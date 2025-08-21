আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের সময়, ট্রাম্প কেবল পুতিনের প্রতি তার হুমকি থেকে সরে আসেননি, বরং পুতিনকে তাঁর আনুষ্ঠানিক গাড়িতেও গ্রহণ করেছিলেন (বিশ হিসাবে পরিচিত) এবং জনগণের প্রশংসা করে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন, তাবনাক, ফারিন পলিসির মতে। ট্রাম্প এমনকি আমাদের -রুশিয়ান সম্পর্কের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেছিলেন এবং রাশিয়াকে “বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তি” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
পুতিন অবশ্য সভার সুযোগ নিয়েছিলেন এবং ২ বছর পর থেকে কয়েক বছর কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার পরে তিনি এই শীর্ষ সম্মেলনটিকে একটি দুর্দান্ত কূটনৈতিক বিজয় হিসাবে উদযাপন করেছিলেন। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলি গর্বের সাথে পুতিনের জন্য রেড কার্পেট এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে তাকে চড়ে রিপোর্ট করেছে। তবে এই ম্যাচের স্পষ্ট ফলাফল কী ছিল? যুদ্ধবিরতি বা শান্তির জন্য কোনও চুক্তি ছিল না এবং পুতিন কোনও ছাড় ছাড়াই ইউক্রেনের উপর আক্রমণ চালিয়ে যান।
পুতিনের হুমকি থেকে জেল্নস্কি পর্যন্ত আদেশ পর্যন্ত
শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ট্রাম্প ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ওয়ালোডিমির জেল্নস্কির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে তার সুর পরিবর্তন করেছিলেন এবং পুতিনকে ধাক্কা দেওয়ার পরিবর্তে জেলকস্কি যুদ্ধ শেষ করার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। তিনি জেলকস্কিকে বলেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ করার জন্য “এটি তার উপর নির্ভর করে”। এদিকে, ট্রাম্প এর আগে ইউরোপীয় এবং জেল্নস্কি নেতাদের সাথে একমত হয়েছিলেন যে তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি কোনও শান্তি আলোচনার পূর্বশর্ত ছিল। যাইহোক, পুতিনের সাথে সাক্ষাত করার পরে, তিনি কৌশলটি ত্যাগ করেছিলেন এবং একটি বিস্তৃত শান্তি চুক্তির ধারণাকে সমর্থন করেছিলেন, যার মধ্যে ইউক্রেন -নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলি রাশিয়ায় স্থানান্তর করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাশিয়ার পক্ষে এবং ইউক্রেনের ক্ষতির পক্ষে।
ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে পরবর্তী সভায় তিনি জেল্নস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে দেখা করেছিলেন এবং আরও ইতিবাচক সুর অর্জন করেছিলেন। এমনকি শান্তি চুক্তি পৌঁছে গেলে তিনি ইউক্রেনকে মার্কিন সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলেছিলেন। তবে এই প্রতিশ্রুতিগুলি ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্রদের গভীর উদ্বেগগুলি সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, পুতিনের শান্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে পুতিন বিশ্বাস করেন যে তিনি যুদ্ধে বিজয়ী ছিলেন এবং কেবল আলোচনার কেনা বাড়িয়ে দিতে পারেন।
স্টিভ উইটকাফ: পুতিনের সেবায় একজন অপেশাদার
প্রক্রিয়াটির অন্যতম মূল কারণ হ’ল ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটাকাফ, যিনি রাশিয়ার সাথে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। “শ্যাডো সেক্রেটারি অফ স্টেট” হিসাবে বর্ণিত, উইটকাফ, 9 আগস্ট সহ মস্কোতে বারবার ভ্রমণের সাথে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের ভিত্তি ছিল। তবে তার অভিনয় তীব্র সমালোচনা উত্থাপন করেছে। তিনি স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিশেষজ্ঞ বা মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের ব্যবহার ছাড়াই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এবং কখনও কখনও ক্রেমলিন দ্বারা সরবরাহিত অনুবাদকদেরও ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন, যা কূটনৈতিক নীতিগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
উইটকাফও বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছেন এবং ইউক্রেনের রাশিয়ান বক্তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ক্রেমলিনের মিথ্যা দাবির পুনরাবৃত্তি করেছেন। টাকার কার্লসনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে তিনি দাবি করেছিলেন যে গণভোটে ইউক্রেনের দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে “সিদ্ধান্তমূলক সংখ্যাগরিষ্ঠ” জনগণ রাশিয়ায় প্রবেশের দাবি জানিয়েছিল। এমনকি তিনি পুতিনকে “দয়ালু” এবং “দুর্দান্ত” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি তাকে “খারাপ ব্যক্তি” হিসাবে বিবেচনা করেন না। এই বিবৃতিগুলি পুতিনের প্রতি উইটকাফের অস্বাভাবিক ইতিবাচক মনোভাব এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের বাস্তবতার প্রতি তাঁর অবহেলা প্রতিফলিত করে।
ইউক্রেনের জন্য একটি বিরক্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি
ইউক্রেনের আলাস্কা সামিটের পরিণতিগুলি উদ্বেগজনক। কিয়েভের উপর মার্কিন চাপ রাশিয়ায় তার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণগুলি স্থানান্তর করতে, ডোনবাস অঞ্চলের অংশগুলি সহ, যা এখনও রাশিয়ার দ্বারা দখল করা হয়নি, মস্কোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি প্রতিফলিত করে। তবে ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা জোর দিয়েছিল যে ইউক্রেনের অংশগ্রহণ এবং তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ছাড়াই কোনও চুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। জেল্নস্কি স্পষ্টভাবে রাশিয়ায় জমি স্থানান্তরকে অস্বীকার করেছেন এবং সতর্ক করেছিলেন যে এই ধরনের পদক্ষেপ “তৃতীয় যুদ্ধ” হতে পারে।
ইউরোপীয়রা, যদিও যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্পের প্রচেষ্টায় স্বাগত জানানো হয়েছে, তারা উদ্বিগ্ন যে তিনি পুতিনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং ইউক্রেনের সমর্থন থেকে সরে এসেছেন। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন শীর্ষ সম্মেলনটিকে “মর্মস্পর্শী” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং এটিকে আন্তর্জাতিক কূটনীতির অন্যতম “অবজ্ঞাপূর্ণ” মুহুর্ত হিসাবে অভিহিত করেছেন।
সাধারণ আশাবাদ কূটনীতি
আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে আবারও দেখানো হয়েছে যে ট্রাম্পের এবং উইটকাফের আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে দৃষ্টিভঙ্গি নির্বোধ আশাবাদ এবং ভূ -রাজনৈতিক জটিলতার প্রতি অবজ্ঞা করার ভিত্তিতে। কর্তৃত্ববাদী নেতাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য কূটনৈতিক দক্ষতা এবং অগ্রাধিকারের অবিশ্বাসের মধ্যে জড়িত এই এই পদ্ধতির ফলে ইউক্রেনীয় যুদ্ধের অবসানের জন্য কেবল একটি স্পষ্ট ফলাফলই ঘটেনি, বরং বিশ্ব মঞ্চে পুতিনের অবস্থানকে আরও জোরদার করেছিল। ইউক্রেনীয়রা, যারা তাদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার জন্য লড়াই করে, তারা ওয়াশিংটন এবং মস্কোর কাছে আত্মসমর্পণ করার সম্ভাবনা কম।