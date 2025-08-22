‘ইউরোপের আরও কিছু দেখার এবং আমাদের ধীর করতে সহায়তা করার একটি উপায়’: পাঠকদের ‘প্রিয় রেল ভ্রমণ | ইউরোপের ছুটি

বিজয়ী টিপ: গ্লোরিয়াস নর্থ ওয়েলস সার্কিট
শ্র্রেসবারি সীমান্ত শহর থেকে শুরু করে, উত্তর ওয়েলসের একটি দর্শনীয় মাল্টিডে সার্কিট সম্ভব: নিন ক্যামব্রিয়ান কোস্ট লাইন অ্যাবেরিস্টউইথ, বার্মউথ, পোর্থমাদোগের মাধ্যমে, তারপরে চমত্কার Ffestiniog রেলপথ ব্লেনাউতে, যেখানে আপনি উপকূলের ল্যান্ডুডনোতে ফিরে লিঙ্ক করতে পারেন এবং শ্রিউসবারিতে ফিরে যেতে পারেন (ল্যান্ডুডনো জংশনে পরিবর্তন)। আবাসনের কোনও ঘাটতি নেই, যা আপনাকে কঠোর পরিকল্পনা ছাড়াই থামতে এবং অন্বেষণ করতে দেয়। ক্যামব্রিয়ান উপকূল এবং সমুদ্র উপকূলীয় শহরগুলি গ্রীষ্মের বাইরে একটি বৃহত্তর অনাবিষ্কৃত রত্ন।
ডেভ থমাস
রোমানিয়ায় প্রথম শ্রেণির ভ্রমণ
ক্লুজ থেকে আমরা বুখারেস্টের বিশৃঙ্খলা গারা দে নর্ডে পৌঁছানোর আগে sibi তিহাসিক ট্রান্সিলভেনিয়ান শহরগুলি সিবিউ এবং ব্রাওভের historic তিহাসিক ট্রান্সিলভেনিয়ান শহরগুলির প্রশংসা করতে থামিয়ে তুষার-আচ্ছাদিত কার্পাথিয়ান পর্বতমালার মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করেছি। আমাদের যাত্রার শেষ পর্বটি আমাদের পূর্ব দিকে কৃষ্ণ সাগরের কনস্টানায় নিয়ে গেছে। আমরা এর দিনটি পৌঁছেছি অত্যাশ্চর্য আর্ট নুভাউ ক্যাসিনো অবরুদ্ধতা থেকে উদ্ধার করার পরে পুনরায় চালু করা হয়েছিল। রোমানিয়ান ট্রেনগুলি সবচেয়ে বিলাসবহুল বা দ্রুত নাও হতে পারে তবে আমাদের বেশিরভাগ যাত্রা প্রথম শ্রেণিতে 10 ডলার থেকে 20 ডলার ব্যয় করে, তারা অবশ্যই অর্থের জন্য মূল্যবান। মনোমুগ্ধকরভাবে, প্রতিটি স্টেশনে আমাদের ট্রেনটি একটি বেসুয়েটেড স্টেশনমাস্টার/উপপত্নী দ্বারা ট্রেনের প্রস্থানের ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য একটি পতাকা aving েউয়ের দ্বারা স্বাগত জানানো হয়েছিল।
ব্রায়ান ডটন
এডিনবার্গের আশেপাশে এক দিনের ট্রিপ অ্যাডভেঞ্চার
একটি আনন্দদায়ক দিনের ভ্রমণের জন্য আমি এটি গ্রহণের পরামর্শ দিচ্ছি স্কট্রাইল পরিষেবা এডিনবার্গ থেকে প্যারিনযা মাত্র এক ঘন্টার নিচে সময় নেয়। উত্তরে পাহাড়ে এডিনবার্গ চিড়িয়াখানার সাথে মারেফিল্ডের দৃশ্য উপভোগ করুন। শীঘ্রই আপনি ডালমেনিতে ফোর ব্রিজ গার্ডার্স তাঁত দেখতে পাবেন আপনি সামনে উড়ে যাওয়ার আগে। বাস শিলাটির দিকে পূর্ব দিকে অত্যাশ্চর্য দৃশ্যে নিন এবং স্টার্লিং এবং গ্র্যাম্পিয়ান পর্বতমালার দিকে পশ্চিমে পশ্চিমা ব্রিজগুলি দেখুন। ডানফর্মলাইনের প্রাচীন রাজধানীটি পরবর্তী, আপনি ফিফে প্রবেশের সাথে সাথে। কার্ডেনডেনের উত্তরে আপনি দেখতে পাবেন লোমন্ড হিলস আঞ্চলিক পার্ক। একটি বিকল্প রুট হ’ল রিটার্নে ইনভারকিথিংয়ে পরিবর্তন করা এবং ফিফ কোস্টকে কিরকাল্ডিতে একটি ট্রেন নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে এটি এডিনবার্গে ফিরে 50 মিনিটের যাত্রা। ট্যুরিস্টি এডিনবার্গের একটি অবিস্মরণীয় রেলপথ এবং অবকাশ।
নাইজেল আর্কি
স্টকপোর্ট থেকে অ্যান্ডালুসায় আস্তে আস্তে নিয়ে যাওয়া
আমরা আমাদের স্টকপোর্টের হোম স্টেশন থেকে দক্ষিণ স্পেনের কেডিজে ভ্রমণ করেছি, লন্ডন, প্যারিস, লিয়ন, বার্সেলোনা এবং সেভিল এন রুটে থামছিলাম। এটি কেবল জলবায়ু সচেতন সিদ্ধান্তই ছিল না, তবে ইউরোপের আরও কিছু দেখার এবং আমাদের শিথিল ও ধীর হতে সহায়তা করার একটি উপায়ও ছিল। আমরা প্যারিসে একটি রিভার ক্রুজ নিয়েছিলাম, পরের দিন লিয়নে মধ্যাহ্নভোজন উপভোগ করলাম যেখানে স্থানীয় বাজারের জায়গাটি আমাদের শহরের স্বাদ দিয়েছে। এরপরে আমরা এল পোবলেনোর ট্রেন্ডি পাড়ায় থাকাকালীন বার্সেলোনায় যাত্রা শুরু করি। সেখান থেকে আমরা মন্টজুয়াকের দুর্গ থেকে শহরটির একটি প্যানোরামিক দৃশ্য নিয়েছিলাম, তারপরে ঝামেলা সৈকত। ট্রেনে ফিরে, সেভিলির জন্য এর সোয়েলটারিং সৌন্দর্য এবং অবিশ্বাস্য ইতিহাস নিয়ে যাত্রা করার সময় আমাদের গতি আবার ধীর হয়ে গেল। আমাদের চূড়ান্ত স্টপটি ছিল কেডিজ, যেখানে আমরা সেরা সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় দেখেছি। আমরা কোনও বিমানে প্রথম শ্রেণি বহন করতে সক্ষম হব না, তবে আমরা রেলপথে পারতাম। উদাহরণস্বরূপ, বার্সেলোনা থেকে সেভিলি ছিল £ 60 এর নিচে! ওয়াইফাই এবং চার্জিং সুবিধা সহ একটি আরামদায়ক সিটে সুন্দর ল্যান্ডস্কেপটি পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা ওয়াইনটি চুমুক দিয়েছিলাম, অন্য প্রান্তে লাগেজের জন্য অপেক্ষা করা হবে না তা জেনে।
রেবেকা
রোম থেকে সিসিলি ট্রেন এবং ফেরি দিয়ে
রোমের স্লিপার ট্রেনে হ্যাপ করুন, বা সম্ভবত নেপলস এবং পরের দিন সকালে সিসিলিতে জেগে উঠুন। কোনও সেতু নেই (এখনও) তাই ট্রেনটি ক্রসিংয়ের জন্য একটি ফেরিতে লোড করা হয়েছে, যখন আপনি কার্যকরী ছোট্ট একটি বিভাগে ঘুমিয়ে আছেন। আপনি পালমো বা-যদি আপনি পছন্দ করেন-দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে সুন্দর সিরাকিউজে সরাসরি যেতে পারেন।
পলি
দিন এবং রাতে স্টারি বারে বেলগ্রেড
আমরা বেলগ্রেড থেকে স্লিপার বার্থে নাইট ট্রেনটি নিয়েছিলাম (এই শীতল, আর্টি সিটি অন্বেষণ করার জন্য কয়েক দিন পরে) এবং পুরানো-স্কুল, করিডোর এবং বড় খোলা উইন্ডো সহ ভেলভেটি কেবিনগুলি দেখে আনন্দিত হয়েছিল। আমরা মন্টিনিগ্রো এবং আলবেনিয়ার অত্যাশ্চর্য লেক স্ক্যাডারে জেগেছি। কয়েক দিন লেক, স্টারি বার এবং মন্টিনিগ্রোর সুন্দর উপকূলরেখা অন্বেষণ করার পরে আমরা দিনে বেলগ্রেডের দিকে ফিরে গেলাম-11 ঘন্টা এই যাত্রার পাহাড়ী দৃশ্যাবলী একেবারে দর্শনীয় এবং সমস্ত রাউন্ড ট্রিপ ব্যয়ের জন্য 50 ডলার। আমরা ব্যবহার করেছি সিট 61 এ মানুষ রুট সম্পর্কে জানতে।
জেনি
কর্ডোবা উদ্যানের মাধ্যমে মরক্কোতে ইন্টাররেল
2025 সালের মার্চ মাসে আমরা যুক্তরাজ্য থেকে ট্রেন এবং ফেরির মাধ্যমে মরক্কো ভ্রমণ করেছি। একটি ভ্রমণ একটি ইন্টাররেল ইউরোপের মাধ্যমে টিকিট, আমরা দক্ষিণ স্পেনের বন্দরে যাওয়ার পথে দুটি তিন-রাত স্টপ তৈরি করেছি এবং আমাদের প্রত্যাবর্তন যাত্রায় দুটি দুটি রাত স্টপ। বাহ্যিক যাত্রায় আমরা গিরোনা এবং কর্ডোবাতে থামলাম, যার মধ্যে উভয়ই মনোরম পুরানো শহর রয়েছে। কর্ডোবাতে আমরা আটটি অত্যাশ্চর্য উঠোন উদ্যানের পাশাপাশি পরিদর্শন করেছি ভায়ানার প্রাসাদ এবং মসজিদঅবশ্যই বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর বিল্ডিং। রিটার্ন লেগে আমরা মলাগা এবং মন্টপিলিয়ারে, উভয় চরিত্রগত জায়গাগুলিতে থামলাম। আমরা যদি সরাসরি ম্যারাচেকের দিকে উড়ে যাই তবে আমরা এই চারটি দুর্দান্ত গন্তব্যগুলি মিস করতাম।
লুইস
বেলজিয়ামের যে কোনও জায়গায় € 8.50
গত বছর, আমি এবং আমার স্ত্রী রেলপথে বেলজিয়াম অনুসন্ধান করেছি। আমরা অ্যান্টওয়ার্প স্টেশন থেকে মাত্র কয়েকশ গজ দূরে একটি স্ব-ক্যাটারিং অ্যাপার্টমেন্টে থাকি, বেশ কয়েকটি গোলাপী গ্রানাইট কলাম এবং প্যানেলযুক্ত রেলওয়ের কাছে একটি দুর্দান্ত ক্যাথেড্রাল, আমাদের নিজের শহর আবারডিনে পালিশ করা হয়েছে। বেলজিয়ামে -65 এরও বেশি এক দিনের রিটার্ন কিনতে পারে মাত্র € 8.50 এর জন্য দেশের যে কোনও জায়গায়! আমরা বেশ কয়েকটি শহর এবং শহর পরিদর্শন করেছি, দীর্ঘ ভ্রমণে জড়িত কেউ নেই। আমাদের ভ্রমণে আমরা ইউনেস্কো-তালিকাভুক্ত আবিষ্কার করেছি বেগুইজনহোভেন ফ্ল্যান্ডার্স এর। এগুলি বিধবা বা অবিবাহিত মহিলাদের জন্য মধ্যযুগীয় সম্প্রদায় ছিল, অনেকে এখন সুন্দরভাবে পুনরুদ্ধার করেছেন।
জিম ফিডেস
ফ্রান্সে সৈকত, পর্বতমালা এবং গ্যাস্ট্রনোমি
আমি এবং আমার স্ত্রী অনেক ইউরোপের চারপাশে ভ্রমণ করেছি তবে সরলতার জন্য আমাদের সেরা ভ্রমণ ফ্রান্সের ত্রিভুজ: ইউরোস্টার থেকে প্যারিস, তারপরে টিজিভি টু টুলাউস জন্য সসেজ এবং স্থাপত্য এবং historical তিহাসিক আনন্দ; পরবর্তী, বেয়োনে ধীর ট্রেনট্রেনটি লর্ডস পেরিয়ে এবং ফরাসি বাস্ক উপকূলে ট্রুন্ডল হিসাবে পাইরিনিসের দিকে তাকিয়ে; নেওয়ার আগে টিজিভি ব্যাক আপ প্যারিসে। শহর, গ্যাস্ট্রোনমি, পর্বতমালা এবং সৈকত সব এক।
জর্জ
লুইলজানায় লাইনে পাথরের পিছনে vibs
আমাদের ট্রিপটি ভেনিসে গ্লাইডিংয়ের একটি নৌকা দোলা দিয়ে শুরু হয়েছিল। কয়েক দিন পরে শান্ত গলি এবং ভুলে যাওয়া উঠোনে আনন্দের সাথে হারিয়ে যাওয়ার পরে, আমরা সান্তা লুসিয়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম, ট্রাইস্টে ঝলমলে লেগুন জুড়ে দ্রুত গতিতে। একটি সূর্যের বর্গক্ষেত্রে, আমরা চকোলেট জেলাতো, ভূমধ্যসাগর কাছাকাছি ঝলমলে। এরপরে, লুবলজানা আমাদের এর লেড-ব্যাক ভাইবগুলি দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন। আমরা শিল্প ও রঙ দ্বারা বেষ্টিত নদীর ধারে ককটেলগুলি চুমুক দিয়েছি। অবশেষে, একটি গ্রাফিতি covered াকা ট্রেন আমাদের নিয়ে গেছে লেক ব্লেডযেখানে আমরা জাঁকজমকপূর্ণ জুলিয়ান আল্পসের নীচে যাত্রা ও সাঁতার কাটিয়েছি, তারার নীচে একটি আরামদায়ক পোদে আমাদের যাত্রা শেষ করেছি এবং দমকলগুলির মধ্যে।
অ্যালেক্স