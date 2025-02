ইউরোপীয় নেতারা জরুরি আলোচনা করেছেন, ভয়ে ট্রাম্প পুরানো মিত্রদের ত্যাগ করেছেন

ইউরোপীয় নেতারা প্যারিসে জরুরি আলোচনায় একটি united ক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করেছেন, ইউক্রেনের মার্কিন কূটনৈতিক ব্লিটজের নামে ডাকা হয়েছিল যা একসময় শক্ত জোটকে অশান্তিতে ফেলেছে।

বৈঠকের অল্প সময়ের আগে ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন মার্কিন নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কথা বলেছিলেন, তবে মিঃ ম্যাক্রনের কার্যালয় 20 মিনিটের আলোচনার বিষয়ে বিশদ প্রকাশ করবে না।

জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ইতালি, পোল্যান্ড, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা ইউরোপের সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনার জন্য এলিসি প্যালেসে বৈঠক করেছেন। ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটও সেখানে ছিলেন।

গত সপ্তাহের পর থেকে, তাদের প্রথম ইউরোপ সফরে প্রবীণ মার্কিন কর্মকর্তারা এই ধারণাটি ছেড়ে দিয়েছেন যে ওয়াশিংটন ক্রেমলিনকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত, যখন এটি তার বহু পুরানো ইউরোপীয় মিত্রদের ঠান্ডা কাঁধে রাখে।

এমমানুয়েল ম্যাক্রন প্যারিসের এলিসি প্যালেসে জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন (অরেলিয়েন মরিসার্ড/এপি)

ইউক্রেন এবং রাশিয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিশেষ দূত জেনারেল কিথ কেলোগ সোমবার আন্ডারলাইন করেছেন যে আলোচনার টেবিলে ইউরোপের কোনও স্থান নেই।

তিনি ব্রাসেলসের সাংবাদিকদের বলেন, “তাদের সমস্ত উদ্বেগ জানা যাবে এবং তাদেরও সম্বোধন করা হবে,” তিনি বুধবার ইউক্রেনিয়ার রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির সাথে আলোচনার জন্য কিয়েভের দিকে যাওয়ার আগে ইইউ কর্মকর্তাদের সাথে ন্যাটোতে ৩১ জন মার্কিন মিত্রকে অবহিত করেছিলেন।

“আমি প্রত্যেকে টেবিলে বসে থাকা যুক্তিসঙ্গত এবং সম্ভব বলে মনে করি না। আমরা জানি যে এটি কীভাবে পরিণত হতে পারে এবং এটি আমাদের বক্তব্য ছিল … এটি আমাদের যতটা সম্ভব পরিষ্কার এবং দ্রুত রাখা, “তিনি বলেছিলেন।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস এবং প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসথ গত সপ্তাহে ইউরোপের সুরক্ষা প্রতিশ্রুতি এবং এর মৌলিক গণতান্ত্রিক নীতিগুলি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

মিঃ ম্যাক্রন, যিনি দীর্ঘদিন ধরে আরও শক্তিশালী ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা চ্যাম্পিয়ন করেছেন, তিনি বলেছিলেন যে সামরিক বিপদের মুখে স্টিংিং তিরস্কার এবং অসহযোগের হুমকিগুলি সিস্টেমের জন্য এক ধাক্কা বলে মনে হয়েছিল।

এই টিপিং পয়েন্টটি এসেছিল যখন মিঃ ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটানোর আশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু বছর ধরে নীতিমালার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে রাশিয়ার সাথে একটি সম্ভাব্য শান্তি চুক্তি বাইরে থেকে ইউক্রেনের উপর জোর করা যায় না।

“আমরা এই সত্যটি স্বাগত জানাই যে আলোচনা হচ্ছে, সেই শান্তি সর্বত্রই বিকাশ লাভ করছে। তবে আমাদের পক্ষে এটি অবশ্যই স্পষ্ট এবং স্পষ্ট: এর অর্থ এই নয় যে শান্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং ইউক্রেনকে অবশ্যই এটিতে যা উপস্থাপিত হয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে, “সভা অব্যাহত থাকায় তিনি এলিসি প্রাসাদ ছেড়ে যাওয়ার পরে বলেছিলেন।

মিঃ জেলেনস্কি সোমবার কিয়েভে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, “ইউরোপের সাথে আলোচনার দ্রুত এগিয়ে চলেছে,” সাম্প্রতিক মার্কিন পদক্ষেপগুলি “সমস্ত কিছু ত্বরান্বিত করা” যোগ করে যোগ করে।

তিনি বলেছিলেন যে মিঃ ম্যাক্রন প্যারিসে সভা থেকে সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি ব্রিফিং সরবরাহ করতে রাজি হয়েছিলেন।

একটি শক্তিশালী মার্কিন উপাদান অদূর ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য থাকবে কারণ ইউরোপীয় দেশগুলি প্রতিরক্ষা উত্পাদন র‌্যাচ করতে এবং এটিকে কার্যকর শক্তিতে সংহত করার আগে বহু বছর সময় লাগবে।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার কেয়ার স্টারমার বলেছেন, ইউক্রেনের যুদ্ধের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রেও মার্কিন বন্ডও প্রযোজ্য। “মার্কিন সমর্থন সমালোচনা থাকবে এবং স্থায়ী শান্তির জন্য মার্কিন সুরক্ষা গ্যারান্টি অপরিহার্য, কারণ কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পুতিনকে আবার আক্রমণ করতে বাধা দিতে পারে,” তিনি লিখেছিলেন।

তিনি ইউরোপের স্থানান্তরিত ভূ -রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যে একটি “তৃতীয় পথ” চার্ট করছেন বলে মনে হয়, ইইউ সম্পর্ক বজায় রেখে মিঃ ট্রাম্পের সাথে কৌশলগতভাবে সারিবদ্ধ হয়েছিলেন। কিছু বিশ্লেষক পরামর্শ দিয়েছেন যে এটি তাকে মিঃ ট্রাম্প এবং ইউরোপের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করার অনুমতি দিতে পারে, সম্ভবত পরের সপ্তাহে ওয়াশিংটন ডিসি সফরে হোয়াইট হাউসে মূল রাসূল হিসাবে কাজ করছে।

যদিও অনেক ইইউ জাতি এখনও শান্তি চুক্তির পরে ইউক্রেনের কোনও সম্ভাব্য বাহিনীতে সেনা অবদান রাখবে কিনা তা এখনও মুল করছে, স্যার কায়ার বলেছিলেন যে যুক্তরাজ্য “প্রয়োজনে আমাদের নিজের সৈন্যদের মাটিতে রেখে ইউক্রেনকে সুরক্ষার গ্যারান্টিতে অবদান রাখতে প্রস্তুত এবং প্রস্তুত ছিল” ।

মিঃ ম্যাক্রন গত বছর প্রয়োজনে পশ্চিমা সেনাদের ইউক্রেনে পাঠানোর বিষয়টি অস্বীকার করতে অস্বীকার করেছিলেন।

“একটি যুদ্ধবিরতি অবশ্যই রাশিয়ান পুনর্নির্মাণের দিকে পরিচালিত করবে না, যার পরে নতুন রাশিয়ান হামলা হয়েছে,” প্যারিসের বৈঠকের আগে ডেনিশের প্রধানমন্ত্রী মেট্ট ফ্রেডেরিকসেনকে সতর্ক করেছিলেন।

তবে মিঃ শোলজ: “এই আলোচনাটি এখন সম্পূর্ণ অকাল এবং সম্পূর্ণ ভুল সময়। আমি এই বিতর্কগুলি দেখে কিছুটা বিরক্তও করছি। ” তিনি আরও যোগ করেছেন যে শান্তি আলোচনা “সংঘটিত হয়নি এবং … ইউক্রেন হ্যাঁ বলেনি এবং টেবিলে বসেনি”।

“This is highly inappropriate, to put it bluntly and honestly: we don’t even know what the outcome will be,” he added.