয়া জন্য গণ উচ্ছেদ এবং সহিংসতা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে বিশ্বজুড়েযা উল্লেখযোগ্যভাবে বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্ত অপসারণ কম্বোডিয়ার অ্যাঙ্ককোর ওয়াট মন্দির সাইট থেকে প্রায় 10,000 পরিবারের মধ্যে। ইউনেস্কো রক্ষণাবেক্ষণ এটি কখনও স্থানচ্যুত হওয়ার আহ্বান জানায়নি এবং এটি হস্তক্ষেপ করতে পারে না সার্বভৌম মাটি। তবুও, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সংস্থার ভূমিকা এবং সহিংস সরকারী ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্প্রদায়গুলিকে সুরক্ষিত করতে ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রশ্নগুলি রয়ে গেছে।
পণ্ডিত এবং কর্মীরা জনপ্রিয় শব্দ প্রাক্তন বাসিন্দাদের খালি করে প্রাচীন প্রকৃতির পশ্চিমা বা colon পনিবেশবাদী চিত্র বর্ণনা করার জন্য “দুর্গ সংরক্ষণ”। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ অ্যাপ্রোচ অর্থনৈতিক ও জাতিগত শক্তির আরও একটি স্তর যুক্ত করেছে, ওকল্যান্ড ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অনুরাধা মিত্তাল বলেছেন, একটি ভূমি অধিকার সংস্থা যা বাস্তুচ্যুত বিশ্ব it তিহ্য সম্প্রদায়ের পক্ষে পরামর্শ দিয়েছে।
ধনী পর্যটকরা এমন সাইটগুলিতে যান যেখানে স্থানীয়রা – যারা heritage তিহ্যে অবদান রেখেছিল – বাস্তুচ্যুত হয়েছে। “আপনি কি ভাবতে পারেন যে মাশাইয়ের একটি দল লন্ডনে আসবে, বা নিউইয়র্কে আসবে এবং এটিকে একটি heritage তিহ্যবাহী স্থান হিসাবে ঘোষণা করবে এবং লন্ডনবাসীদের বা নিউ ইয়র্কারদের সেখান থেকে নরকটি বের করে আনতে বলবে?” মিত্তাল ড। “পুরো পন্থা – যে ইউনেস্কো, সরকার বা সংরক্ষণ এনজিওর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি এটি করতে পারে – সাদা colon পনিবেশিক আধিপত্যকে এখনও অব্যাহত রাখে এবং সংরক্ষণে প্রদর্শিত হয়।”
ইউনেস্কোর এক মুখপাত্র একটি ইমেইলে লিখেছেন যে বিশ্ব heritage তিহ্য সাইটগুলি “প্রাথমিকভাবে সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক heritage তিহ্য রক্ষার জন্য মনোনীত করা হয়েছে, তবে তাদের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানবাধিকার এবং সুস্বাস্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।” ইউনেস্কো “বারবার ঘোষণা করেছে যে এটি বাধ্যতামূলক উচ্ছেদকে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে” এবং নাগরিক সমাজ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ককে আরও জোরদার করেছে সাম্প্রতিক বছরতারা বলল।
যখন মাশাইয়ের কথা আসে, “আমরা সর্বদা বজায় রেখেছি যে সম্প্রদায়ের উপস্থিতি শিলালিপির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে”, মুখপাত্র লিখেছেন, ইউনেস্কোর তানজানিয়ান কর্তৃপক্ষকে “স্বেচ্ছাসেবী পুনর্বাসনের বিষয়ে” এবং অন-সাইট সংলাপের জন্য “এবং ট্যানজান থেকে একটি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে” এর জন্য প্রয়োজন।
প্রকাশ্যে, ইউনেস্কো উচ্ছেদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে স্টক ভাষার উপর নির্ভর করে। এর ওয়েবসাইটে নিউজ পোস্ট ড এটি “কোনও মুহুর্তে এটি এই প্রোগ্রামে অনুরোধ, সমর্থন বা অংশ নেয়নি” অ্যাঙ্গকোর ওয়াটে, না এনগোরঙ্গোরোতে “যে কোনও সময় মাশাই জনগণের স্থানচ্যুতি চেয়েছিলেন”। তবুও সংরক্ষণ প্রতিবেদন এবং সুপারিশগুলিতে কিছু ইউনেস্কোর বক্তৃতা দুর্গ সংরক্ষণের সাথে আরও একত্রিত বলে মনে হয়। উচ্ছেদের মুখোমুখি লোকেরা হলেন “অবৈধ দখলদাররা“বিল্ডিং”অবৈধ নির্মাণ“এবং কারণ”দখল। “
এক দীর্ঘকালীন বিশ্ব it তিহ্য উপদেষ্টা, প্রত্নতাত্ত্বিক মাউনির বাউসেনাকিবারবার অ্যাঙ্গকোর ওয়াট বাসিন্দাদের “স্কোয়াটার” বলা হয় একটিতে সাক্ষাত্কার সরকার-সংযুক্ত মিডিয়া সহ। বাউচেনাকি জানিয়েছেন, বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন যে তাদের জীবনযাত্রার পরিস্থিতি দরিদ্র ও অস্বাস্থ্যকর ছিল। কম্বোডিয়ান সরকার প্রচারিত ক্লিপ অনলাইন। (ইউনেস্কোর মুখপাত্র বলেছেন যে বাউচেনাকি “ইউনেস্কোর কোনও মুখপাত্র নন এবং তাঁর মন্তব্য তাঁর নিজস্ব।”)
স্কোয়াটাররা কম্বোডিয়ার জমির দাবির জটিলতাগুলিকে অবহেলা করে হাজার হাজার পরিবারকে বর্ণনা করে। যখন খেমার রুজ ১৯ 197৫ থেকে ১৯ 1979৯ সালের মধ্যে কম্বোডিয়ায় শাসন করেছিলেন, তখন বেসরকারী জমির মালিকানা বাতিল করা হয়েছিল এবং কম্বোডিয়ানদের মারাত্মক কাজের শিবিরে বাধ্য করা হয়েছিল। কম্বোডিয়ান গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা যখন তাদের পৈতৃক ভূমিতে ফিরে এসেছিলেন – অ্যাঙ্গকর ওয়াট সহ – অনেকে সেখানে তাদের পূর্বের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য লড়াই করেছিলেন।
ঘন ঘন রাষ্ট্রের অজুহাত থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য বা হাইজিন আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে জোর উচ্ছেদের বৈধতা দেয় না। ক্লান্তিকর বিকল্পগুলির পরে, সম্পূর্ণ আইনী ন্যায়সঙ্গততার সাথে “ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে” উচ্ছেদগুলি কেবল অনুমোদিত, অনুযায়ী ইউনেস্কোর একটি বোন সংস্থা হাই কমিশনার অফ হিউম্যান রাইটস (ওএইচসিএইচআর) এর জাতিসংঘের অফিসে। অ্যাংকর বাসিন্দারা রিপোর্ট কর্তৃপক্ষ তাদের তাদের বাড়ি থেকে বাধ্য করেছিল এবং পুলিশ কিছু বিক্ষোভকারীকে তাদের কোনও সাইটে স্থানান্তরিত করার আগে পরাজিত করার আগে তাদের অভাবের জন্য নথিভুক্ত করে দিয়েছে নদীর গভীরতানির্ণয়চলমান জলএবং কাজ সুযোগ।
আন্তর্জাতিক তদন্ত সত্ত্বেও, কম্বোডিয়ার উচ্ছেদের প্রচারকে কী ট্রিগার করেছিল তা স্পষ্ট নয়। ইউনেস্কো আছে জোর দেওয়া এটি জড়িত ছিল না, অন্যদিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হুন সেন বার বার দোষী জাতিসংঘ এজেন্সি। সরকার একটি নতুন ভূমি পরিচালন পরিকল্পনা বিকাশ করায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হুন ম্যানেটের অধীনে উচ্ছেদগুলি বিরতি দেওয়া হয়েছে।
ইউনেস্কোর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা বা এর অভাব সম্পর্কে এই ধরনের অস্বচ্ছতা সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণ, বলেছেন আলবেনিয়ায় ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে ব্যাপকভাবে কাজ করেছেন ইউনেস্কোর প্রাক্তন পরামর্শদাতা স্টিফান ডেম্পকে। ২০১৪ সালে, ডেম্পকে ইউনেস্কোর খসড়া সিদ্ধান্তগুলিতে আরও স্বচ্ছতা উত্সাহিত করার জন্য অংশে সাইটগুলি সম্পর্কে অন-গ্রাউন্ডের তথ্যের প্রতিবেদন অলাভজনক ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ওয়াচ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
“সাধারণ আগ্রহ হ’ল বিশ্ব heritage তিহ্যটি দুর্দান্ত কিছু, এটি দুর্দান্ত, এটি এত সুন্দর, এত সুন্দর, এবং প্রত্যেকেরই এটি দেখতে হবে This এটিই তারা সকলেই একমত হয়েছেন,” ডেম্পকে বলেছেন যে বিশ্ব it তিহ্য কনভেনশন, আক্রান্ত রাষ্ট্রগুলি এবং ইউনেস্কোকে অনুমোদিত করেছে এমন রাষ্ট্রগুলিকে উল্লেখ করে।
তবে কিছু নেতাকর্মী বলেছেন যে “সর্বজনীন মূল্য” সরকারকে পর্যটনের জন্য অন্যের চেয়ে কিছু জীবন্ত বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে উত্সাহিত করে, বাকী বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের কাজিরঙ্গা জাতীয় উদ্যানটি 1985 সালে বিশ্ব it তিহ্য তালিকায় লিখিত ছিল, আংশিক কারণে বড় জনসংখ্যা ভারতীয় বৃহত্তর এক শিংযুক্ত গণ্ডার। পার্ক গার্ডরা গন্ডারদের সুরক্ষার জন্য একটি সামরিকীকরণের পদ্ধতির বিকাশ করেছিল এবং এক পর্যায়ে প্রতি মাসে গড়ে দু’জনকে হত্যা করেছিল, ২০১ 2017 সালের বিবিসি অনুসারে রিপোর্ট। পার্কের সীমানা প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে বাসিন্দাদের বাধ্য করা হয়েছিল। কাজিরঙ্গার আদিবাসী কর্মী প্রণব ডোলি বলেছেন, বর্তমানে প্রায় এক হাজার পরিবার উচ্ছেদের মুখোমুখি।
ইউনেস্কো সাম্প্রতিক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিতর্ক চলাকালীন শান্ত ছিল প্রশংসিত এক-শিংযুক্ত গন্ডার জন্য “সাফল্যের গল্প” হিসাবে কাজিরঙ্গা। ইউনেস্কোর এক মুখপাত্র লিখেছেন যে সংরক্ষণের প্রচেষ্টা “স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার ব্যয় করতে পারে না” এবং ইউনেস্কো কাজিরঙ্গার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে, তবে এটি “প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসারে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে এই বিষয়ে কখনও তথ্য পায় নি।”
“এটি এমন কোনও চিড়িয়াখানা নয় যেখানে আপনি বলতে পারেন, যেমন, ‘এগুলি প্রাণীদের জন্য চেম্বার,’ ‘এই রাস্তাগুলি মানুষ ব্যবহার করবে,” “ডোলি বলেছিলেন। তিনি বলেন, প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণের উপলব্ধি বজায় রাখতে সংরক্ষণবাদীদের প্রয়োগের ক্ষমতা প্রয়োজন, তিনি বলেন, আমলাতন্ত্র, আন্তর্জাতিক নং -সরকারী সংস্থা (এনজিও) এবং সামরিক সহ।
তবুও, দুর্গ সংরক্ষণের আখ্যানটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটগুলিতে পাওয়ার ডায়নামিক্সকে ওভারসিম্প্লাইফাই করতে পারে। অ্যান্টওয়ার্প বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টডক্টোরাল ফেলো ফার্গাস ও’লারি সিম্পসন, কঙ্গোর ডেমোক্র্যাটিক প্রজাতন্ত্রের কাহুজি-বিগা জাতীয় উদ্যানের রাজনৈতিক অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন, যেখানে হাজার হাজার আদিবাসী বাটওয়া লোক ছিল উচ্ছেদ 1970 এর দশকে এটি 1980 সালে একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হওয়ার আগে।
রুয়ান্ডার সাথে কঙ্গোর সীমান্তের নিকটে অবস্থিত, এই পার্কটি ১৯৯০ এর দশকে গৃহযুদ্ধের দ্বারা আঁকড়ে ধরেছিল, যার ফলে আধাসামরিক দল, সরকারী সৈন্য, ইকো-গার্ডস, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং শরণার্থীদের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। 2018 সালে কিছু বাটওয়া এলাকায় ফিরে আসার পরে, গার্ড এবং সৈন্যরা নিহত সংখ্যালঘু অধিকার গোষ্ঠী অনুসারে কয়েক ডজন মানুষকে ধর্ষণ করেছে।
তার পর থেকে ও’লারি সিম্পসনের গবেষণা দেখায় যে কিছু বাটওয়া অবৈধ কাঠ এবং কাঠকয়লা শিল্পগুলিতে অংশ নিয়েছে বা তাদের সুবিধার্থে করেছে – জমির স্টুয়ার্ড হিসাবে আদিবাসীদের স্টেরিওটাইপকে নিয়ন্ত্রণ করে।
সুতরাং, কি ভূমিকা ইউনেস্কো এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি মানবাধিকারে খেলা উচিত? কয়েক বছর ধরে, রাজনীতি কমিটিকে বিভক্ত করেছে-21 টি রাজ্যকে সাধারণত চার বছরের শর্তাদি পরিবেশন করে-রাজ্য এবং আঞ্চলিক ব্লকে, ডেম্পকে অনুসারে। এর ফলে সাইটগুলি তাদের অবস্থান এবং রাজ্যগুলির রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন স্তরের মনোযোগ পেতে পারে।
বাহ্যিকভাবে, সংস্কৃতিতে এজেন্সিটির অনন্য ফোকাস এটিকে বিস্তৃত রাজনৈতিক আগুনের কেন্দ্রস্থলে রেখেছে। জুলাইয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রত্যাহার ইউনেস্কো থেকে দ্বিতীয়বারের মতো, এর ২০১১ এর সমালোচনা করে ভর্তি ফিলিস্তিনের সদস্য হিসাবে এবং দাবি এর “গ্লোবালিস্ট” পদ্ধতির তার “আমেরিকা ফার্স্ট” নীতিমালার সাথে মতবিরোধ ছিল।
ইউনেস্কোর সামগ্রিক মিশনের কিছু সমর্থক এখনও এটি মানবাধিকারের দিকে তার পদ্ধতির পুনর্বিবেচনা করতে দেখতে চান। যদিও মানবাধিকার OHCHR এর সুস্পষ্ট ম্যান্ডেটইউনেস্কোর নয়, সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইউনেস্কো প্রকাশ্যে সত্ত্বেও অপরাধবোধকে অপসারণের জন্য এই পার্থক্যটি ব্যবহার করে আলিঙ্গন মানবাধিকারের বক্তৃতা। ডেম্পকে এই যুক্তিটিকে “সংক্ষিপ্ত এবং অগ্রহণযোগ্য” বলে অভিহিত করেছে এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারে বিশ্ব it তিহ্যবাহী সাইটগুলিতে মানবাধিকার অপব্যবহারের জন্য ওএইচসিএইচআর এবং ইউনেস্কোর মধ্যে একটি পারস্পরিক প্রতিবেদন ব্যবস্থা তৈরিতে সমর্থন করে এবং ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারে একটি মানবিক ও আদিবাসী অধিকারের অবস্থানের পাশাপাশি।
যেহেতু আন্তর্জাতিক আইন জমির মানবাধিকার নির্দিষ্ট করে না, তাই ভূমি অধিকারগুলি “টুকরোয়াল” জাতিসংঘ এবং চুক্তি জুড়ে রায় দেওয়া হয়, নীতি গবেষণা কেন্দ্রের ভূমি অধিকার উদ্যোগে পরিচালিত আইনজীবী নামিতা ওয়াহি বলেছেন। ওয়াহি বলেছিলেন, জমির অধিকারের অধিকারটি আদিবাসীতা এবং স্থানচ্যুতি এবং ভূমি-দখল থেকে সুরক্ষার ধারণাগুলিকে একত্রিত করতে সহায়তা করবে, এনজিও এবং কর্মীদের নিজের রক্ষার জন্য নতুন উপায় খোলার জন্য, ওয়াহি বলেছিলেন।
ইউনেস্কো জোরালোভাবে সমালোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে। বেঁচে থাকার পরে আন্তর্জাতিক, একটি মানবাধিকার সংস্থা, ছয়টি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে সমস্যা নিয়ে রিপোর্ট করেছে গত বছরইউনেস্কো ড এই প্রতিবেদনটি “প্রশ্নবিদ্ধ” ছিল এবং সংস্থাটি ছিল “ভুল যুদ্ধের লড়াই”। তবুও জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলি উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। নয়টি বিশেষ র্যাপারচার উদ্বেগ উত্থাপিত 2022 সালে মাশাই উচ্ছেদ সম্পর্কে ইউনেস্কোর কাছে, যখন পাঁচটি বিশেষ র্যাপারচার নিন্দিত গত বছরের শেষের দিকে কম্বোডিয়ার উচ্ছেদ, লিখেছেন যে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি “একটি ইউনেস্কো-সুরক্ষিত অঞ্চলে সংরক্ষণ-পুনর্বিবেচনার আর একটি দুর্ঘটনা হওয়া উচিত নয়।”
বিশ্ব heritage তিহ্য সাইট এবং লোক উভয়কেই সামঞ্জস্য করার জন্য, ইউনেস্কোকে colon পনিবেশবাদের মাধ্যমে সংরক্ষণের চিন্তাভাবনা থেকে তার “1950” থেকে দূরে সরে যেতে হবে, ওলেশংয়ে বলেছিলেন। আধুনিক প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, সংরক্ষণ শিল্পে এম্বেড থাকা বর্ণবাদ সাদা বসতি স্থাপনকারীদের প্রাধান্য দেওয়া থেকে সাদা পর্যটকদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে।
“আপনি যদি কোনও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে বাস করতেন তবে আপনি কি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি কেড়ে নিতে চান, যাতে আমরা ইউনেস্কোর নীতিমালা মেনে চলি?” ওলেশংয়ে ড। “আমাদের মানবজাতির heritage তিহ্য রক্ষা করা দরকার, তবে মানবজীবন এবং জীবনযাপন ব্যয় করে নয়।”