ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পের সাথে ইউক্রেনের আলোচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জেলেনস্কিতে যোগ দিতে

রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতি দেওয়ার জন্য তার চাপ ফেলে দেওয়ার পরে সোমবার ওয়াশিংটন সফরের সময় ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির সাথে যোগ দেবেন।
ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করা শীর্ষ সম্মেলনের আগে ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, যেখানে ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্রদের আমন্ত্রিত করা হয়নি।
কিন্তু বৈঠকটি কোনও অগ্রগতি অর্জনের পরে, ট্রাম্প ইউক্রেনের তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন – এমন একটি পদক্ষেপ যা পুতিনকে সমর্থন করে বলে মনে হয়, যিনি দীর্ঘকাল যুদ্ধবিরতি ছাড়াই চূড়ান্ত শান্তি চুক্তিতে আলোচনার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন।
ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রগতির উপর সময় কেনার এবং গড়ার উপায় হিসাবে পুতিনের অবস্থানের সমালোচনা করেছে।
সোমবার ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন নেতারা এই বিষয়ে ট্রাম্পের কান বাঁকানোর চেষ্টা ও বাঁকানোর জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ এবং ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুট্টে রয়েছেন
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেয়েন, যিনি হোয়াইট হাউসেও যাচ্ছেন, তিনি এক্স -তে বলেছিলেন যে তিনি রবিবার ব্রাসেলসে জেলেনস্কিকে ব্রাসেলসে অন্যান্য ইউরোপীয় নেতাদের সাথে ভিডিওতে যোগদানের জন্য একটি বৈঠকের জন্য স্বাগত জানাবেন।
এছাড়াও ওয়াশিংটনের দিকে যাত্রা করবেন ইতালীয় প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং ফিনিশ রাষ্ট্রপতি আলেকজান্ডার স্টাব, যারা ট্রাম্পের সাথে সুস্থ হয়ে উঠছেন।
জার্মান সরকার, যা নিশ্চিত করেছে যে মেরজ চলছে, বলেছে যে এটি “ইউক্রেনের একটি দ্রুত শান্তি চুক্তির প্রতি আগ্রহের উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করবে।”
ট্রাম্প জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের আলাস্কা থেকে ওয়াশিংটনে ফিরে তাঁর বিমানের দিকে ব্রিফ করেছিলেন, পরে বলেছিলেন যে “এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায়টি সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যেতে হবে যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে”।
ট্রাম্প তার সত্য সামাজিক প্ল্যাটফর্মে যুক্তি দিয়েছিলেন, “প্রায়শই সময় ধরে না” থামানো চুক্তিগুলি বন্ধ করে দেয়।
তবে জেলেনস্কি ট্যাকের পরিবর্তনের কারণে অবিস্মরণীয় উপস্থিত হয়ে শনিবার বলেছিলেন যে এটি “পরিস্থিতি জটিল করে তোলে।”
মস্কোর যদি “ধর্মঘট বন্ধ করার জন্য একটি সহজ আদেশ দেওয়ার ইচ্ছার অভাব থাকে তবে রাশিয়াকে কয়েক দশক ধরে তার প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বাস্তবায়নের (কিছু) বাস্তবায়নের ইচ্ছা অর্জনের জন্য অনেক প্রচেষ্টা নিতে পারে,” তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন।
ইউরোপীয় নেতারা তাদের পক্ষে, পুতিনকে শুরু থেকেই ট্রাম্পের প্রচারের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
‘কঠোর বাস্তবতা’
জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে তাঁর আহ্বানের সময়, ট্রাম্প দুটি পূর্ব ইউক্রেনীয় অঞ্চলের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন যে রাশিয়া মূলত অন্য দুটি ক্ষেত্রে ফ্রন্টলাইন হিমশীতল করার বিনিময়ে নিয়ন্ত্রণ করে, এই আলোচনার বিষয়ে একজন কর্মকর্তা এএফপিকে জানিয়েছেন।
পুতিন “ডি ফ্যাক্টো দাবি করেছেন যে ইউক্রেন ডোনবাসকে ছেড়ে,” পূর্ব ইউক্রেনের ডোনেটস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি অঞ্চল, সূত্রটি জানিয়েছে।
বিনিময়ে, রাশিয়ান বাহিনী দক্ষিণ ইউক্রেনের খেরসন এবং জাপোরিজিয়া অঞ্চলে তাদের আক্রমণাত্মকতা থামিয়ে দেবে, যেখানে মূল শহরগুলি এখনও ইউক্রেনীয় নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
রাশিয়া ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দাবি করেছিল যে চারটি ইউক্রেনীয় অঞ্চলকে সংযুক্ত করেছে, যদিও এর সৈন্যরা এখনও তাদের কোনওটিই পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে না।
সূত্রটি জানিয়েছে, “ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ডোনবাস ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন।”
ট্রাম্প উল্লেখযোগ্যভাবে আরও বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনের সুরক্ষা গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, একটি আশ্বাস মেরজ “উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি” হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল।
তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কল্লাসের কাছ থেকে শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলের একটি তীব্র মূল্যায়ন ছিল, যিনি পুতিনকে রক্তপাতের অবসান ঘটাতে কোনও প্রতিশ্রুতি না দিয়ে “আলোচনার বাইরে” চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।
“কঠোর বাস্তবতা হ’ল রাশিয়ার শীঘ্রই যে কোনও সময় এই যুদ্ধ শেষ করার কোনও ইচ্ছা নেই,” কল্লাস বলেছিলেন।
জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসে ফিরে
কূটনৈতিক ফোকাস এখন ইউরোপীয় নেতাদের সাথে সোমবার হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির আলোচনায় স্যুইচ করে।
ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির সর্বশেষ ওভাল অফিস সফরটি একটি অসাধারণ চিৎকারের ম্যাচে শেষ হয়েছিল, ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস মার্কিন সহায়তার জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা না দেখানোর জন্য জেলেনস্কিকে প্রকাশ্যে বর্জন করেছিলেন।
পুতিনের সাথে বসার পরে ব্রডকাস্টার ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পুতিনের সাথে একটি শেষ ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের দিকে কাজ করার কারণে তারা এখন জেলেনস্কির একটি শান্তি চুক্তি সুরক্ষিত করার জন্য জেলেনস্কির উপর ছিলেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “এটি সম্পন্ন করা সত্যিই রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে।”
এদিকে, ইউক্রেনের সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে, রবিবার কিয়েভ এবং মস্কো উভয়ই একে অপরকে আক্রমণ ড্রোন চালু করেছে।
আলাস্কায় তাঁর গ্রীষ্ম-পরবর্তী বিবৃতিতে পুতিন ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে কোনও “পর্দার আড়ালে চক্রান্ত” জড়িত না থাকার জন্য তিনি “এই উদীয়মান অগ্রগতি” বলে অভিহিত করতে পারেন।
