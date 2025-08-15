You are Here
ইউরোপীয় ক্রিয়াগুলি ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করে দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তাহের নিবন্ধন করে

ইউরোপীয় পদক্ষেপগুলি শুক্রবার নেতিবাচক প্রকরণটি নিবন্ধিত করেছে, বেশ কয়েক মাসের মধ্যে একটি শীর্ষে ফিরে এসে প্রযুক্তি এবং আর্থিক ভূমিকাগুলি কিছু কর্পোরেট ব্যালেন্স শিটের কারণে উচ্চতর প্রস্তাব দেয়, অন্যদিকে বিনিয়োগকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষ সম্মেলন পর্যবেক্ষণ করেছেন।

প্যান-ইউরোপীয় স্টক্সএক্স 600 সূচক প্রায় পাঁচ মাস আগে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পরে 553.56 পয়েন্টে 0.06%এর নেতিবাচক প্রকরণ রেকর্ড করেছে।

বিনিয়োগকারীদের ফোকাস শুক্রবার আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তার রাশিয়ান হোমোলজিস্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে একটি বৈঠকের দিকে ছিল যে বিনিয়োগকারীরা ইউক্রেনের সংঘাতের সমাধানের জন্য প্রত্যাশা করছেন।

ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের পক্ষে আলোচনা করবেন না এবং কিয়েভকে রাশিয়ার সাথে আঞ্চলিক বিনিময়গুলিতে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেবেন না।

জেফারিজ বিশ্লেষকরা বলেছেন যে আরোহণের দিকনির্দেশে যে কোনও অগ্রগতি গ্রাহক, নির্মাণ, উপকরণ এবং অন্যান্য বৃদ্ধি -ওরিয়েন্টেড খাতগুলিকে উপকৃত করতে পারে, যা ইউরোপে তুলনামূলকভাবে খারাপভাবে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

শীর্ষ সম্মেলনের আগে মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা খাত 0.8% হ্রাস পেয়েছে।

ইন্টারেক্টিভ ব্রোকার্স মার্কেট-চিফ বিশ্লেষক স্টিভ সোসনিক বলেছেন, “যদি না এমন কিছু অযৌক্তিক-পজিটিভ বা নেতিবাচক-বাজারের কিছু না থাকে তবে বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি (মার্কিন-রাশিয়ান গম্বুজ) গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে না।”

প্রযুক্তির শেয়ারগুলি 0.6%হ্রাস পেয়েছে, যখন খনির সংস্থাগুলি সবচেয়ে বেশি আয় করেছে, 0.8%বেশি।

ট্রাম্পের ফার্মাসিউটিক্যাল শুল্কের তুলনায় অনিশ্চয়তার কারণে এই বছর যে স্বাস্থ্য খাতটি লড়াই করা হয়েছিল, তাকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

স্বাস্থ্য খাতটি তার টানা সপ্তম লাভ অধিবেশন রেকর্ড করেছে, জানুয়ারীর শেষের দিক থেকে এটির বৃহত্তম ক্রম।

লন্ডনে, ফিনান্সিয়াল টাইমসের হার 0.42%পিছু হটেছে, 9,138.90 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে, ড্যাক্স সূচকটি 0.07%এর নেতিবাচক প্রকরণটি 24,359.30 পয়েন্টে রেকর্ড করেছে।

প্যারিসে, সিএসি -40 সূচক 0.67%উপার্জন করেছে 7,923.45 পয়েন্টে।

মিলানে, এফটিএসই/এমআইবি সূচকটি 1.11%এর প্রশংসা করা হয়েছিল, 42,653.97 পয়েন্টে।

মাদ্রিদে, আইবিএক্স -35 সূচক 0.47%বৃদ্ধি পেয়ে 15,277.20 পয়েন্টে রেকর্ড করেছে।

লিসবনে, পিএসআই 20 সূচকটির মূল্য 0.75%, 7,780.46 পয়েন্টে ছিল।

