মার্কিন প্রেসিডেন্ট ড্যানাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন 2018 সালে একটি সভায়। ফটো গেটি চিত্র
ইউরোপীয় কমিশন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রাশিয়ার সাথে শান্তি আলোচনার সময় ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলির “একতরফা” বিনিময়কে সম্মত না করার আহ্বান জানিয়েছে এবং জোর দিয়েছিল যে কোনও চুক্তিতে কিয়েভের সুরক্ষার গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
উত্স: “ইউরোপীয় সত্য“রেফারেন্স সহ ইউরোসিটিভ
বিশদ: ইউরোপীয় কমিশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যা নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছিল, জোর দিয়েছিল যে যে কোনও চুক্তিতে ইউক্রেনের জন্য “সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষা গ্যারান্টি” থাকতে হবে, যা “তৃতীয় দেশগুলির (ইউক্রেনীয়) সশস্ত্র বাহিনী এবং সহায়তার জন্য কোনও বিধিনিষেধের অভাব” সরবরাহ করবে।
ইউরোপীয় কমিশনের মুখপাত্র বলেছেন, “রাশিয়ান অবস্থানটি অঞ্চলগুলির বিনিময় হিসাবে উপস্থাপিত হয়, তবে এটি একক -পাশের বিনিময়ের মতো দেখায়।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে “ইউক্রেনের জন্য সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।”
এই প্রসঙ্গে, ইইউর বিদেশি পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সোমবার ভিডিও কনফারেন্স হওয়া উচিত।
প্রাগৈতিহাসিক::
- ইইউ ক্যালাস কূটনীতি প্রধান রবিবার ঘোষণা করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে কোনও চুক্তি ইউক্রেন এবং ইইউ জড়িত হওয়া উচিত। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে একটি সম্ভাব্য চুক্তি ইউক্রেন, ন্যাটো এবং ইউরোপের বিরুদ্ধে আরও রাশিয়ান আগ্রাসনের জন্য একটি স্প্রিংবোর্ডে পরিণত হওয়া উচিত নয়।
- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রই তিনি বলেছিলেন যে “রাশিয়াকে গুরুতর আলোচনার জন্য আলোচনার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা রয়েছে।”
- শুক্রবার রেকর্ড করা ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে মার্কিন ভাইস -রিসিডেন্ট জে ডায়াস পরামর্শ দিয়েছেন যে “সম্মতিযুক্ত বন্দোবস্ত” “রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে বর্তমান সংঘর্ষের” ভিত্তিতে তৈরি হবে, যা ইইউর অবস্থানের সাথে মিলে যায়।
- ১৫ ই আগস্ট আলাস্কার সাথে পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকটি মিডিয়া রিপোর্টের বিরুদ্ধে নির্ধারিত হয়েছে যে ওয়াশিংটন এবং মস্কো যেন তারা একটি চুক্তিতে পৌঁছতে চায় ইউক্রেনের যুদ্ধের থামার বিষয়ে, যা রাশিয়ার অঞ্চলগুলির কিছু অংশ দখলকে একীভূত করতে পারে।
- ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটে রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণের ডি ফ্যাক্টো স্বীকৃতি অনুমোদিত ভবিষ্যতের চুক্তিতে ইউক্রেনের কিছু অংশ।