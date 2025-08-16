You are Here
ইউবিআই ফ্র্যাঙ্কলিনের এক্সেস লিলিয়ান এসোরো, অন্যরা বোনের দাফনকে একত্রিত করে
News

ইউবিআই ফ্র্যাঙ্কলিনের এক্সেস লিলিয়ান এসোরো, অন্যরা বোনের দাফনকে একত্রিত করে

সংগীত নির্বাহী ইউবিআই ফ্র্যাঙ্কলিন সম্প্রতি তাঁর প্রাক্তন অংশীদার, অভিনেত্রী লিলিয়ান এসোরো এবং ব্যবসায়ী মহিলা স্যান্ড্রা ইহুয়া, তাদের সন্তান এবং সিগনি আইয়ান্যা সহ উপস্থিত একটি অনুষ্ঠানে তাঁর বড় বোনকে বিশ্রামের জন্য রেখেছিলেন।

ইউবিআই তার বোনের ইনস্টাগ্রামে যাওয়ার খবরটি ভাগ করে নিয়েছিল, তাকে তিনি জানতেন এমন এক বিনয়ী আত্মা এবং তাঁর জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

দাফন অনুষ্ঠানের ছবিতে দেখানো হয়েছে যে ইউবিআই তার এক্সেস এবং শিশুদের সাথে ছবি তোলার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ সহ-পিতামাতার সম্পর্ক প্রদর্শন করে।

ইউবিআই লিখেছেন: “গতকাল, আমরা আমার প্রিয় বোন মিসেস কায়বেহ একপং ওফেমকে সম্মান জানিয়ে একটি বিশেষ গানের সেবার জন্য পারিবারিক উপাসনা কেন্দ্র আবুজাতে একত্রিত হয়েছি”।

অনেক অনলাইন ব্যবহারকারী তাদের অতীতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পরিপক্কতা এবং সম্মান বজায় রাখার জন্য ত্রয়ীর প্রশংসা করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts