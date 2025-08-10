ইউরোপীয় এবং ইইউ নেতারা সতর্ক করেছেন যে ইউক্রেনের শান্তি কিয়েভ ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না

ব্রিটিশ সরকারের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ছয়টি ইউরোপীয় দেশগুলির নেতা এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেয়েন, তারা একটি বিবৃতি জারি করেছে যাতে তারা সতর্ক করেছিল “ইউক্রেনের শান্তির উপায় ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।”
উচ্চারণ, স্বাক্ষরিত বলেছেন ভন ডের লেয়েন যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ডের নেতাদের সাথে একসাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে ১৫ ই আগস্ট আলাস্কার মধ্যে সভা নির্ধারিত বৈঠকের কয়েক দিন আগে রয়েছে, যেখানে তিনি ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি সম্ভাব্য চুক্তির সমাধান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
ইউরোপীয় নেতারা লিখেছেন, “ইউক্রেনের নিজস্ব গন্তব্য বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। ফলস্বরূপ কথোপকথনগুলি কেবল একটি উচ্চ আগুন বা শত্রুতা হ্রাস প্রসঙ্গে স্থান পেতে পারে। ইউক্রেনের শান্তির পথটি ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না,” ইউরোপীয় নেতারা লিখেছেন।
পুতিনের সাথে বৈঠক ঘোষণার কিছুক্ষণ আগে, ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাঁর শান্তি চুক্তিতে আঞ্চলিক “এক্সচেঞ্জ” অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তবে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভোলোডিমির জেলেনস্কি, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেন রাশিয়ার কাছে ফলন করবে না এবং বলেছিল যে কিয়েভ ছাড়া করা সিদ্ধান্তগুলি “মারা গেছে”।
ইউরোপীয় নেতারা এই শনিবার বলেছেন, “আমরা এই নীতিটির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আন্তর্জাতিক সীমানা জোর করে পরিবর্তন করা উচিত নয় এবং বর্তমান যোগাযোগের লাইন আলোচনার প্রাথমিক বিষয় হওয়া উচিত,” ইউরোপীয় নেতারা এই শনিবার বলেছেন।
তেমনি, তারা দ্বারা সম্পন্ন কাজের জন্য তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে ট্রাম্প ইউক্রেনের “গণহত্যা” বন্ধ করার চেষ্টা করার জন্য, রাশিয়ার “আগ্রাসন যুদ্ধ” শেষ করুন এবং একটি অর্জন “কিয়েভের জন্য ন্যায়বিচার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও সুরক্ষা “।
“আমরা নিশ্চিত যে কেবলমাত্র এমন একটি পদ্ধতির যা সক্রিয় কূটনীতি, ইউক্রেনের পক্ষে সমর্থন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনকে তাদের অবৈধ যুদ্ধ শেষ করার জন্য চাপকে একত্রিত করে তাদের সফল হতে পারে।”
এই অর্থে, স্বাক্ষরকারী নেতারা এই কাজটি “কূটনৈতিকভাবে” সমর্থন করতে, পাশাপাশি তাদের “বিশেষ্য” সামরিক ও আর্থিক সহায়তা বজায় রাখতে ইচ্ছুক ছিলেনস্বেচ্ছাসেবীদের জোটের কাজ বা রাশিয়ান ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে, “তারা যোগ করেছে।
ভন ডের লেইন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার; ফরাসী রাষ্ট্রপতি, এমমানুয়েল ম্যাক্রন; জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ, ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী, জর্জিগিয়া মেলোনি; পোলিশ প্রধানমন্ত্রী, ডোনাল্ড টাস্ক এবং ফিনিশ রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার স্টাবও এই দৃ iction ় বিশ্বাসকে ভাগ করেছেন যে এই কূটনৈতিক সমাধানটি “ইউক্রেন এবং ইউরোপের সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে।”
নেতাদের মতে, এই আগ্রহগুলিতে “বিশ্বাসযোগ্য এবং শক্তিশালী সুরক্ষা গ্যারান্টিগুলির প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা ইউক্রেনকে তাদের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার অনুমতি দেয়।”
একইভাবে, নেতারা কিয়েভকে সমর্থন করার দৃ support ় সমর্থন এবং তাদের ভাগ করে নেওয়া চিন্তাভাবনা যে ইউক্রেনের রাশিয়ান আক্রমণ একটি জাতিসংঘের সনদের “ফ্ল্যাংরেন্ট ধর্ষণ”হেলসিঙ্কির চুক্তি (1975), বুদাপেস্ট স্মারকলিপি (1994) এবং মস্কোর স্বাক্ষরিত বাকী প্রতিশ্রুতিগুলি।
“আমরা ইউরোপীয় হিসাবে united ক্যবদ্ধ এবং আমাদের স্বার্থকে যৌথভাবে প্রচার করতে রাজি হয়েছি। আমরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এবং ইউক্রেনীয় জনগণের সাথে ইউক্রেনের শান্তির জন্য কাজ চালিয়ে যাব যা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষার স্বার্থ রক্ষা করে,” তারা উপসংহারে বলেছিল।
