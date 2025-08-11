ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্প -পুটিন আলোচনায় ইউক্রেনের জন্য আসন সুরক্ষিত করার জন্য চাপ দেন – ইউরোপ লাইভ | ওয়ার্ল্ড নিউজ

মূল ঘটনা
সকালের উদ্বোধন: ইউক্রেন ছাড়া ইউক্রেন সম্পর্কে কিছুই নেই
জাকুব কৃপা
ইউরোপীয় নেতাদের একটি দল সপ্তাহান্তে জোর দিয়েছিল “ইউক্রেনের শান্তির পথ ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না” মার্কিন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে একটি চুক্তি করার পরিকল্পনা, ভ্লাদিমির পুতিনশুক্রবার আলাস্কায় এই জুটি মিলিত হলে।
নেতাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি তাড়াতাড়ি সাজানো বিবৃতি ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, যুক্তরাজ্যএবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে পুনরাবৃত্তি “একটি কূটনৈতিক সমাধান অবশ্যই ইউক্রেনের এবং ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।”
জার্মান সম্প্রচারক এআরডি, জার্মান চ্যান্সেলর এর সাথে কথা বলছে ফ্রেডরিচ মের্জ তিনি আশা করেছিলেন এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে ইউক্রেনের সভাপতি, ভলোডিমির জেলেনস্কিও আলাস্কায় শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনে জড়িত থাকবেন এবং তিনি এই ইস্যুতে ট্রাম্পের কাছে উপস্থাপনা করেছিলেন।
“আমরা ইউরোপীয় এবং ইউক্রেনীয়দের প্রধানদের নিয়ে রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে আঞ্চলিক প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা বা এমনকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এমন কোনও ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারে না,“তিনি বলেছিলেন।” আমি ধরে নিয়েছি যে আমেরিকান সরকার এটিকে একইভাবে দেখেছে। “
ইইউর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আজ জরুরি সভার জন্য কার্যত বৈঠক করছেন পরবর্তী পদক্ষেপগুলি আলোচনা করতে।
রবিবার, ইউক্রেনের ভলোডিমির জেলেনস্কি সমর্থনকে স্বাগত জানিয়েছেন, এক্সকে বলেছেন: “যুদ্ধের শেষ অবশ্যই ন্যায্য হতে হবেএবং আমি ইউক্রেন এবং আমাদের জনগণের সাথে আজ ইউক্রেনের শান্তির জন্য দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ, যা আমাদের ইউরোপীয় দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষার স্বার্থকে রক্ষা করছে।
তবে আছে এরপরে কী ঘটবে সে সম্পর্কে এখনও কোনও গ্যারান্টি নেই এবং ট্রাম্প কী ছাড়ের সাথে সম্মত হতে রাজি হতে পারে, শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনের সামনে কিয়েভ এবং বেশিরভাগ ইউরোপীয় রাজধানী গভীরভাবে অস্বস্তিকর রেখে যাওয়া, এবং তারা প্রতি মিনিটে মার্কিন অবস্থানকে প্রভাবিত করতে ব্যবহার করতে চাইবে।
অন্য কোথাও, আমি ইউরোপের কিছু অংশে আরও একটি চরম হিটওয়েভের দিকে নজর রাখব স্পেন এবং ফ্রান্স যে দেশগুলি তাপমাত্রা আরও 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি বা তার উপরে বা তার উপরে দেখার প্রত্যাশা করে।
