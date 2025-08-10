ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্প -পুটিন বৈঠকের আগে ইউক্রেনের পিছনে সমাবেশ – জাতীয়

ইউরোপীয় দেশগুলি ইউক্রেনের পিছনে সমাবেশ করেছে, বলেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতিতে শান্তি কিয়েভ ছাড়া সমাধান করা যায় না, এগিয়ে একটি আসন্ন সভা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং আলাস্কায় রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে।
ট্রাম্প আগামী শুক্রবার মার্কিন মাটিতে তাঁর রাশিয়ান সমকক্ষের সাথে বৈঠকটি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে মনোনিবেশ করবে, এখন তার চতুর্থ বছরে।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, জেলেনস্কি এক্স -এর একটি পোস্টে ইউরোপীয় মিত্রদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, রবিবার লিখেছেন: “যুদ্ধের সমাপ্তি অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে এবং আমি ইউক্রেন এবং আমাদের লোকদের সাথে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞ।”
ট্রাম্প-পুটিন সভা স্পাইকস উদ্বেগ
হোয়াইট হাউস নিশ্চিত করার পরে ইউরোপীয় শীর্ষ নেতাদের শনিবারের বিবৃতিটি এসেছিল যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পুতিনকে রাশিয়ার একের পর এক বৈঠক করতে ইচ্ছুক ছিল এবং ট্রাম্পের কাছ থেকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে একটি শান্তি চুক্তিতে “কিছু অঞ্চল অদলবদল” অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
এটি এই আশঙ্কা উত্থাপন করেছিল যে কিয়েভকে জমি ছেড়ে দেওয়া বা তার সার্বভৌমত্বের উপর অন্য কার্বস গ্রহণের ক্ষেত্রে চাপ দেওয়া যেতে পারে।
হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা, যিনি নাম প্রকাশের শর্তে কথা বলেছিলেন কারণ তাদের প্রকাশ্যে কথা বলার অনুমতি নেই, তিনি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছিলেন যে ট্রাম্প রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় উভয় নেতার সাথে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে উন্মুক্ত রয়েছেন, তবে আপাতত পুতিনের অনুরোধ করা দ্বিপাক্ষিক সভা থাকবে।
এদিকে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস শনিবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিবের উইকএন্ডের বাসভবনে শীর্ষ ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের সাথে শনিবার বৈঠক করেছেন যে কীভাবে যুদ্ধ শেষ করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে।
ট্রাম্প আগে বলেছিলেন তিনি পুতিনের সাথে দেখা করতেন রাশিয়ান নেতা জেলেনস্কির সাথে দেখা করতে রাজি হন কিনা তা নির্বিশেষে।
ট্রাম্প-পুটিন বৈঠকটি এমন একটি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে যা রাশিয়া তার পশ্চিমা প্রতিবেশী আক্রমণ করেছিল এবং কয়েক হাজার হাজার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, যদিও মস্কো এবং কিভ রয়ে যাওয়ার পর থেকে এটি লড়াই বন্ধ করবে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই শান্তির জন্য তাদের শর্ত থেকে দূরে।
ইউরোপীয় নেতারা একটি “ন্যায়সঙ্গত এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি” আহ্বান জানিয়েছেন
ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতি এবং ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের নেতাদের স্বাক্ষরিত শনিবারের বিবৃতিতে “দৃ ust ় এবং বিশ্বাসযোগ্য” সুরক্ষা গ্যারান্টি সহ কিয়েভের জন্য একটি “ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তি” প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ইউক্রেনের নিজস্ব ভাগ্যের চেয়ে পছন্দের স্বাধীনতা রয়েছে। অর্থবহ আলোচনা কেবল যুদ্ধবিরতি বা শত্রুতা হ্রাসের প্রসঙ্গে সংঘটিত হতে পারে,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
“ইউক্রেন ছাড়া ইউক্রেনের শান্তির পথ নির্ধারণ করা যায় না। আমরা এই নীতিটির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি যে আন্তর্জাতিক সীমানা জোর করে পরিবর্তন করা উচিত নয়,” ইউরোপীয়রা যোগ করেছে।
যুদ্ধের দিকে একটি নিরর্থক ধাক্কা
ইউক্রেনের একটি যুদ্ধের জন্য এক মাসব্যাপী মার্কিন নেতৃত্বাধীন ধাক্কা এখনও অবধি ফলহীন প্রমাণিত হয়েছে, কিয়েভ নীতিগতভাবে একমত হয়েছিলেন, যখন ক্রেমলিন তার পছন্দ অনুসারে আরও শর্ত রেখেছিল।
ট্রাম্পও একটি আলটিমেটাম আপ সরানো রাশিয়ার উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য এবং ক্রেমলিন কোনও নিষ্পত্তির দিকে না এগিয়ে গেলে রাশিয়ান তেল কিনে এমন দেশগুলিকে লক্ষ্য করে গৌণ শুল্ক প্রবর্তন করতে।
দ্য সময়সীমা শুক্রবার ছিল। হোয়াইট হাউস সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে শনিবার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।
ক্রেমলিন এই সপ্তাহের শুরুতে এই দাবিতে পুনর্বিবেচনা করেছে যে ইউক্রেন অঞ্চল ছেড়ে দেয়, ন্যাটোতে যোগদানের জন্য তার বিড ত্যাগ করে এবং দেশের অন্যান্য অংশ থেকে রাশিয়ান সেনা প্রত্যাহারের বিনিময়ে তার সামরিক বাহিনীর সীমাবদ্ধতা গ্রহণ করে।
জেলেনস্কি আলাস্কার জন্য ট্রাম্প-পুটিন সভা হিসাবে কিয়েভকে বাদ দেয় এমন আলোচনার প্রত্যাখ্যান করেছেন
বিশেষত কিয়েভের পক্ষে গৌরব হ’ল মস্কোর জেদ যে এটি পূর্ব ও দক্ষিণ ইউক্রেনের পকেটগুলি ক্রেমলিনকে পুরো সামরিক নিয়ন্ত্রণের অভাব থাকা সত্ত্বেও সংযুক্ত করেছে বলে দাবি করেছে।
মায়াক গোয়েন্দা পরামর্শদাতার প্রধান রাশিয়ান রাজনীতির একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ মার্ক গ্যালোটি বলেছেন, পূর্ব ইউক্রেনের মস্কোর শহরগুলিকে ঘিরে রাখার কৌশলটি রাশিয়ার জন্য আঞ্চলিক লাভের একটি স্ট্রিং এনেছে, এবং পুতিনকে “চাপের মধ্যে অনুভব করা হয়নি বলে মনে হয় না।”
ক্রেমলিনের পক্ষে, “আরও গুরুতর মার্কিন পদক্ষেপ এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠকের অপটিক্স ইতিমধ্যে জয়ের পক্ষে বিলম্বিত হবে,” গ্যালোটি যুক্তরাজ্যের সানডে টাইমস সংবাদপত্রের রবিবার প্রকাশিত বিশ্লেষণে যুক্তি দিয়েছিলেন।
জেলেনস্কি অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার রায় দেয়
জেলেনস্কি শনিবার বলেছিলেন যে ইউক্রেন “রাশিয়াকে যা করেছে তার জন্য কোনও পুরষ্কার দেবে না” এবং “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না।”
ইউক্রেনীয় আধিকারিকরা এর আগে এপিকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন যে কিয়েভ একটি শান্তি চুক্তির পক্ষে উপযুক্ত হবে যা ইউক্রেনের সামরিকভাবে হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলি ফিরে পেতে ইউক্রেনের অক্ষমতা স্বীকৃতি দেবে।
তবে শনিবার জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন যে আনুষ্ঠানিকভাবে কেডিং ল্যান্ডটি প্রশ্নের বাইরে ছিল।
গ্যালিওটি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনকে ত্যাগকারী অঞ্চলকে জড়িত যে কোনও চুক্তিতে জেলেনস্কির পক্ষে “যন্ত্রণাদায়ক” এবং রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক হবে।
জেলেনস্কির শীর্ষ সহযোগী আন্ড্রি ইয়ারামাক রবিবার উল্লেখ করেছেন যে কিয়েভ পরিকল্পিত ট্রাম্প-পুটিনের বৈঠকের আগে তার অবস্থান বাড়ানোর চেষ্টা করবেন।
“এগিয়ে কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
জেলেনস্কি ট্রাম্প এবং পুতিন পরিকল্পনা আলাস্কা সামিট হিসাবে আঞ্চলিক ছাড়গুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন
নিষেধাজ্ঞার জন্য চাপ দেওয়া
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ রবিবার বলেছিলেন যে ইউরোপীয় নেতারা আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের আগে “নিবিড়ভাবে প্রস্তুতি” করছেন, যখন তারা “আশা ও আশা” করে যে জেলেনস্কিয়কে আমন্ত্রিত করা হবে।
মের্জ জার্মানির পাবলিক ব্রডকাস্টার এআরডিকে বলেছিলেন যে তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে ওয়াশিংটনকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি কঠোর করতে উত্সাহিত করছেন এবং যোগ করেছেন যে “পুতিন কেবল চাপের মধ্যে কাজ করে।”
পুতিনের প্রথম প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মিখাইল ক্যাসিয়ানভ একইভাবে বিবিসিকে রবিবার বলেছিলেন যে ক্রেমলিন যখন রাশিয়ার অর্থনীতিতে আরও নিষেধাজ্ঞাগুলি আরও চাপিয়ে দিয়েছিল তখন গুরুত্ব সহকারে আলোচনার জন্য এবং কিছু ছাড় দিতে আগ্রহী হবে।
রবিবার ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটে ওয়াশিংটনের প্রশংসা করেছেন যেমন আরও সামরিক সরঞ্জাম ইউক্রেনে প্রবাহিত করার অনুমতি দেওয়া এবং রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতে গৌণ নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য, ট্রাম্প “স্পষ্টভাবে পুতিনের উপর চাপ দিচ্ছেন।”
“পরের শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ হবে কারণ এটি পুতিনকে পরীক্ষা করার বিষয়ে হবে – তিনি কতটা গুরুতর – এই ভয়ানক যুদ্ধের অবসান ঘটাতে,” রুট এ বিসির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন এই সপ্তাহে।
ফোর্ড ট্রাম্পকে ‘সম্ভবত কানাডার বিশ্বের সবচেয়ে অপছন্দিত রাজনীতিবিদ’ বলে অভিহিত করেছেন ‘
– অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রাইটার্স মিশেল এল। প্রাইস ওয়াশিংটন, ডিসি, লন্ডনের ড্যানিকা কিরকা এবং জেনেভাতে জামে কিটেন এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।
