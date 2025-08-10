ইউবিসফ্ট সম্ভবত ফার ক্রয়ের এফএক্সের টিভি অভিযোজন প্রকাশ করতে পারে

ইউবিসফ্টের নিউজ পেজে একটি পোস্ট ঘোষণা করেছে যে এফএক্স ফার ক্রাই ফ্র্যাঞ্চাইজির একটি টিভি শো অভিযোজনে কাজ করছে। পৃষ্ঠা এর পর থেকে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা সংস্থা নিউজের জন্য ইউবিসফ্টের ল্যান্ডিং পৃষ্ঠায় পুনর্নির্দেশ করেছে। তবে, তবে বেশ কয়েকটি রেডডিটার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তারা যা দেখেছিল তা প্রচার করে চলেছে।
কথিত ইউবিসফ্ট পোস্ট অনুসারে, ফার ক্রাই ফ্র্যাঞ্চাইজি অভিযোজনটি একটি “অ্যান্টোলজি নাটক” হবে যেখানে “প্রতিটি মৌসুমে ভিডিও গেমের ফ্র্যাঞ্চাইজির স্বাক্ষর স্ট্যান্ডেলোন গল্প বলার ফর্ম্যাটটি অনুসরণ করে একটি ভিন্ন কাস্ট চরিত্রের সাথে একটি নতুন বিশ্বে সেট করা হবে।” সিরিজটি রব ম্যাক দ্বারা সহ-নির্মিত হচ্ছে, এটি তৈরি এবং অভিনীত জন্য পরিচিত ফিলাডেলফিয়ায় এটি সর্বদা রোদএবং নোহ হাওলি, যিনি তৈরি করেছেন ফার্গো এবং সেনা এফএক্সের জন্য। ফাঁস হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে অনুমান করা হয়েছে যে হাওলি সিরিজের শোরনার হিসাবে কাজ করবেন, পাশাপাশি ম্যাকের সাথে এক্সিকিউটিভ প্রযোজকের ভূমিকাও পূরণ করবেন। বেশ কয়েকটি প্রযোজনা স্টুডিওগুলি ইউবিসফ্ট ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন সহ প্রকল্পে যোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে, যা হত্যাকারীর ধর্ম এবং টম ক্ল্যান্সির স্প্লিন্টার সেল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির জন্য অন্যান্য ভিডিও গেম অভিযোজনগুলিতে কাজ করছে।
যদিও এফএক্স আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও কিছু নিশ্চিত করেনি, ফাঁস হওয়া কাস্ট এবং ক্রু টিভিতে অভিযোজিত ভিডিও গেমগুলির জগতে পরবর্তী বড় হিটের চিহ্ন হতে পারে। সাম্প্রতিক সাফল্য ফলআউট এবং আমাদের শেষ দর্শকদের কাছ থেকে একটি স্বাস্থ্যকর ক্ষুধা ইঙ্গিত দেয় এবং হাওলির আগের অভিজ্ঞতা দূরের ক্রাই ফ্র্যাঞ্চাইজির কাঁচা, তবে গা dark ় কৌতুক শৈলীর জন্য উপযুক্ত ফিট হতে পারে।