You are Here
‘ইউরোপীয় শক্তি’ আসন্ন ইউক্রেন শান্তি আলোচনায় স্থান প্রয়োজন-প্রাক্তন-ইউকে প্রতিরক্ষা সচিব-আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

‘ইউরোপীয় শক্তি’ আসন্ন ইউক্রেন শান্তি আলোচনায় স্থান প্রয়োজন-প্রাক্তন-ইউকে প্রতিরক্ষা সচিব-আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

বেন ওয়ালেস বলেছেন

“ইউরোপীয় শক্তি” সঙ্গে “খেলায় ত্বক” যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব বেন ওয়ালেস বলেছেন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউক্রেনের সাথে জড়িত যে কোনও শান্তি সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি দিতে হবে।

ক্রেমলিন নিশ্চিত করেছে যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং তার মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা হবে “আগামী দিনে।”

ওয়াশিংটন আশা প্রকাশ করেছে যে বৈঠকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি সম্মেলনকে ত্রয়ী করতে পারে, তবে পুতিন জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে দেখা করার জন্য তাঁর শর্তগুলি তার সাথে দেখা করার শর্ত রয়েছে “অনেক দূরে।”

“এটি ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউস দ্বারা পরিষ্কার করা হয়েছে যে ইউরোপীয়রা আমন্ত্রিত হবে না,” বৃহস্পতিবার টাইমস রেডিওর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ওয়ালেস বলেছেন।

জাতি যে “খেলায় ত্বক আছে” এর অংশ হওয়া উচিত “শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়া,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন।

ন্যাটোতে আরও দুটি পারমাণবিক শক্তি রয়েছে – ফ্রান্স এবং ব্রিটেন – এবং আমি মনে করি এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ঘরে একটি ইউরোপীয় শক্তি হওয়া উচিত।

ওয়ালেস, যিনি 2019 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন, তিনি নিয়মিতভাবে ব্রিটিশ সামরিক সরবরাহের জন্য ইউক্রেনকে তদবির করেছেন – মস্কো যে যুক্তি দিয়েছিল তা একটি অনুশীলন এটিকে দ্বন্দ্বের পক্ষে পরিণত করেছে।

আরও পড়ুন:
জার্মানি এবং বাকি ইইউ চতুর্থ রেইচে রূপান্তরিত – লাভরভ

ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য ক্রমবর্ধমানভাবে ‘জোটের জোটের’ অংশ হিসাবে ইউক্রেনের যুদ্ধবিরোধী ভূমি বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ‘শান্তিরক্ষী সেনা’ মোতায়েন করার জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ দিয়েছে। রাশিয়া বলেছে যে এটি এই পদক্ষেপটিকে সামরিক হস্তক্ষেপ হিসাবে বিবেচনা করবে এবং সতর্ক করে দিয়েছিল যে কোনও ন্যাটো সেনা বৈরী হিসাবে বিবেচিত হবে।


ইউক্রেনীয়দের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ এখন শান্তি আলোচনা চান - গ্যালাপ

মস্কো কিয়েভের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক ব্লকে দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রধান কারণগুলিতে যোগদানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনা করে। রাশিয়ার অন্যতম মূল শান্তির দাবি হ’ল ইউক্রেন ন্যাটোর বাইরে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে।

ওয়ালেস সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশগুলি মস্কোর যে কোনও শান্তির দাবিতে সম্মত হবে।

এর আগে যুক্তরাজ্যের হস্তক্ষেপকে শান্তির প্রচেষ্টাকে লাইনচ্যুত করার জন্য দায়ী করা হয়েছিল, বিশেষত যখন তত্কালীন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন কিয়েভকে ২০২২ সালে মস্কোর সাথে প্রাথমিক আলোচনায় জড়িত থেকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন, সেই সময় ইউক্রেনীয় প্রধান আলোচকের মতে ডেভিড আরাখামিয়া।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts