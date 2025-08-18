You are Here
ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্পের সাথে হোয়াইট হাউসের বৈঠকের জন্য ইউক্রেনের জেলেনস্কিতে যোগদান করবেন
অসাধারণ পদক্ষেপ – একের পর এক ইউরোপীয় নেতার সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে সোমবার হোয়াইট হাউসে ভ্রমণ করার সময় তারা জেলেনস্কির পক্ষে থাকবেন – তা নিশ্চিত করার জন্য একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা ছিল সভা ফেব্রুয়ারিতে শেষের চেয়ে ভাল হয়, কখন ট্রাম্প ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতিকে বেঁধে দেওয়া একটি উত্তপ্ত ডিম্বাকৃতি অফিসের মুখোমুখি

“ইউরোপীয়রা ওভাল অফিসের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে খুব ভয় পায় এবং তাই তারা মিঃ জেলেনস্কিয়কে এই উত্তরের পক্ষে সমর্থন করতে চায়,” ইউনাইটেড নেশনসের ফ্রান্সের সামরিক মিশনের প্রাক্তন প্রধান অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী জেনারেল ডমিনিক ত্রিনকুয়ান্ড বলেছেন।

“এটি একটি শক্তি সংগ্রাম এবং শক্তির একটি অবস্থান যা ট্রাম্পের সাথে কাজ করতে পারে,” তিনি একটি ফোনের সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।

জেলেনস্কির পক্ষে ইউরোপীয় নেতাদের উপস্থিতি, ইউক্রেনের জন্য ইউরোপের সমর্থন প্রদর্শন করে, কিয়েভ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাজধানীতে উদ্বেগগুলি সহজ করতে সহায়তা করতে পারে যে ইউক্রেনের একটি শান্তি চুক্তিতে রেলপথের ঝুঁকি রয়েছে যে ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি রাশিয়ার সাথে দালাল করতে চান।

ট্রাম্পের সাথে আসল বৈঠকে অংশ নেবে কিনা তা অবিলম্বে এটি পরিষ্কার করা হয়নি।

ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন এক্স -তে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আলোচনায় অংশ নেবেন, “রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির অনুরোধে।”

ন্যাটো সামরিক জোটের সেক্রেটারি-জেনারেল মার্ক রুটও সভায় অংশ নেবেন, তার প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন অফিস ঘোষণা করেছিলেন যে ফরাসী নেতা সোমবার ওয়াশিংটনে “রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির পক্ষে” ভ্রমণ করবেন যদিও এটি তাত্ক্ষণিকভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে তিনি সভায় থাকবেন।

জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জও ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অংশ হবেন, তবে তাঁর অফিস থেকে দেওয়া বিবৃতিতে একইভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে তিনি ট্রাম্পের সাথে আলোচনায় থাকবেন।

শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের শীর্ষ সম্মেলনের পরে পুতিনের সাথে ইউরোপীয় নেতাদের শান্তির চেষ্টা করার ক্ষেত্রে ইউরোপের একটি কণ্ঠস্বর রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য গোষ্ঠীযুক্ত এই ভ্রমণটি ইউরোপীয় নেতাদের দৃ determination ় সংকল্পকে বোঝায়।

