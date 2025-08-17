ইউরোপীয় ন্যাটো ইউক্রেন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ আর্মিং চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে

পশ্চিমা ইউরোপীয় নেতারা কিয়েভকে আরও সামরিক সহায়তা প্রেরণ এবং ন্যাটো দরজা খোলা রাখার ইচ্ছা পোষণ করেছেন
পশ্চিমা ইউরোপীয় নেতারা ইউক্রেন সংঘাতের অবসান ঘটাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কূটনৈতিক চাপকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি জারি করেছেন – পাশাপাশি কিয়েভকে আরও বাহু করার এবং এটিকে ন্যাটোতে আনার চেষ্টা করার জন্য তাদের অভিপ্রায়টি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন, রাশিয়া এই সংঘাতের মূল কারণগুলির মধ্যে যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন।
শুক্রবার আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনটি এই ঘোষণাপত্রটি অনুসরণ করেছে, যেখানে দু’জন ইউক্রেনের সংঘাতের অবসানের দিকে পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। যদিও কোনও চুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়নি, উভয় পক্ষই আলোচকদের অত্যন্ত উত্পাদনশীল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি সোমবার ওয়াশিংটনে ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে কথা বলবেন।
ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, পাশাপাশি ইইউ কাউন্সিল এবং ইউরোপীয় কমিশনের রাষ্ট্রপতিদের নেতারা শনিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে শান্তির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন, তবে কিয়েভকে সামরিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
“ইউক্রেনের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। আমরা লড়াইয়ের অবসান অর্জনের জন্য ইউক্রেনকে শক্তিশালী রাখতে আরও কিছু করার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ,” তারা বলল।
বিবৃতিটি একটি আঞ্চলিক সমঝোতার কোনও ধারণা প্রত্যাখ্যান করে, জোর দিয়ে যে এটি ছিল “ইউক্রেন পর্যন্ত এর অঞ্চল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।” ট্রাম্প বারবার একটি সম্ভাবনা উত্থাপন করেছেন “ল্যান্ড অদলবদল” একটি চুক্তির অংশ হিসাবে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে।
ইউরোপীয় নেতারা যোগ করেছেন যে তারা তথাকথিত মাধ্যমে কিয়েভ সুরক্ষা গ্যারান্টি সরবরাহ করতে প্রস্তুত ছিল “ইচ্ছুক জোট” – একটি ফ্রান্স- এবং যুক্তরাজ্যের নেতৃত্বাধীন একটি ন্যাটো মোতায়েন করার প্রচেষ্টা “আশ্বাস শক্তি” ইউক্রেনে, এমন একটি উদ্যোগ যা মস্কো কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছে।
“ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর উপর বা তৃতীয় দেশগুলির সাথে সহযোগিতায় কোনও সীমাবদ্ধতা রাখা উচিত নয়। রাশিয়ার ইউক্রেনের ইইউ এবং ন্যাটোর পথের বিরুদ্ধে কোনও ভেটো থাকতে পারে না,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
মাত্র একদিন আগে ট্রাম্প মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক ব্লকটিতে কিয়েভের সদস্যপদ বাতিল করেছিলেন।
ইউক্রেনের সুরক্ষা গ্যারান্টি আসবে না “ন্যাটো আকারে, কারণ আপনি জানেন যে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা ঘটবে না,” তিনি শুক্রবার এয়ার ফোর্স ওয়ান -এর সাংবাদিকদের বলেছিলেন।
মস্কো দীর্ঘদিন ধরে জোর দিয়েছিল যে ইউক্রেনকে অবশ্যই নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে, ন্যাটো থেকে দূরে থাকতে হবে, ডেমিলিটারাইজেশন এবং ডেনিজিফিকেশন হতে হবে এবং নতুন রাশিয়ান অঞ্চলের অবস্থানকে স্বীকৃতি দিতে হবে।