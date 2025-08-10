11 ই আগস্ট একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হবে। এটি ইউক্রেনের বিশ্ব চুক্তির প্রসঙ্গে আরও পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করবে।
ক্যালাসের মতে, ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের আগ্রাসকের মধ্যে যে কোনও চুক্তি কিয়েভ এবং ইইউর অবস্থানকে বিবেচনা করা উচিত। তিনি এটিকে পুরো ইউরোপের সুরক্ষার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেন।
ইইউর সহ-রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে রাশিয়ানদের অস্থায়ীভাবে দখল করা সমস্ত জমি ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত, এবং এই চুক্তিটি ন্যাটো এবং ইউরোপের বিরুদ্ধে রাশিয়ান ফেডারেশন দ্বারা আরও আগ্রাসনের জন্য ব্রিজহেডে পরিণত হওয়া উচিত নয়।
গণমাধ্যমের মতে, বিদেশ মন্ত্রক মন্ত্রণালয়গুলি গ্যাস খাতের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করবে।
প্রসঙ্গ
আগস্ট 6 মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে রাশিয়ান ফেডারেশনের অবৈধ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর বৈঠকের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ইউক্রেন ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সভাপতি। তিনি মস্কোতে স্টিভ উইটকফের বিশেষ প্রতিনিধি সফরের পরে এই কথাটি বলেছিলেন। পরে, হোয়াইট হাউসের প্রধান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি 15 ই আগস্ট আলাস্কায় পুতিনের সাথে দেখা করবেন।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছিল যে পুতিনের প্রস্তাবটি ডোনবাসের বিনিময়ে শত্রুতা অবসানের ব্যবস্থা করেছে: রাশিয়ান ফেডারেশনের মতে ইউক্রেনকে ডোনেটস্ক অঞ্চল থেকে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করা উচিত।
ডাব্লুএসজে-র মতে, ইউরোপীয় আধিকারিকরা রাশিয়াকে দোনেটস্ক অঞ্চলে স্থানান্তর করার দাবীকে ছাড় ছাড়াই অস্বীকার করে এবং আমেরিকান কর্মকর্তাদের প্রতি তাদের পাল্টা ধ্বংসে, বিশেষত মার্কিন ভিক্টর ডিআই ডিআই ডিআই ডিআই ডিআই, এবং রাজ্য সচিব মার্কো রুবিওর প্রতি তাদের পাল্টা ধ্বংসে উপস্থাপন করে।