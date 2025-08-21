You are Here
ইউরোপা লীগ: এসপি। লিংকনের “বাড়ি” অ্যালগারভে ব্রাগা ছোঁড়া | আন্তর্জাতিক ফুটবল

প্রত্যাশিত হিসাবে, এসপি। ব্রাগা প্রথম লেগে প্রিয়গুলির অ -নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল প্লে-অফ ইউরোপা লীগের এবং পরাজিত, অ্যালগারভে, পরিমিত লিংকন রেড ইমপস, ক্লিয়ার 0-4 দ্বারা। এই মার্জিনের সাথে, মিনহো রূপান্তরিত হয়েছিল, বৃহস্পতিবার, জিব্রাল্টারের চ্যাম্পিয়নদের সাথে পরের সপ্তাহের পুনর্মিলনকে নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করেছে।

ইউরোপা লীগের প্রবেশদ্বার নিয়ে আলোচনা করা জিব্রাল্টারের একটি দল দেখে একরকমভাবে একটি উদ্দীপনা। এবং যখন দেখা হয়েছে, এটি আলগারভ স্টেডিয়ামে (ধার করা বাড়ি) এ ঘটে তখন প্যানোরামা আরও ক্যারিক্যাচারে পরিণত হয়। যেন মান এবং উপায়গুলির গভীর পার্থক্য আর পর্যাপ্ত ছিল না, এসপি। ব্রাগা পর্তুগালের দুটি খেলা থেকেও উপকৃত হয়েছিল।

দীর্ঘস্থায়ী চ্যাম্পিয়ন জিব্রাল্টিনো 4x4x2 এ একটি সংগঠিত দৃশ্যে আবির্ভূত হয়েছিল, যা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি আধা-পেশাদার খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত “এগারোটি” ফুসফুসকে স্থায়ী করার সময় তিনি প্রতিরোধ করবেন। পক্ষগুলিতে, লিংকন একটি 37 বছর বয়সী প্লেয়ার সারিবদ্ধ এবং আরও 40 তৈরি করেছিলেন, জালাজার এবং ডরজিলেসের মতো বিরোধীদের সাথে সরাসরি দ্বৈতকে ভারসাম্যহীন অনুশীলনে রূপান্তরিত করে।


তবুও, লিংকনের প্রথম বড় উপলক্ষটি 10 ​​’তে ছিল, এটি নাইকাতাকে প্যালমেটরি ত্রুটির ফলস্বরূপ, এবং কেবল বারের কারণে নেতৃত্ব দেয়নি, হর্নিসেকের আগে বিচ্ছিন্ন হয়ে শটের সময় ছুটে এসেছিল (চেকাস গোলরক্ষক এই অবস্থানটি সহ্য করে এবং রক্ষা করেছিলেন)। হোস্টেস দল হিসাবে সংগঠিত এবং স্বেচ্ছায়, এটি উপলব্ধি করা হয়েছিল যে এটি কেবল এসপিকে সত্যই বিরক্ত করবে। ব্রাগা রাগ বাড়িয়ে দিল।

আলভারকার বিপক্ষে, এসপি -র বিপক্ষে লিগের ২ য় রাউন্ড খেলেছে এমন “এগারোটি” তে সাতটি পরিবর্তন নিয়ে। ব্রাগা 22 থেকে শেষ তৃতীয়টিতে আরও স্ট্রাইকিং নিয়ে আসতে শুরু করে। ডর্গেলস প্রথমে হুমকি দিয়েছিল এবং 34 -এ প্রথম গোলটি এসেছিল: জালাজার ক্রস এবং ছোট অঞ্চলে ভিক্টর গামেজের প্রধান। পাঁচ মিনিট পরে, মুটিনহোর সাথে সংমিশ্রণের পরে এটি উরুগুয়ান মিডফিল্ডার চালান।


ব্যবধানটি 0-2 দিয়ে চিহ্নিতকারীটিতে এবং গেমের অনুভূতির সাথে সমাধান হয়েছে। এখনও যা বুঝতে পেরেছিল তা হ’ল মিনহো বিজয়ের মাত্রা, যা আরও বেশি অভিব্যক্তিপূর্ণ সংখ্যায় পৌঁছায়নি, কারণ বৈশ্বিক তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে, কারণ লিংকন আরও কিছুটা বল প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিল (যদিও প্রায় সর্বদা প্রতিরক্ষামূলক মিডফিল্ডে) এবং ক্রমাগত বিকল্পগুলি গেমটিকে কিছুটা অবহেলা করেছিল।

তবুও, এসপির স্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব। ব্রাগা তাকে আরও দু’বার চিহ্নিত করার অনুমতি দেয়। এই দলের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন জালাজার ৮০ জন এবং পিএইউ ভিক্টর -এ গোল করেছেন, ঘন্টা শেষ কোয়ার্টারে মুক্তি পেয়েছিল, অ্যাকাউন্টগুলি 90+1 এ বন্ধ করে দিয়েছে। একটি রুট যা প্রথম প্রয়াসে রাউন্ডটি সমাধান করেছে।



