ইউরোপীয় কূটনীতির নেতা বিদেশ মন্ত্রক সংগ্রহ করেছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান ফেডারেশন চুক্তিতে ইউক্রেন এবং ইইউ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত

কায়া কল্লাস, ফটো গেটি ইমেজ
সোমবার ইইউ সুপ্রিম প্রতিনিধি সোমবার ক্যালাস সিকিউরিটি অ্যান্ড সিকিউরিটি পলিসিতে ইউরোপীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার শাসক ভ্লাদিমির পুতিনের পরিকল্পিত আলোচনার সাথে সম্পর্কিত পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাবে।
উত্স: কলাস যে উদ্ধৃতি “ইউরোপীয় সত্য“রেফারেন্স সহ রয়টার্স
সরাসরি ভাষা: “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়াকে গুরুতর আলোচনায় বাধ্য করার ক্ষমতা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে যে কোনও চুক্তিতে ইউক্রেন এবং ইইউ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত কারণ এটি ইউক্রেন এবং সমস্ত ইউরোপের সুরক্ষার বিষয়।”
বিজ্ঞাপন:
বিশদ: তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে “যেহেতু আমরা টেকসই এবং ন্যায়বিচারের শান্তির অর্জনে কাজ করছি, তাই আন্তর্জাতিক আইন স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে: সমস্ত সাময়িকভাবে দখলকৃত অঞ্চলগুলি ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত।”
তিনি আরও যোগ করেন, “ইউক্রেন, ট্রান্সটল্যান্টিক জোট এবং ইউরোপের বিরুদ্ধে আরও রাশিয়ান আগ্রাসনের জন্য এই চুক্তিটি ব্রিজহেড হওয়া উচিত নয়।”
ক্যালাস আরও জানিয়েছে যে মন্ত্রীরা গ্যাসের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করবেন।
এর আগে: পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠক আলাস্কার জন্য ১৫ ই আগস্ট, মিডিয়া রিপোর্টের পটভূমির বিপরীতে যে ওয়াশিংটন এবং মস্কোর প্রতিবেদন করেছে যেন তারা একটি চুক্তিতে পৌঁছতে চায় ইউক্রেনের যুদ্ধের থামার বিষয়ে, যা রাশিয়ার অঞ্চলগুলির কিছু অংশ দখলকে একীভূত করতে পারে।
ভলোডিমির জেলেনস্কি বলেছেন যে “ইউক্রেনীয় আঞ্চলিক প্রশ্নের উত্তর ইতিমধ্যে ইউক্রেনের সংবিধানে“।
10 আগস্ট রাতে ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, পোল্যান্ড, ব্রিটেনের নেতারা ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি, পাশাপাশি ফিনল্যান্ডের সভাপতি একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশমার্কিন নেতাদের এবং রাশিয়ান ফেডারেশনকে সম্বোধন করেছেন।
ইউরো উপাদান পড়ুন: অনেক অজানা সাথে সাক্ষাত করা: ডোনাল্ড ট্রাম্প কেন পুতিনের সাথে সম্মেলনে রাজি হন