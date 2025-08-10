10 আগস্ট, এটি জানা যায় যে বিখ্যাত থিয়েটার ডিরেক্টর ইউরি বুটুসভ, গোল্ডেন মাস্কের একাধিক বিজয়ী, অতীতে করুণভাবে ছিলেন – সেন্ট পিটার্সবার্গ থিয়েটারের শৈল্পিক পরিচালক লেনসোভেট এবং মস্কো থিয়েটারের নামে ভখতঙ্গভের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। প্রিয়জনের মতে, তিনি ডুবে গেলেন, সোজোপল শহরের নিকটে বুলগেরিয়ার সমুদ্রে স্নান করলেন। তাঁর বয়স মাত্র 63 বছর।
গত দুই সপ্তাহ ভয়াবহ ক্ষতির থিয়েটারের জন্য নাট্য হয়ে উঠেছে। অসামান্য ভিজিয়ার পরিচালক, উদ্ভাবক এবং মঞ্চ-রবার্ট উইলসনের যাদুকর, বরিস ইউখানানভ এবং ইউরি বুটুসভ একে অপরকে ছেড়ে চলে যান। তবে উইলসনের বয়স ছিল ৮৩ বছর, ইউহানানভ দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন এবং বুটুসভ হঠাৎ মারা যান। তিনি নাট্যকার আলেকজান্ডার ভ্যাম্পিলভের মতো ডুবে গিয়েছিলেন, যাকে পরিচালক বারবার রেখেছিলেন: লেনসোভেট থিয়েটারে “এল্ডার পুত্র” এবং বুলগেরিয়ার ইভান ওয়াজভ জাতীয় থিয়েটারে “হাঁস হান্ট”, এমন একটি দেশে যেখানে তার জীবন ভেঙে গেছে। এইরকম অদ্ভুত এবং মর্মান্তিক রেপ্রোশন, ভাগ্যের একটি নির্দয় নাটক।
কোনও অতিরঞ্জিততা ছাড়াই: বুটাসভ ছিলেন একজন সত্যিকারের তারকা এবং থিয়েটারের পরিবেশে পরিচালকের সবচেয়ে প্রিয় – তিনি আদর করেছিলেন, তাঁর উপাসনা করেছিলেন, তাঁর অভিনয় বহুবার দেখা হয়েছিল এবং প্রত্যেকের বন্ধে শোক প্রকাশ করেছিলেন।
তাঁর রচনাগুলি রাশিয়ার আধুনিক থিয়েটারের বিকাশকে মূলত নির্ধারণ করে, আক্ষরিক অর্থে সাধারণ মঞ্চের ক্রিয়াকলাপের সীমানা খুলে দেয়, আখ্যানটির লোহার প্রাচীরটি ভেঙে দেয় এবং থিয়েটারের নতুন অভিব্যক্তিপূর্ণ ক্ষমতা কাব্যিক এবং সিন্থেটিক আর্ট হিসাবে দেখিয়েছিল।
তার প্রতিভা তাত্ক্ষণিকভাবে স্পষ্ট ছিল: ইতিমধ্যে লিজিটমিক – গোগলের “বিবাহ” এবং “প্যারাডক্স” এর “আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে নোটস” -তে দস্তয়েভস্কি -তে শিক্ষার্থীদের কাজ সেন্ট পিটার্সবার্গে দেখা গেছে। ১৯৯ 1997 সালে লেনসোভেট থিয়েটারে স্থানান্তরিত বেকেটের মতে ডিপ্লোমা পারফরম্যান্স “ওয়েটিং ফর গডো” একজন নবজাতক পরিচালকের জন্য বিরল ভাগ্য। পরবর্তীকালে, তিনি আরও পাঁচটি ব্যক্তিগত “সোনার মুখোশ”, আরও অনেক পুরষ্কার এবং সহকর্মী, সমালোচক এবং দর্শকদের সর্বসম্মত স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।
বুটাসভ একটি জটিল, দার্শনিক এবং অযৌক্তিক নাটকীয়তার সাথে মোকাবিলা করতে পছন্দ করেছিলেন, পৃথিবীকে ভিতরে পরিণত করে এবং এটি একটি নাট্য গেমের জন্য আখড়ায় পরিণত করেছিলেন – তিনি পিন্টারের “ওয়াচম্যান” “ওজটেক” বুচনারকে রেখেছিলেন।
রহস্যজনক নরওয়েজিয়ান জুন ফোসাকে আবিষ্কার করার প্রথম একজন আমাদের দৃশ্যের দিকে উদ্বোধন করেছিলেন, ফোসাকে সাহিত্যে নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার অনেক আগে লেনসোভেট থিয়েটারে তাঁর সোমনাম্বুলিক “শরতের স্বপ্ন” রেখেছিলেন। তবে চেকস, শেক্সপিয়র এবং ব্রেচট তাদের লেখক হয়ে উঠেছে-তারা পরিচালককে একটি নতুন মঞ্চের ভাষা খুঁজে পেতে, তাদের নিজস্ব ইমেজিনারিয়াম থিয়েটার তৈরি করতে সহায়তা করেছিল।
“সত্যিকন” -তে “সিগল” মঞ্চটি দিয়ে শুরু করে তিনি ক্লাসিক পাঠ্যগুলিকে হাজার হাজার ছোট ছোট টুকরোগুলিতে বিভক্ত করেছিলেন, তারপরে তাঁর অভিব্যক্তিবাদী এবং কখনও কখনও পরাবাস্তব মোজাইক রাখার জন্য, শক্তিশালী রূপকগুলিতে পূর্ণ, ভিজ্যুয়াল পেইন্টিংগুলি (তাঁর ধ্রুবক সহ -লেখক ছিলেন দীর্ঘকাল ধরে শিল্পী আলেকজান্ডার শিশকিন, এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দ্য এক্সপ্রেসিং, লেনসোভেট থিয়েটারে বিখ্যাত ম্যাকবেথের মতো ঘোরাঘুরি বা শামানবাদী আচারগুলি ছয় ঘন্টা অবধি চলতে পারে, তবে ফাইনালে বসবাসকারী দর্শকরা তাদের মধ্যে আরও কিছু ধারণার রিসেপ্টর খুলেছিলেন-তারা ত্বক, আলো, ডায়াফ্রামটি অনুভব করতে শিখেছিলেন এবং আবার এই বিশিষ্টতাটি পুনরাবৃত্তি করতে প্রস্তুত ছিলেন।
প্রত্যেকে, যারা কমপক্ষে একবার বুটুসভের অভিনয়গুলি দেখেছিলেন, তারা সম্ভবত উজ্জ্বল চিত্র-যোগের স্মরণে রয়েছেন।
আমার চোখের সামনে, এখন যেমন একটি পাতলা লরা পিজ্জালৌরি রয়েছে, সবেমাত্র তাঁর হাতে একটি বিশাল তরোয়াল ধরে রেখেছে – একটি ভঙ্গুর হ্যামলেট, যার কাঁধে তারা এই স্থানচ্যুত বিশ্বের মাধ্যাকর্ষণ কেড়ে নিয়েছিল। বা লিরার তিন কন্যা, যারা তাদের পিয়ানোতে পড়ে পড়ে পড়ে এবং পুরাতন পিতা তাদের লম্পট মৃতদেহগুলি সমর্থন করে, তাদের সমর্থন করার চেষ্টা করেন। বা আলেকজান্ডার উরসুলিয়াক, যিনি স্মিয়ারড মেকআপ এবং ক্রলিং ট্রাউজারগুলির সাথে ভয়াবহভাবে চিৎকার করে শেষ “সহায়তা!” “সেজুয়ান থেকে ভাল মানুষ” তে। এবং অবশ্যই, পরিচালক নিজেই, যিনি আরও বেশি পরিবেশকে স্নান করার জন্য এবং সাধারণভাবে 36.6 থেকে এখনও পর্যন্ত পাগল নাচের সাথে দৃশ্যে দৌড়ে এসেছিলেন।
ইউরি বুটুসভ সেন্ট পিটার্সবার্গে এবং মস্কোতে তাঁর নিজস্ব ছিলেন। তিনি লেনসোভেট থিয়েটারে প্রচুর কাজ করেছিলেন: ২০১১ সাল থেকে প্রধান পরিচালক হিসাবে এবং ২০১-201-২০১৮ সালে শৈল্পিক পরিচালক হিসাবে। মস্কোতে, তাঁর দ্বিতীয় বাড়িটি সত্যিকন হয়ে ওঠে, যেখানে সিগল ছাড়াও তিনি আইসোনিক প্রযোজনা তৈরি করেছিলেন – ম্যাকবেট্টা আইওনেসকো, রিচার্ড তৃতীয়, ওথেলো এবং কিং লিয়ার অনুসারে শেক্সপিয়ারের পাশাপাশি গোগলের “পরীক্ষক” ভিত্তিক তাঁর শেষ অভিনয় “আর”। পুশকিন থিয়েটারে, তিনি ব্রেচট-এর ইতিমধ্যে উল্লিখিত “গুড ম্যান” এবং “ড্রামস ইন দ্য নাইট” এবং ফ্লোরিয়ান জেলারের “পুত্র” -তে এই থিয়েটারগুলিকে কিছু নতুন স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। চেখভ মস্কো মেডিসিনে তিনি হ্যামলেট এবং লোকটিকে মাছ এএসআই ভোলোশিনা থেকে রেখেছিলেন।
তবে একই সময়ে, বিদ্রোহী, মুক্ত শিল্পী তাদের উত্পাদনের প্রয়োজনীয়তার সাথে যে কোনও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাথে ফিট করে এবং একাডেমিক গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে তার ঘরোয়া পরীক্ষাগার তৈরি করেছিলেন, যেখানে তিনি তরুণ অভিনেতাদের একটি বৃত্তের সাথে নাট্য আলকেমিতে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং এটি লেনসোভেট থিয়েটারে ছিল এবং ভখতঙ্গভ থিয়েটার ছেড়ে যাওয়ার পরে, যেখানে রিমাস তুমিনাসের আমন্ত্রণে বুটুসভ প্রধান পরিচালক হন। সেখানে তিনি বুলগাকভের দুর্দান্ত এবং বেদনাদায়ক “দৌড়”, চমত্কার “পেন গিন্টা” ইবসেন এবং “কিং অফ লিয়ার” এর নতুন সংস্করণ প্রকাশ করতে সক্ষম হন।
২০২২ সালে, ইউরি বুটুসভ রাশিয়া ত্যাগ করেছিলেন, তবে তাঁর অভিনয়গুলি মস্কো এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ থিয়েটারগুলির পুস্তকে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।
পরিচালক এর আগে বিদেশে কাজ করেছিলেন – তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, পোল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং একই বুলগেরিয়ায় রেখেছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বুটুসভ বিভিন্ন দেশে তিনটি প্রযোজনা প্রকাশ করেছেন: ভিলনিয়াস ওল্ড থিয়েটারে টম স্টপপার্ডের খেলার উপর ভিত্তি করে “রোজেনক্র্যান্টজ এবং গিল্ডেনস্টার্ন মারা গেছে”, নরওয়েজিয়ান ট্রোনহাইম -এর ইবসেনের “সিংহাসনের জন্য সংগ্রাম” এবং এস্টার বোলের (যেমন রেগের র্যাগের র্যাগের র্যাগের র্যাগের র্যাগের ভিত্তিতে “গোগল। কিন্তু এখনও ইউরোপে, তিনি নিজের অনুভব করেননি – এবং সেখানে কোনও দর্শক ছিল না।
পরিচালক নিজেই এবং তাঁর ভক্তদের জন্য আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য ছিল কোর্স, যা ইউরি বুটুসভ গাইটিসে মুক্তি দিতে সক্ষম হয়েছিল (আংশিকভাবে দূরবর্তীভাবে)। দেখে মনে হয় যে তিনি তার কিছু গোপন কোডটি তরুণ ছেলেদের কাছে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা কৌশলগুলির একটি সাধারণ অনুলিপি করতে নেমে আসে না, তবে সৃজনশীল চিন্তার একটি উপায় হয়ে ওঠে। এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে বুটাসোভাইটদের শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স পাওয়া অসম্ভব এবং থিয়েটারগুলি তাদের প্রস্তাব দেয়।
তবে এটি অবশ্যই এই হঠাৎ এবং অপূরণীয় ক্ষতি থেকে এখন সমস্ত নাট্য লোকেরা যে ব্যথা অনুভব করছে তা হ্রাস করে না। এবং আমি তাঁর “পি” এর শেষ দৃশ্যটি স্মরণ করছি: একটি সৈন্য পাখি কোথাও অতল গহ্বরের দিকে ছুটে চলেছে, যেখানে অগণিত নীরব পরিসংখ্যানবিদরা কাঁপছে-মৃত্যুর এক উগ্র নৃত্য।