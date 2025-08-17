ইউরোপীয় দাবানল ধোঁয়া অস্বাভাবিকভাবে আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থার সাথে ইউকে হিটওয়েভকে স্যাঁতসেঁতে দেয়

পূর্বাভাসকারীরা বলেছেন, দক্ষিণ ইউরোপের দাবানলের ধোঁয়া যুক্তরাজ্যে আচ্ছন্ন পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে, বর্তমান হিটওয়েভকে ব্যাহত করে।
যুক্তরাজ্য এই সপ্তাহে গ্রীষ্মের চতুর্থ হিটওয়েভের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, কিছু অঞ্চল উষ্ণতম জায়গাগুলিতে বুধটি 33 সি এর উপরে উঠতে দেখেছে।
তবে মেট অফিস জানিয়েছে, “স্পেন এবং পর্তুগালের দাবানলের ধোঁয়া, এবং সাহারান ধুলো যুক্তরাজ্যের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে”।
এর অর্থ যুক্তরাজ্যের “আগামী দিনগুলিতে বর্ধিত সূর্যসেট এবং সূর্যোদয়গুলি আশা করা উচিত – গভীর লাল এবং কমলা হালকা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ,” পূর্বাভাসকারী যোগ করেছেন।
বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ঘটনাটি রায়লেহ স্ক্যাটারিং এবং মাই স্ক্র্যাটারিং নামে পরিচিত দুটি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত।
রাজকীয় আবহাওয়া সোসাইটি অনুসারে, ছোট বায়ু অণুগুলির কারণে সৃষ্ট রায়লেহ বিক্ষিপ্ততা সাধারণত আকাশকে ছোট্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য যেমন ভায়োলেট এবং নীল হিসাবে ছড়িয়ে দিয়ে নীল প্রদর্শিত হয়।
তবে সট এবং অ্যাশের মতো দাবানলের দ্বারা প্রকাশিত বৃহত্তর কণাগুলি, ট্রিগার মাই স্ক্যাটারিং, যা সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য আরও সমানভাবে ছড়িয়ে দেয় এবং দীর্ঘ লাল এবং কমলা তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে আধিপত্য করতে দেয়।
মেট অফিসের আবহাওয়াবিদ গ্রেগ দেউহার্স্ট স্কাই নিউজকে বলেছেন যে এই ধোঁয়াশা “পরের কয়েক দিন ধরে ঝুলবে”।
রবিবারের মেট অফিসের পূর্বাভাস বলছে যে উত্তর সাগরের দিকে পিছু হটানো কম মেঘের অর্থ এখানে “বেশিরভাগের জন্য প্রচুর রোদ” থাকবে। ইংল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে তীব্র বাতাস থাকবে এবং এটি পূর্ব উপকূলে উষ্ণ থাকবে।
স্পেন শুক্রবার উচ্চ বাতাস দ্বারা চালিত ১৪ টি বড় আগুনের সাথে লড়াই করেছিল এবং শুক্রবার হিট দ্বারা আরও বেড়ে যায়, কর্তৃপক্ষ “প্রতিকূল পরিস্থিতি” সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিল যে ইতিমধ্যে সাত জনকে হত্যা করেছে এবং লন্ডনের আকারে একটি অঞ্চল পুড়িয়ে দিয়েছে।
দমকলকর্মীরা 20 বছরের মধ্যে দাবানলের সবচেয়ে খারাপ গ্রীষ্মের একটিতে দক্ষিণ ইউরোপ জুড়ে ব্লেজগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লড়াই করছে।
জরুরী পরিষেবাগুলির মহাপরিচালক ভার্জিনিয়া বারকোনস, ভার্জিনিয়া বারকোনস, ভার্জিনিয়া বারকোনস বলেছেন, দু’সপ্তাহের প্রথম দিকে হিটওয়েভ এবং দক্ষিণে বাতাস পরিস্থিতি আরও খারাপ করছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফরেস্ট ফায়ার ইনফরমেশন সার্ভিস অনুসারে, এই বছর স্পেনে এখনও পর্যন্ত স্পেনে দাবানলগুলি 157,000 হেক্টর বেশি পুড়িয়ে দিয়েছে।
প্রতিবেশী পর্তুগালে, ইতিমধ্যে, হাজার হাজার দমকলকর্মীরা দেশের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে পাঁচটি বড় ব্লেজের সাথে লড়াই করছিলেন, লিসবনের প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার উত্তর -পূর্বে ট্রানকোসোতে একটি আগুন নিয়ে এখন ছয় দিনের জন্য ছড়িয়ে পড়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপার্নিকাস জলবায়ু পরিবর্তন পরিষেবা অনুসারে ১৯৮০ এর দশক থেকে ইউরোপ বিশ্ব গড়ের দ্বিগুণ দ্রুত উষ্ণ হয়ে উঠছে।
ইইউ মনিটরিং এজেন্সি বলেছে যে ২০২৪ বিশ্বব্যাপী এবং ইউরোপ উভয় ক্ষেত্রেই রেকর্ডে সবচেয়ে উষ্ণতম বছর ছিল, যা এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ‘তাপের চাপ’ দিনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল।