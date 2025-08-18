You are Here
ইউরোপীয় নেতাদের সমর্থন নিয়ে, জেলেনস্কি ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের জন্য আমাদের মধ্যে উপস্থিত হন

ওয়াশিংটন – মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ক্রিমিয়া পুনরায় দাবি করা বা ন্যাটোতে প্রবেশ করা ইউক্রেনের টেবিলের বাইরে ছিল, কারণ প্রেসিডেন্ট ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সোমবারের আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনে এসেছিলেন।

জেলেনস্কি, যিনি বারবার আঞ্চলিক ছাড়গুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি সোমবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সাথে দেখা করবেন, যার সাথে ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডের লেয়েন এবং অন্যান্য নেতারাও রয়েছেন।

শুক্রবার আলাস্কায় ট্রাম্প এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনের সভায় সভাটি এসেছে, যা যুদ্ধবিরতি সাফল্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল তবে উভয় নেতার কাছ থেকে ইউক্রেনকে “শক্তিশালী সুরক্ষা গ্যারান্টি” সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি তৈরি করেছিল।

জেলেনস্কিকে আলাস্কার বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, তারপরে ট্রাম্প দীর্ঘকালীন রাশিয়ান অবস্থানের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন যে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তির আগে যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন ছিল না।

ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করেছেন, “ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে প্রায় অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, যদি তিনি চান, বা তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন,” ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করেছেন। “এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা মনে রাখবেন। ওবামাকে ক্রিমিয়া দেওয়া হয়নি (12 বছর আগে, গুলি চালানো ছাড়া!), এবং ইউক্রেনের দ্বারা ন্যাটোতে যাবেন না। কিছু জিনিস কখনই পরিবর্তন হয় না !!!”

হোয়াইট হাউসের তফসিল অনুসারে, সোমবার ইউরোপীয় নেতাদের এক গোষ্ঠীর সাথে যোগ দেওয়ার আগে ট্রাম্প এবং জেলেনস্কি একের পর এক বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (আর) এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনের শেষে ইউক্রেনের একটি শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পরে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনের শেষে আলাস্কার অ্যাঙ্কারেজের যৌথ বেস এলমেন্ডারফ-রিচার্ডসনে, এ আগস্ট 15, 2025-এ (ড্রু অ্যাঞ্জের/এএফপি) অংশ নেওয়ার পরে হাত মিলিয়েছেন।

ভন ডের লেইনের পাশাপাশি ন্যাটো চিফ মার্ক রুট এবং ব্রিটেন, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি এবং ইতালি উপস্থিত থাকবেন।

ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাথে এক ঝাঁকুনির পরে জেলেনস্কি ওয়াশিংটনে প্রথমবারের মতো পরিদর্শন করবেন যখন দু’জন লোক ইউক্রেনীয় নেতাকে “অকৃতজ্ঞ” বলে অভিহিত করেছিল।

রবিবার রাতে, ওয়াশিংটনে পৌঁছানোর পরে, জেলেনস্কি বলেছিলেন: “আমরা সকলেই এই যুদ্ধটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে শেষ করার একটি দৃ ins ় ইচ্ছা ভাগ করে নিই।”

সুরক্ষা গ্যারান্টি

ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিসের সারির পর থেকে ট্রাম্প পুতিনকে আরও সমালোচিত করেছেন এবং হতাশার কিছু লক্ষণ দেখিয়েছেন কারণ রাশিয়া বারবার শান্তি আলোচনায় স্থবির হয়ে পড়েছিল।

তবে ওয়াশিংটন মস্কোর উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি রাখেনি এবং ২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে তিনি পশ্চিমে প্রথম সফরে পুতিনকে আলাস্কায় প্রদত্ত স্বাগত স্বাগত জানিয়েছিলেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরের প্রাক্কালে ব্রাসেলসে বক্তব্য রেখে জেলেনস্কি বলেছিলেন যে পুতিন এবং ট্রাম্প আলাস্কায় কী আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে তিনি আরও শুনতে আগ্রহী।

তিনি ইউক্রেনকে “historic তিহাসিক” হিসাবে ওয়াশিংটনের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ারও প্রশংসা করেছিলেন।

(এল থেকে ক্লকওয়াইজ) ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট্টে, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিগিয়া মেলোনি, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি, পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক এবং জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচকে জার্মানদের মধ্যে অংশ নেওয়ার সময় ন্যাট -এ সভায় অংশ নিয়েছেন, আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো) 25 জুন, 2025 -এ হেগে রাজ্য ও সরকারী শীর্ষ সম্মেলনে প্রধান

ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে ইউক্রেনের জন্য ন্যাটো-স্টাইলের সম্মিলিত প্রতিরক্ষা গ্যারান্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে কথা বলেছেন।

এই প্রতিশ্রুতিটি পশ্চিমা সামরিক জোটের কাঠামোর বাইরে থাকবে যা ইউক্রেন যোগ দিতে চায় এবং এটি রাশিয়ার একটি অস্তিত্বের হুমকি হিসাবে দেখা হয়।

ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছেন, ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পকে “কত পরিমাণে” ওয়াশিংটন ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টিতে অবদান রাখতে প্রস্তুত তা জিজ্ঞাসা করবেন।

জমি নিয়ে আলোচনা

ট্রাম্পের দূত স্টিভ উইটকফ বলেছেন, মস্কো পাঁচটি ইউক্রেনীয় অঞ্চল সম্পর্কে রাশিয়া পুরোপুরি বা আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে “কিছু ছাড়” তৈরি করেছে এবং বলেছিল যে “ডোনেটস্কের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে এবং সেখানে কী হবে।

“এই আলোচনাটি সোমবার বিশেষভাবে বিশদ হতে চলেছে,” তিনি বিশদ বিবরণ না দিয়ে বলেছিলেন।

মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আজারবাইজানীর সভাপতি ইলহাম আলিয়েভ এবং আর্মেনিয়ান প্রধানমন্ত্রী নিকোল প্যাসিনিয়ানের সাথে ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের স্টেট ডাইনিং রুমে, 2025, 2025, 2025 (অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ডস / এএফপি) এর সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় স্বাক্ষর করেছেন)

রাশিয়া ২০১৪ সালে লজ্জাজনক গণভোটের পরে ক্রিমিয়াকে সংযুক্ত করেছিল এবং ২০২২ সালে চারটি ইউক্রেনীয় অঞ্চল – ডোনেটস্ক, খেরসন, লুগানস্ক এবং জাপোরিজহিয়া – এর জন্য একই কাজ করেছিল – যদিও এর বাহিনী তাদের পুরোপুরি বন্দী না করে।

শনিবার ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে একটি ফোন আহ্বানের বিষয়ে একটি সূত্র ব্রিফ করা একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে যে মার্কিন নেতা রাশিয়ার দাবিটিকে “সমর্থন করার দিকে ঝুঁকছেন” এমন একটি অঞ্চল প্রদানের দাবিতে এটি এখনও ডোনবাসে বন্দী হয়নি, এমন একটি অঞ্চল যেখানে ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক অঞ্চলগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং যা যুদ্ধের সবচেয়ে সময়তম যুদ্ধ দেখেছিল।

বিনিময়ে, সূত্রটি ট্রাম্পকে উদ্ধৃত করে বলেছে, মস্কো খেরসন এবং জাপোরিজিয়া -র সামনের লাইনটি “হিমায়িত” করতে সম্মত হবে, যেখানে রাশিয়ান বাহিনী আঞ্চলিক রাজধানী নয়, অঞ্চলগুলির স্বর রাখে।

রাশিয়া এখন পর্যন্ত জোর দিয়েছিল যে ইউক্রেন যে কোনও চুক্তির পূর্বশর্ত হিসাবে চারটি অঞ্চল থেকে তার বাহিনীকে টেনে আনবে।

‘ক্যাপিটুলেশন’

ইউরোপে উদ্বেগ রয়েছে যে ওয়াশিংটন রাশিয়ার শর্তগুলি গ্রহণ করতে ইউক্রেনকে চাপ দিতে পারে।

পোলিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী রেডোসলা সিকোরস্কি রবিবার বলেছেন, “শান্তি বিরাজ করার জন্য, আগ্রাসনের শিকার নয়, আগ্রাসকের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে।”

ম্যাক্রন বলেছিলেন: “একটি শান্তির প্রস্তাব দেওয়া কেবলমাত্র একটি রাষ্ট্র রয়েছে যা একটি ক্যাপিটুলেশন হবে: রাশিয়া।”

ইউক্রেনের 24 তম মেকানাইজড ব্রিগেড প্রেস সার্ভিসের প্রদত্ত এই ছবিতে একজন ফায়ার ফাইটার একটি রাশিয়ান ড্রোন ড্রুজকিভকা শহরে, ডোনেটস্ক অঞ্চল, ইউক্রেনের 2 আগস্ট, 2025 সালে একটি বাজারে আঘাতের পরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

জেলেনস্কি বারবার সিডিং টেরিটরির বিরুদ্ধে পিছনে এগিয়ে এসেছেন, তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্প এবং পুতিনের সাথে ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের প্রসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

ট্রাম্প এ জাতীয় বৈঠকের সম্ভাবনা বাড়িয়েছেন, তবে রাশিয়া এই সম্ভাবনাটি হ্রাস করেছে।

মস্কোর বাহিনী ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে তবে ইউক্রেনে, বিশেষত ডোনেটস্ক অঞ্চলে অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে।

মস্কো প্রায়শই ইউক্রেন এবং অতিরিক্ত লাভ করার জন্য সময়ের জন্য খেলার মিত্ররা দ্বারা অভিযুক্ত হয়।

ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ সোমবার জানিয়েছে, খারকিভের উপর রাশিয়ান হামলায় তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে এবং আরও কয়েক ডজন আহত হয়েছে, সীমান্তের নিকটবর্তী সুমি অঞ্চলে রাতারাতি হামলা আরও দু’জন আহত হয়েছে।

