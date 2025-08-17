ইউরোপীয় নেতারা জেলেনস্কির সাথে ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন ট্রাম্পের সাথে ইউক্রেনের বিষয়ে আলোচনা করতে | ইউক্রেনের যুদ্ধ

সোমবার যখন হোয়াইট হাউসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তখন ভলোডাইমির জেলেনস্কির ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে এমন একটি চুক্তির জন্য ভ্লাদিমির পুতিনের প্রস্তাবিত শর্তগুলি মেনে না নেওয়ার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে চাপ দেওয়ার জন্য ইউরোপীয় নেতাদের সত্যিকারের প্রহরী থাকবে।
এই রবিবার, উত্তরাধিকার সূত্রে, উরসুলা ভন ডের লেইন, ফ্রেডরিচ মেরজ, এমমানুয়েল ম্যাক্রন, জর্গ্রিয়া মেলোনি এবং কেয়ার স্টেমারার ঘোষণা করেছিলেন যে তারা ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির সাথে ওয়াশিংটনে ভ্রমণ করবেন, আমেরিকান নেতার আলাস্কের উদ্দেশ্য নিয়ে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনের পরে এই সংঘাতের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করবেন।
রয়টার্স এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রের উদ্ধৃত বেশ কয়েকটি সূত্র অনুসারে অভিভাবকরাশিয়ার সভাপতি অন্যান্য পয়েন্টগুলিতে বিস্তৃত অঞ্চলের বিনিময়ে দখল করা অঞ্চলগুলির ছোট ছোট কিস্তি নিয়োগের প্রস্তাব করবেন, যথা কিয়েভের জন্য অগ্রহণযোগ্য প্রয়োজনীয়তা ডোনেটস্ক এবং লুগানস্কের অঞ্চলগুলি।
জেলেনস্কি এই রবিবার বলেছিলেন যে মস্কো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপের মারাত্মক সংঘাতের অবসান ঘটাতে “জটিল” প্রচেষ্টা “জটিল” করছে।
“আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাশিয়া যুদ্ধবিরতির জন্য অসংখ্য আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এটি কখন মৃত্যু বন্ধ করবে তা এখনও নির্ধারণ করতে পারেনি। এটি পরিস্থিতি জটিল করে তোলে,” সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্স -এর একটি প্রকাশনায় ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, “আমরা সোমবারের ট্রাম্পের সাথে সোমবারের বৈঠকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, এবং আমি এই আমন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞ।
ওয়াশিংটনে সোমবারের বৈঠক প্রস্তুত করার জন্য, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্ট্রেমার এই রবিবার এই রবিবার কিয়েভের মিত্রদের একটি দল “জোটের জোট” এর একটি ভার্চুয়াল সভা সংগঠিত করেছেন যা ইউক্রেনকে তাদের নিজস্ব দেশে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তাদের নিজস্ব দেশে, সম্ভাব্যভাবে ট্রাম্পিনকে সারণি করে তুলেছে। একই সময়ে, ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনের জন্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িত বেশ কয়েকটি সুরক্ষার গ্যারান্টি নিশ্চিত করতে চান।
শনিবার ট্রাম্প বলেছিলেন যে মস্কোর সাথে যুদ্ধ শেষ করার জন্য ইউক্রেনের একটি চুক্তিতে পৌঁছানো উচিত কারণ “রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি, এবং তারা (ইউক্রেনীয়রা) তা নয়।”
পুতিনের সাথে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ট্রাম্প জেলেনস্কিকে ডেকেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে কিয়েভ পুরো ডোনেটস্ক অঞ্চল, যে শিল্প কেন্দ্রটি মস্কোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যা ফেব্রুয়ারি 24, 2022 -এ ইউক্রেনের আগ্রাসন শুরু করেছিল।
রাশিয়া ইতিমধ্যে ডোনেটস্ক প্রদেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ সহ ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডের এক পঞ্চমাংশ নিয়ন্ত্রণ করেছে, যেখানে এটি প্রথম 2014 সালে প্রবেশ করেছে।
ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে একমত হয়েছিলেন যেখানে কিয়েভ এবং তার ইউরোপীয় মিত্রদের প্রয়োজনীয় শর্ত ছাড়াই শান্তি চুক্তিটি পৌঁছানো উচিত, অ্যাঙ্করেজে শীর্ষ সম্মেলনের আগে তিনি যা রক্ষা করেছিলেন তার মুখোমুখি একটি পশ্চাদপসরণ।
হোয়াইট হাউসে ফিরে আসুন
ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউস ওভাল হলে জেলেনস্কির শেষ বৈঠকটি বিপর্যয়করভাবে শেষ হয়েছিল, ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানসকে প্রকাশ্যে ইউক্রেনীয় নেতাকে ধমক দেওয়ার জন্য।
এই রবিবার, জার্মান চ্যান্সেলর বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে ওয়াশিংটনে জেলেনস্কি আবারও অপমানিত হতে পারে। “আসুন আপনাকে কিছু ভাল পরামর্শ দিন,” ফ্রেডরিচ মের্জ এই রবিবারের বৈঠকের প্রত্যাশায় জার্মান এন-টিভি স্টেশনকে বলেছেন।
ইতিমধ্যে জেডডিএফের বিবৃতিতে, মের্জ জোর দিয়েছিলেন যে ইউরোপ united ক্যবদ্ধ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করে চলেছে।
তিনি বলেন, “মার্কিন রাষ্ট্রপতির সামরিক বাহিনী এবং যথাযথ নিষেধাজ্ঞা ও শুল্কের মাধ্যমে উভয়ই ক্ষমতা রয়েছে যাতে রাশিয়া এখন পর্যন্ত তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে তা নিশ্চিত করার জন্য,” তিনি বলেছিলেন।
আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনের পরে তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে পুতিন দীর্ঘকালীন প্রয়োজনীয়তায় পিছু হটানোর কোনও চিহ্নই দেননি, যার মধ্যে ন্যাটোতে ইউক্রেনের প্রবেশদ্বারে একটি ভেটোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যুক্তরাজ্যের জাতীয় সুরক্ষা পরামর্শদাতা মার্ক লিয়াল গ্রান্ট বলেছেন, শীর্ষ সম্মেলন পুতিনের কাছে একটি “স্পষ্ট বিজয়” উপস্থাপন করেছে, কারণ ট্রাম্প তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে পূর্বের আবেদন ত্যাগ করেছিলেন।
তবুও, তিনি রয়টার্সের বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টিতে জড়িত থাকতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে।
“এটি একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, আঞ্চলিক এক্সচেঞ্জগুলির ইস্যু ছাড়াও, যা খুব জটিল, দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ’ল ইউক্রেনের যা অবশিষ্ট রয়েছে তার সুরক্ষার গ্যারান্টি, যাতে পুতিন সাধারণত যা করেন তা করেন না: আরও বেশি সময় ধরে ফিরে আসার জন্য সময় অর্জন করুন,” তিনি বলেছিলেন।