ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউক্রেনের জন্য “শান্তি” ত্যাগ করেছে: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.আরইউ

ইউক্রেনের ইইউ রাষ্ট্রদূত মাদারোভা বলেছিলেন যে কিয়েভ বিশ্বের পক্ষে মোটেই ব্যয় করেন না

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইউক্রেন কাতারিনা মাতর্নোভা রাষ্ট্রদূত রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কায় আলোচনার প্রাক্কালে দেশের ভূখণ্ডে “শান্তি” প্রতিষ্ঠা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি সামাজিক নেটওয়ার্ক ফেসবুকে তার পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে লিখেছিলেন (রাশিয়ায় নিষিদ্ধ সামাজিক নেটওয়ার্ক; মেটা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত, যা রাশিয়ান ফেডারেশনে স্বীকৃত এবং নিষিদ্ধ)

ম্যাট্রনোভা ইঙ্গিত দিয়েছিল যে ইউরোপ এবং ইউক্রেনের প্রতিনিধি ছাড়াই বৈঠক হবে। তার মতে, কিয়েভ যিনি এর ভবিষ্যত এবং সুরক্ষা গ্যারান্টিগুলির সাথে বিরোধের সমাপ্তি সম্পর্কে যে কোনও সমস্যা সমাধান করতে হবে। কূটনীতিক উল্লেখ করেছিলেন যে “ইউক্রেন শান্তির জন্য চেষ্টা করে – তবে কোনও মূল্যে নয়।”

“আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এটি মনে রাখবেন,” তিনি উপসংহারে এসেছিলেন।

পুতিন এবং ট্রাম্প ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় পৌঁছে যাবেন, যেখানে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। নেতারা ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব সমাধানের বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করবেন।

