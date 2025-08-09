You are Here
ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনীয় যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টা – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ
News

ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনীয় যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টা – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

শনিবার রাতে একটি যৌথ বিবৃতিতে, ইউরোপীয় দেশগুলির নেতারা “মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশে রক্তপাত বন্ধ করতে এবং রাশিয়ান আগ্রাসী যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে” বলেছিলেন, “মেহের সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক উত্তেজনা ও সংঘর্ষ তৈরিতে ট্রাম্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নির্বিশেষে এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে ইউরোপীয় নেতারা “ন্যায্য, টেকসই এবং ইউক্রেনীয় সুরক্ষা গ্যারান্টি” অর্জনের জন্য ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং জোর দিয়েছিলেন যে কূটনীতি, ইউক্রেনীয় সমর্থন এবং রাশিয়ার উপর চাপ যুদ্ধের অবসানের একমাত্র পথ।

ইউরোপীয় নেতারাও একমত হয়েছিলেন যে যে কোনও কূটনৈতিক সমাধান ইউক্রেন এবং ইউরোপের সুরক্ষার স্বার্থ রক্ষা করা উচিত এবং ইউক্রেনের অবাধে তার ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার রয়েছে।

তারা জোর দিয়েছিলেন যে “ইউক্রেনের অংশগ্রহণ ব্যতীত শান্তির পথ সম্ভব নয়” এবং জোর করে আন্তর্জাতিক সীমানা অপরিবর্তিত করার নীতিটি মেনে চলেন।

বিবৃতিটির চূড়ান্ত অংশে বলা হয়েছে যে ইউক্রেন এবং রাশিয়ার বর্তমান সীমানা আলোচনা শুরুর ভিত্তি হওয়া উচিত।

ব্রিটিশ সরকারও এক বিবৃতিতে বলেছে যে বধিররা স্ট্যামার দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন একটি ফোন কলে ইউক্রেনে শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টার জন্য তাদের সমর্থনের উপর জোর দিয়েছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।