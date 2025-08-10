ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ পুতিনের সাথে তার বৈঠকের আগে ট্রাম্পের কাছ থেকে অনুরোধ করে – তাবনাকের সাথে

You are Here
আইএসএনএ জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে 6 আগস্ট শুক্রবার বৈঠক করবেন।

ব্লুমবার্গ নিউজ মিডিয়া তাদের নাম প্রকাশ করেনি এমন সচেতন সূত্রের বরাত দিয়ে: ইউরোপীয় নেতারা শুক্রবারের আগে তাঁর সাথে কথা বলতে চান, যখন ট্রাম্প এবং পুতিন সাক্ষাতের কথা চলেছেন।

ইইউ রাষ্ট্রদূতরাও রবিবার ছিলেন এবং সোমবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বৈঠকের কথা রয়েছে।

হোয়াইট হাউস এখনও এই প্রতিবেদনে মন্তব্য করতে সাড়া দেয়নি।

ইউক্রেনের বিশেষ উদ্বেগ রয়েছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনকে ক্রিমিয়ার স্বীকৃতি এবং ইউক্রেনের অঞ্চল স্থানান্তর (ডোনেটস্ক, লোহ্যাঙ্ক, কেরম্যানসন এবং জাপুরিগিয়া) রাশিয়ায় স্থানান্তর সহ আঞ্চলিক ছাড় দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারেন।

