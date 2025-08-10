ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনকে ট্রাম্প-পুটিন আলাস্কা শান্তি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন: এনপিআর

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এই সপ্তাহের শেষের দিকে আলাস্কায় বৈঠকের জন্য প্রস্তুত হিসাবে, ইউরোপীয় নেতারা জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে রাশিয়ার সাথে যে কোনও আলোচনায় ইউক্রেনকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ, পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেনেন সহ নেতারা বলেছেন, তারা “ইউক্রেনের মধ্যে হত্যা বন্ধ করার জন্য ট্রাম্পের কাজকে স্বাগত জানায়, তবে” ইউক্রেন ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। “
নেতারা একটিতে লিখেছেন, “আমরা নিশ্চিত যে কেবলমাত্র এমন একটি পদ্ধতির যা সক্রিয় কূটনীতি, ইউক্রেনের সমর্থন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনকে তাদের অবৈধ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চাপের সাথে একত্রিত করে,” সফল হতে পারে, “নেতারা লিখেছিলেন যৌথ বিবৃতি শনিবার জারি করা হয়েছে।
ইউরোপীয় নেতারাও তাদের যৌথ বিবৃতিতে “দৃ ust ় এবং বিশ্বাসযোগ্য সুরক্ষা গ্যারান্টিগুলির” প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন যা ইউক্রেনকে তার অঞ্চলটি রক্ষা করতে দেয়।
তাদের বক্তব্যটি এমন একটি বৈঠকের অনুসরণ করেছে যে লন্ডনে উইকএন্ডে ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সাথে সহ -রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস এবং যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামি ছিলেন।
যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনার জন্য ট্রাম্প শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের সাথে দেখা করতে চলেছেন। ভ্যানস তার বিদেশের বৈঠকের আগে রেকর্ড করা একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে বৈঠকটি “আমেরিকান কূটনীতির জন্য বড় অগ্রগতির” প্রতিনিধিত্ব করে।
ভ্যানস মারিয়া বার্তিরোমোকে বলেছিলেন, “আমরা এমন কিছু আলোচিত জনবসতি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে যাচ্ছি যে ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ানরা যেখানে তারা আপেক্ষিক শান্তিতে থাকতে পারে সেখানে থাকতে পারে, যেখানে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়,” ভ্যানস মারিয়া বার্তিরোমোকে বলেছিলেন একটি সাক্ষাত্কার ফক্স নিউজে ‘ রবিবার সকালে ফিউচার।
“এটি কাউকে খুব খুশি করতে যাচ্ছে না। রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় উভয়ই সম্ভবত দিনের শেষে, এতে অসন্তুষ্ট হতে চলেছে,” ভ্যানস যোগ করেছেন।
ভ্যানস বলেছিলেন যে আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলন কয়েক মাস ধরে আমেরিকান কূটনীতিকদের যুদ্ধে “লগজাম ভাঙ্গতে” কাজ করার পরে এসেছিল। “আমরা এখন এক পর্যায়ে আছি … আমরা এখন খোলামেলাভাবে, সময়সূচী এবং এর মতো বিষয়গুলি বের করার চেষ্টা করছি, যখন এই তিন নেতা বসে বসে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারেন,” তিনি ট্রাম্প, পুতিন এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন।
জেলেনস্কি বলেছেন যে তিনি শান্তির চুক্তি অর্জনের জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন, তবে তিনি সভায় অংশ নেবেন কিনা তা এখনও অস্পষ্ট। জেলেনস্কি বজায় রেখেছেন যে ইউক্রেন কোনও জমি ছাড়বে না, এবং বলেছে যে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পুতিনের উপর নির্ভর করে।
“ইউক্রেনীয় জনগণ শান্তির প্রাপ্য। তবে সমস্ত অংশীদারদের অবশ্যই একটি মর্যাদাপূর্ণ শান্তি কী তা বুঝতে হবে। এই যুদ্ধটি অবশ্যই শেষ করতে হবে – এবং রাশিয়া অবশ্যই এটি শেষ করতে হবে। রাশিয়া এটি শুরু করে এবং এটি টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত সময়সীমা উপেক্ষা করে, এবং এটি অন্য কিছু নয়,” জেলেনস্কি, ” ড শনিবার। “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে উপহার দেবে না।”