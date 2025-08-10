ইউরোপীয় নেতারা ট্রাম্প-পুটিন সামিটের আগে রাশিয়ার উপর আরও ‘চাপ’ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন

ইউরোপীয় নেতারা শনিবার রাশিয়ার উপর রাশিয়ার উপর আরও “চাপ” দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণার পরে এই উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল যে একটি চুক্তির জন্য কেওয়াইভকে অঞ্চলটির সোয়েডসকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হবে।
ইউক্রেন এবং ইউরোপের সতর্কতা সত্ত্বেও কিয়েভকে অবশ্যই আলোচনার অংশ হতে হবে বলে তিন বছরের দ্বন্দ্ব সমাধানের চেষ্টা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প এই শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আলাস্কা রাজ্যে বৈঠক করবেন।
গত সপ্তাহে শীর্ষ সম্মেলন ঘোষণা করে ট্রাম্প বলেছিলেন যে “উভয় পক্ষের উন্নতির জন্য কিছু অঞ্চল অদলবদল করা হবে” পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই।
তবে রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি শনিবার সতর্ক করেছিলেন যে ইউক্রেন শান্তি কেনার জন্য রাশিয়ার কাছে জমি আত্মসমর্পণ করবে না।
“ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না,” তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন।
“আমাদের বিরুদ্ধে যে কোনও সিদ্ধান্ত, ইউক্রেন ব্যতীত যে কোনও সিদ্ধান্তও শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত,” তিনি যোগ করেন।
জেলেনস্কি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের সাথে আহ্বানের সময় একটি টেকসই শান্তি অর্জনের দিকে “সুস্পষ্ট পদক্ষেপ” নেওয়ার জন্য ইউক্রেনের মিত্রদের অনুরোধ করেছিলেন।
ইউরোপীয় নেতারা শনিবার থেকে রবিবার থেকে রাতারাতি একটি যৌথ বিবৃতি জারি করে বলেছিলেন যে “কেবলমাত্র এমন একটি পদ্ধতির যা সক্রিয় কূটনীতি, ইউক্রেনকে সমর্থন এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের উপর তাদের অবৈধ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চাপের সংমিশ্রণ করে।”
তারা ট্রাম্পের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে যে তারা কূটনৈতিকভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত ছিল – ইউক্রেনের সমর্থন বজায় রেখে পাশাপাশি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও চাপিয়ে দিয়ে।
ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, ব্রিটেন, ফিনল্যান্ড এবং ইইউ কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডের লেয়েনের নেতারা স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে আরও বিশদ না দিয়ে বলেছিলেন, “যোগাযোগের বর্তমান লাইনটি আলোচনার সূচনা পয়েন্ট হওয়া উচিত।”
তারা আরও বলেছিল যে একটি রেজুলেশন “ইউক্রেনের এবং ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা স্বার্থকে রক্ষা করতে হবে,” সহ “শক্তিশালী এবং বিশ্বাসযোগ্য সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলির প্রয়োজনীয়তা যা ইউক্রেনকে তার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা কার্যকরভাবে রক্ষা করতে সক্ষম করে।”
“ইউক্রেনের শান্তির পথটি ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না,” তারা বলেছিল।
পুতিন-ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনের আগে তাদের মতামত সারিবদ্ধ করার জন্য শনিবার ব্রিটেনে জড়ো হওয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ নেশনস এবং যুক্তরাজ্য সহ কিয়েভের মিত্রদের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা।
জেলেনস্কি, স্টারমার এবং জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের সাথে ফোন কল অনুসরণ করে ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছেন, “ইউক্রেনের ভবিষ্যত ইউক্রেনীয় ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না” এবং ইউরোপকেও এই আলোচনায় জড়িত থাকতে হয়েছিল।
শনিবার তার সন্ধ্যার ভাষণে, জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন: “এই যুদ্ধের একটি সৎ শেষ হতে হবে, এবং এটি শুরু হওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাশিয়ার উপর নির্ভর করে।”
একটি ‘মর্যাদাপূর্ণ শান্তি’
এই বছর রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে তিন রাউন্ডের আলোচনা ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্ণ-আক্রমণ চালানোর পর থেকে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ লোক বাড়ি পালাতে বাধ্য হয়েছিল।
25 বছরেরও বেশি সময় ধরে রাশিয়ার ক্ষমতায় থাকা কেজিবি অফিসার পুতিন এই পর্যায়ে জেলেনস্কির সাথে আলোচনার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।
ইউক্রেনের নেতা ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলনের জন্য চাপ দিচ্ছেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে পুতিনের সাথে সাক্ষাত করা শান্তির দিকে অগ্রগতি করার একমাত্র উপায়।
১৮6767 সালে রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি হওয়া সুদূর-উত্তর অঞ্চল আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলন, ২০২১ সালের জুনে জো বিডেন জেনেভায় পুতিনের সাথে দেখা করার পর থেকে মার্কিন ও রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে বসে প্রথম হবে।
নয় মাস পরে, মস্কো ইউক্রেনে সেনা পাঠিয়েছিল।
জেলেনস্কি এই অবস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন যে এটি “এই যুদ্ধ থেকে খুব দূরে ছিল, যা আমাদের জমিতে, আমাদের লোকদের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে পড়েছে।”
ক্রেমলিন বলেছিলেন যে পছন্দটি “যৌক্তিক” ছিল কারণ আর্টিকের নিকটবর্তী রাজ্য দুটি দেশের সীমান্তে রয়েছে এবং এখানেই তাদের “অর্থনৈতিক স্বার্থ ছেদ করে।”
মস্কো ট্রাম্পকে পরে রাশিয়ায় পারস্পরিক সফর করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
ট্রাম্প এবং পুতিন সর্বশেষ 2019 সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাপানের একটি জি 20 সামিট সভায় একসাথে বসেছিলেন। তারা জানুয়ারীর পর থেকে বেশ কয়েকবার টেলিফোনে কথা বলেছে, তবে ট্রাম্প ইউক্রেনে শান্তিতে দালাল করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
লড়াই চলছে
রাশিয়া এবং ইউক্রেন শনিবার ভোরের দিকে হামলার বিনিময়ে কয়েক ডজন ড্রোন একে অপরের অবস্থানের উপরে ing ালতে থাকে।
ইউক্রেনের ফ্রন্টলাইন সিটি খেরসনে বেসামরিক লোকদের বহনকারী একটি বাসে আঘাত করা হয়েছিল, এতে দু’জন নিহত এবং ১ 16 জন আহত হয়েছিল।
রাশিয়ান সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে ডোনেটস্ক অঞ্চলের আরেকটি গ্রাম ইয়াবলোনোভকা, পূর্বের সবচেয়ে তীব্র লড়াইয়ের স্থান এবং পুতিন যে পাঁচটি অঞ্চলের বলেছেন যে এটি রাশিয়ার একটি অংশ।
২০২২ সালে, ক্রেমলিন তাদের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকা সত্ত্বেও চারটি ইউক্রেনীয় অঞ্চল – ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, জাপোরিজিয়া এবং খেরসনকে সংযুক্ত করার ঘোষণা দেয়।
যে কোনও শান্তি নিষ্পত্তির পূর্বশর্ত হিসাবে, মস্কো কিয়েভকে তার বাহিনীকে অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, পাশ্চাত্য সামরিক সমর্থন থেকে বিরত রাখতে এবং ন্যাটোতে যোগদান থেকে বঞ্চিত হওয়ার দাবি করেছিল।
কিয়েভ বলেছিলেন যে এটি তার সার্বভৌম অঞ্চল নিয়ে রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণকে কখনই স্বীকৃতি দেবে না, যদিও এটি স্বীকার করেছে যে রাশিয়ার দ্বারা বন্দী জমি পেতে যুদ্ধের ময়দানে নয়, কূটনীতির মাধ্যমে আসতে হবে।