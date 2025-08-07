গাজা স্ট্রিপে ক্ষুধা, ভ্রমণ এবং মৃত্যু গণহত্যার জন্য “অনেক চেহারা”, ইউরোপীয় কমিশনের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট টেরেসা রিবেরা ক্লিন, সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক ট্রানজিশনে, বিবৃতিতে বলেছেন, পডকাস্ট প্লেবুক, সংবাদপত্র থেকে অনলাইন পলিটিকো।
রিবেরা বলেছিলেন, “আমরা যা দেখছি তা হ’ল একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী আঘাত, মৃত এবং অনাহারে নিন্দা করা,” তিনি আরও বলেছিলেন, “একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে, বাড়ি ছাড়াই-খাদ্য, জল বা ওষুধের সাথে ধ্বংস করা হচ্ছে, নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ অ্যাক্সেস-বোমা হামলা এবং শট সাপেক্ষে এমনকি মানবিক সহায়তা অর্জনের চেষ্টা করার পরেও।”
হামাস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল কর্তৃপক্ষের মতে, এটি বহন করার চেষ্টা করে এমন একটি ভিড়ের বিশৃঙ্খলার মধ্যে পরিণত হওয়ার সময় একটি ট্রাক দ্বারা সহায়তা বহনকারী একটি ট্রাক দ্বারা বুধবার 20 ফিলিস্তিনিদের চূর্ণ করা হয়েছিল, বুধবার 20 ফিলিস্তিনিদেরকে চূর্ণ করা হয়েছিল, বুধবার 20 ফিলিস্তিনিদেরকে চূর্ণ করা হয়েছিল।
“যে কোনও মানবতা অনুপস্থিত, এবং কোনও সাক্ষীর অনুমতি নেই,” রিবেরা বলেছিলেন। এই সপ্তাহে, বিশ্বজুড়ে একশো সাংবাদিক এই অঞ্চলে আন্তর্জাতিক প্রেস অ্যাক্সেসের আহ্বান জানিয়েছেন।
গাজা উপত্যকায় ইস্রায়েলের পদক্ষেপ সম্পর্কে ইউরোপীয় অভিভাবকের সবচেয়ে কঠিন মন্তব্যে রিবেরা উপসংহারে বলেছিলেন, “যদি এটি গণহত্যা না হয় তবে এটি অনেকটা এর অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত সংজ্ঞার মতো বলে মনে হয়।”
ক্ষুধার মৃত্যু বাড়লে এবং ইস্রায়েলে যখন এই অঞ্চলটির একটি সম্ভাব্য মোট দখল আনতে পারে, তখন জাতিসংঘের (এবং ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী), বেসামরিক জনগোষ্ঠী, সামরিক এবং জিম্মিদের জন্য একটি বিপর্যয়কে সতর্ক করে দেয় তখন রিবেরার বক্তব্য ঘটে।
ইস্রায়েলে আরও বেশি সংখ্যক সত্তা এবং ব্যক্তিত্বও এই শব্দটি ব্যবহার করে। ইস্রায়েলি সংস্থা বিটসেলেম জানিয়েছে যে গাজার হিব্রু রাজ্যের পদক্ষেপগুলি গণহত্যা এবং ইস্রায়েলের সাহিত্যিক দৈত্যদের একজন লেখক ডেভিড গ্রসম্যান বলেছেন যে তিনি এই শব্দটি ব্যবহার করতে সহায়তা করতে পারেন না।
জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত, সর্বোচ্চ বিচারিক উদাহরণ, কোনও গণহত্যা হয় কিনা তা বিশ্লেষণ করছে। সিদ্ধান্তটি বেশ কয়েক বছর সময় নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
রিবেরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইস্রায়েলের সাথে সমিতি চুক্তি স্থগিতাদেশ বিবেচনা করা উচিত, যা পর্যালোচনা করা হয়েছে তবে স্থগিত করা হয়নি।
কমিশনার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে যেসব দেশগুলি স্থগিতাদেশের রেকর্ডের সাথে একমত নয়, অবহেলা আকারে মতবিরোধের সাথে একমত নয়, যদি সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে তবে এটি অনুমোদিত হয়েছিল, যেহেতু “sens ক্যমত্যটি সর্বদা উত্সাহের সাথে সর্বসম্মত নয়,” তিনি বলেছিলেন।
নিষেধাজ্ঞাগুলির মতো অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থাগুলির জন্য এটি এমনকি সর্বসম্মতও হবে, তবে রিবেরা বলেছেন যে ইস্রায়েল যদি গাজা উপত্যকার মোট দখলের পথ অনুসরণ করে তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং দেশগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে “আন্তর্জাতিক বিধি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে এমন উপায়গুলি ব্যবহার করা উচিত,” ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যা করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক আইনকে ছাড়িয়ে গেছে। “