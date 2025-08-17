ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পের সাথে জেলেনস্কির সভায় যোগ দিতে আপাত সমর্থন শোতে যোগ দিতে

ইউরোপীয় এবং ন্যাটো নেতারা রবিবার ঘোষণা করেছিলেন যে তারা ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ করার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে সোমবার আলোচনার টেবিলে এখন মার্কিন সুরক্ষার গ্যারান্টির সম্ভাবনা নিয়ে সোমবারের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটনের ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিতে যোগদান করবেন।
শুক্রবার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলাস্কায় ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলন থেকে বাদ পড়ার পরে হেভিওয়েট ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং জার্মানি সহ ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেনীয় নেতার আশেপাশে রয়েছেন।
সোমবার হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কির পাশে থাকার তাদের প্রতিশ্রুতি ফেব্রুয়ারির শেষের চেয়ে বৈঠকটি আরও ভাল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা, যখন ট্রাম্প জেলেনস্কিয়কে উত্তপ্ত ওভাল অফিসের মুখোমুখি হয়ে উঠেছিলেন।
“ইউরোপীয়রা ওভাল অফিসের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে খুব ভয় পায় এবং তাই তারা মিঃ জেলেনস্কিয়কে এই উত্তরের পক্ষে সমর্থন করতে চায়,” ইউনাইটেড নেশনস -এর ফ্রান্সের সামরিক মিশনের প্রাক্তন প্রধান অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী জেনারেল ডমিনিক ত্রিনকুন্ড বলেছেন।
“এটি একটি শক্তি সংগ্রাম এবং শক্তির একটি অবস্থান যা ট্রাম্পের সাথে কাজ করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ রবিবার বলেছিলেন যে পুতিন আলাস্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় মিত্রদের ইউক্রেনকে 3 1/2 বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হিসাবে ন্যাটোর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা আদেশের অনুরূপ একটি সুরক্ষা গ্যারান্টি দেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছিল।
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন, জেলেনস্কির সাথে ব্রাসেলসে একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রেখে বলেছেন: “আমরা ইউক্রেনের জন্য 5-এর মতো সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলিতে অবদান রাখতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইচ্ছুককে স্বাগত জানাই। এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ ‘জোটের জোট’-এর অংশটি করতে প্রস্তুত।”
কানাডাও এই জোটের সদস্য।
ম্যাক্রন, নেতাদের মধ্যে স্টারমার আলোচনায় যোগদানের জন্য
ভন ডের লেয়েন রবিবার ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ এবং ফিনিশ প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবের সাথে এই বলেছিলেন যে তারা হোয়াইট হাউসে সোমবারের আলোচনায় অংশ নেবে, যেমন ন্যাটো মিলিটারি জোটের সেক্রেটারি-জেনারেল মার্ক রুট্টে অংশ নেবেন।
ইউরোপীয় নেতাদের সমর্থন বিক্ষোভ কিয়েভ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাজধানীতে উদ্বেগগুলি সহজ করতে সহায়তা করতে পারে যে ইউক্রেন একটি শান্তি চুক্তিতে রেলপথের ঝুঁকিপূর্ণ যে ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি রাশিয়ার সাথে দালাল করতে চান।
লন্ডন ভিত্তিক রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সুরক্ষার পরিচালক নীল মেলভিন বলেছেন, ইউরোপীয় নেতারা “এই দ্রুত বিকশিত এজেন্ডাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।” আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে, যুদ্ধবিরতি ধারণাটি সর্ব-পরিত্যক্তভাবে প্রদর্শিত হবে, যা পুতিনের ইউক্রেন ন্যাটো বা এমনকি ইইউতে যোগদান না করে তা নিশ্চিত করার জন্য পুতিনের এজেন্ডার দিকে বর্ণিত হয়ে যায়।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এনবিসির বিষয়ে ড প্রেসের সাথে দেখা করুন রবিবার যে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি “টেবিলের বাইরে নয়” তবে যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল “সম্পূর্ণ শান্তি চুক্তির” মাধ্যমে।
পুতিন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি ইউরোপকে আলোচনায় বাধা হিসাবে দেখছেন। তিনি জেলেনস্কির সাথে ব্যক্তিগতভাবে বৈঠককেও প্রতিহত করে বলেছিলেন যে শান্তি চুক্তির ভিত্তি স্থাপনের পরে এই জাতীয় সভা কেবল তখনই ঘটতে পারে।
ট্রাম্পের সাথে তার বৈঠকের পরে প্রেসের সাথে কথা বলতে গিয়ে রাশিয়ান নেতা এই ধারণাটি উত্থাপন করেছিলেন যে কিয়েভ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাজধানী “” পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্রের ষড়যন্ত্র “দিয়ে সম্ভাব্য অগ্রগতি লেনদেন করতে” বাধা তৈরি করতে পারে “।
আপাতত, জেলেনস্কি ইউরোপীয়দের ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় সুরক্ষার ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনার জন্য “একমাত্র উপায়” সরবরাহ করে, রুসির মেলভিন বলেছেন।
তবে, ইউরোপীয় নেতাদের নিখুঁত সংখ্যার সম্ভাব্য উপস্থিতিতে মানে এই গোষ্ঠীটিকে “মাইন্ডফুল” হতে হবে “বিরোধী” বার্তা না দেওয়ার জন্য, মেলভিন বলেছিলেন।
“ঝুঁকি হ’ল তারা ভারী হাত দেখায় এবং ট্রাম্পের সাথে লড়াই করছে,” তিনি যোগ করেছেন। “ট্রাম্প কোনও কোণে রাখতে চাইবেন না।”
জেলেনস্কি আমাদের জোর দিয়েছেন, আলোচনায় ইউরোপীয় ভূমিকা
যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কাছ থেকে 5 টি অনুচ্ছেদের সুরক্ষার গ্যারান্টিটি ইউক্রেনের জন্য প্ররোচিত হবে সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণী থাকলেও এটি ন্যাটো সদস্যতার শর্তাবলী আয়না করতে পারে, যেখানে জোটের একজন সদস্যের উপর আক্রমণ সকলের উপর আক্রমণ হিসাবে দেখা হয়।
সিএনএন -তে তৈরি মন্তব্যে ইউনিয়ন রাজ্যউইটকফ বলেছেন, শুক্রবারের সাথে ট্রাম্পের সাথে বৈঠক প্রথমবারের মতো পুতিনকে এই জাতীয় ব্যবস্থা নিয়ে একমত হওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল।
জেলেনস্কি যে কোনও আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় উভয় জড়িত থাকার গুরুত্বকে জোর দিয়ে চলেছে।
“একটি সুরক্ষা গ্যারান্টি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী। কেবল ইউক্রেন এটি সরবরাহ করতে পারে,” তিনি ভন ডের লেয়েনের পাশাপাশি রবিবারের সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন। “কেবল ইউরোপই এই সেনাবাহিনীকে অর্থায়ন করতে পারে এবং এই সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্রগুলি আমাদের দেশীয় উত্পাদন এবং ইউরোপীয় উত্পাদন দ্বারা সরবরাহ করা যেতে পারে।
“তবে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা স্বল্প সরবরাহে থাকে এবং কেবল যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যায়।”
জেলেনস্কি ট্রাম্পের এই দাবির বিরুদ্ধেও পিছিয়ে গিয়েছিলেন – যা পুতিনের পছন্দের সাথে একত্রিত হয়েছিল – যে উভয় পক্ষকে যুদ্ধের সম্পূর্ণ সমাপ্তি নিয়ে আলোচনা করা উচিত, প্রথমে যুদ্ধবিরতি সুরক্ষার পরিবর্তে। জেলেনস্কি বলেছিলেন যে যুদ্ধবিরতি পুতিনের দাবি পর্যালোচনা করার জন্য শ্বাসকষ্ট সরবরাহ করবে।
“অস্ত্রের চাপে এটি করা অসম্ভব,” তিনি বলেছিলেন। “পুতিন হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে চান না, তবে তাকে অবশ্যই তা করতে হবে।”