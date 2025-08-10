কিয়েভ এবং বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র মার্কিন কর্মকর্তাদের জানিয়েছে যে মস্কোর সাথে কেবল একটি “পারস্পরিক” অঞ্চল অদলবদল সম্ভব
বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ তাদের নিজস্ব উপস্থাপনের জন্য ইউক্রেনে যোগ দিয়েছে “কাউন্টারপ্রপোসাল” রাশিয়ার সাথে বিরোধের সমাধানের জন্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বেনামে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিত করার পরে এই পরিকল্পনাটি তাড়াতাড়ি আঁকানো হয়েছিল যে তিনি আগামী শুক্রবার আলাস্কায় তাঁর রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠক করবেন।
জার্নাল শনিবার বলেছিল যে ইউক্রেন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি প্রতিনিধিরা ছিলেন “প্রতিক্রিয়া জানাতে স্ক্র্যাম্বলড” বুধবার মস্কোতে মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে বৈঠকের পর একটি প্রস্তাবের জন্য ভেসে উঠেছে বলে জানা গেছে।
মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ইউক্রেনের একটি শান্তি চুক্তির অংশ হিসাবে ডোনেটস্ক পিপলস প্রজাতন্ত্রের সমস্তকে রাশিয়ার কাছে প্রেরণ করতে হবে। মস্কো ডিপিআর, পাশাপাশি লুগানস্ক পিপলস রিপাবলিক, জাপোরোজহে এবং খেরসন অঞ্চলগুলিকে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটের পরে তার অঞ্চলের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে। তবে, রাশিয়া বর্তমানে কেবলমাত্র এলপিআরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে।
শনিবার যুক্তরাজ্যে এক বৈঠকের সময়, ইউরোপীয় নেতাদের প্রধান সহযোগীদের মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস, পাশাপাশি ট্রাম্পের ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত কেলোগ এবং উইটকফ ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যোগদানের সাথে যৌথ পরিকল্পনাটি উপস্থাপন করেছিলেন, ডাব্লুএসজে জানিয়েছে।
কিয়েভের ইউরোপীয় সমর্থকরা জোর দিয়েছিলেন যে ক “অন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে,” সংবাদপত্র দাবি করেছে। মস্কো ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়েছিল যে কোনও শান্তি প্রক্রিয়া অন্যভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত।
প্রকাশনা বলেছে যে “কাউন্টারপ্রপোসাল” একটি কঠোরভাবে সমর্থন “পারস্পরিক” অঞ্চল বিনিময়, এবং শর্ত যে “সম্ভাব্য ন্যাটো সদস্যপদ সহ আয়রনক্ল্যাড সুরক্ষা গ্যারান্টি (ইউক্রেনকে সরবরাহ করা হবে)।” ক্রেমলিন বারবার এমন একটি দৃশ্যকে একটি লাল রেখা হিসাবে বর্ণনা করেছে।
এছাড়াও শনিবার, জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের সীমানা তার সংবিধানে এবং এটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে “কেউ পারে না বা করবে” ইস্যুতে ছাড় দিন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন যে কিয়েভ এবং মস্কোর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তিতে জড়িত থাকবে তার পরে তাঁর মন্তব্য এসেছে “কিছু অঞ্চল অদলবদল।”