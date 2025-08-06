ইউব্লক অরিজিন লাইট অবশেষে সাফারির জন্য এসে গেছে – একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা সহ

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- উব্লক অরিজিন লাইট অ্যাড ব্লকার এক্সটেনশন সাফারির জন্য এসে গেছে।
- এই এক্সটেনশনটি বেশিরভাগ অন্তর্নির্মিত ব্লকারদের চেয়ে বিজ্ঞাপনগুলি ব্লক করার ক্ষেত্রে আরও ভাল।
- অফিসিয়াল এক্সটেনশন ইনস্টল করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন – আমাদের কাছে সঠিক লিঙ্ক রয়েছে।
বিজ্ঞাপন-ব্লকিং সফ্টওয়্যার আমাদের অনেকের জন্য একটি প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ বিজ্ঞাপনগুলি অনুপ্রবেশকারী হয়ে উঠেছে। কিছু বিজ্ঞাপন এত খারাপ যে তারা একটি ব্রাউজারকে ধীর, নাকাল থামাতে আনতে পারে। আরও খারাপ, এগুলিতে কখনও কখনও এমন কোড থাকে যা আপনার কম্পিউটারে দূষিত সফ্টওয়্যার ইনজেকশন করতে পারে।
আপনি এটা চান না।
নিজেকে রক্ষা করার জন্য, অ্যাড ব্লকারগুলি al চ্ছিক বিবেচনা করা উচিত নয়।
অনেক ব্যবহারকারীর জন্য, ইউব্লক অরিজিন এডি ব্লকারগুলিতে ডি ফ্যাক্টো স্ট্যান্ডার্ড। দুর্ভাগ্যক্রমে, গুগল নিশ্চিত করেছে যে ব্রাউজার এক্সটেনশনটি আর কাজ করবে না। সুসংবাদটি হ’ল ইউব্লক অরিজিন লাইটও প্রত্যাশার মতো কাজ করে চলেছে, এমনকি গুগলের পরিবর্তনের আলোকেও।
এখন অবধি, উব্লক অরিজিন লাইট সাফারির জন্য উপলব্ধ ছিল না; এটি কেবল পরিবর্তিত হয়েছে, এবং আপনি এখন এক্সটেনশনটি উপলভ্য পাবেন এখানে অ্যাপল অ্যাপ স্টোরে।
একটি সতর্কতা আছে।
আপনি যদি ইউব্লক অরিজিন লাইটের জন্য অ্যাপ স্টোরটি অনুসন্ধান করেন তবে আপনি কেলেঙ্কারীগুলিতে চলে যেতে পারেন, যেমন উব্লক নামের এক্সটেনশন যা এর ট্যাগগুলিতে “উত্স” বা “উব্লক: অ্যাড ব্লকার, স্পিড টেস্ট” অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি অবশ্যই নতুন কিছু নয়, কারণ প্রায় প্রতিটি অ্যাপ স্টোরটিতে “স্ক্যামওয়্যার” থাকে। এমনকি যদি আপনি অ্যাপ স্টোরটিতে “উব্লক অরিজিন লাইট” অনুসন্ধান করেন তবে আপনি এটি পাবেন না। কেন? কারণ অফিসিয়াল অ্যাপটি এখনও পূর্বরূপ প্রকাশের স্থিতিতে রয়েছে, এজন্য আপনাকে এটি ব্যবহার করা দরকার উব্লক অরিজিন লাইট এক্সটেনশনের জন্য সরাসরি লিঙ্ক।
আপনি সঠিক সংস্করণটি ইনস্টল করছেন তা নিশ্চিত করার জন্য, সম্পর্কিত বিকাশকারী নামটি রেমন্ড হিল।
একবার ইনস্টল হয়ে গেলে, আপনি প্রতি সাইটের ভিত্তিতে ফিল্টারিং মোডটি কাস্টমাইজ করতে পারেন। ফিল্টারিং মোডটি বেসিক (কোনও ফিল্টারিং নয়) থেকে সর্বোত্তম এবং সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ডিফল্ট সেটিংটি বেসিক, তবে আপনি যদি খুঁজে পান এটি নির্দিষ্ট সাইটগুলির জন্য কার্যকরভাবে কার্যকরভাবে কাজ করছে না, আপনি মোড সেটিংসটি প্রত্যাশার মতো কাজ না করা পর্যন্ত বাড়িয়ে তুলতে পারেন।
যতক্ষণ না অ্যাড-ব্লকিং ব্রাউজার এক্সটেনশনগুলি যায়, আপনি উব্লক অরিজিন লাইটের চেয়ে আরও ভাল বিকল্প খুঁজে পেতে কঠোর চাপযুক্ত হবেন। বেশিরভাগ ব্রাউজারগুলির মধ্যে অন্তর্নির্মিত বিজ্ঞাপন ব্লকারগুলির চেয়ে এই অ্যাপ্লিকেশনটি যথেষ্ট ভাল।
যদি সাফারি আপনার পছন্দের ওয়েব ব্রাউজার (ম্যাকোস, আইওএস বা আইপ্যাডোসে) হয় তবে আমি আপনাকে বিরক্তিকর (বা বিপজ্জনক) বিজ্ঞাপনগুলি ব্লক করতে এই এক্সটেনশনটি ইনস্টল করার পরামর্শ দিচ্ছি। (অন্যদিকে, আপনি যদি কোনও সাফারি বিকল্পের সন্ধান করছেন তবে আমি একটি আইফোন এবং ম্যাক ব্রাউজার পেয়েছি যা সাফারির চেয়ে দ্রুত, নিরাপদ এবং ব্যবহার করা সহজ))
