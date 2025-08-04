ফরাসী রাজনৈতিক অভিজাতদের জন্য, এটি খুব কমই লুকিয়ে থাকা আনন্দের একটি মুহূর্ত। ইউরোপের প্রতি ট্রাম্প প্রশাসনের গভীর বৈরিতা – খাড়া নতুন শুল্ক আরোপিত, ইউরোপীয় মূল্যবোধের উপর মৌখিক আক্রমণ, ওপেন সমর্থন সুদূর-ডান দলগুলির জন্য, এবং গ্রিনল্যান্ড আক্রমণ করার হুমকি the বিদ্বান করে দৃষ্টি ফরাসী নেতাদের প্রজন্মের দ্বারা পরিচালিত কৌশলগতভাবে স্বায়ত্তশাসিত মহাদেশের। এটি ছিল ফরাসী রাষ্ট্রপতি চার্লস ডি গল, সর্বোপরি, যিনি ১৯60০ এর দশকে বারবার বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেকটরেট হিসাবে পশ্চিম ইউরোপকে তার ভূমিকা থেকে মুক্ত করা ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল।
রাষ্ট্রপতির জন্য এমমানুয়েল ম্যাক্রন“সার্বভৌমত্বের এই ধারণাটি, যা মাত্র সাত বছর আগে খুব ফরাসী বলে মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে ইউরোপীয় হয়ে উঠেছে।” ফরাসি নীতিনির্ধারক এটিকে ফ্রান্সের চিত্রের অন্যতম ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি দীর্ঘকালীন স্বপ্নের উপলব্ধি হিসাবে দেখুন-ওয়াশিংটনের সাথে আর দীর্ঘায়িত নয়, তার সংস্থাগুলির তীব্র প্রতিরক্ষামূলক এবং এর সরকারী ব্যয়ে অনিয়ন্ত্রিত। এই পুনর্বিবেচনায়, প্যারিস ইইউকে বৃহত্তর ফ্রান্সে পরিণত করতে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের আড়ালে কাজ করছে।
এই মহাদেশের পুনর্বিন্যাসটি কীভাবে এখন এগিয়ে যেতে হবে তা নিয়ে ইইউর মধ্যে লড়াই হ’ল প্রদর্শনী হ’ল ওয়াশিংটন শেষ পর্যন্ত ন্যাটো মিত্রদের ডিফেন্সে সর্বনিম্ন 5 শতাংশ জিডিপির জন্য ব্যয় করতে কাজ করেছে। বেশিরভাগ ইউরোপ – জার্মানি থেকে শুরু করে নর্ডিক দেশগুলিতে, পূর্ব সীমান্তের রাজ্যগুলিতে – রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান হুমকির হাত থেকে রক্ষা পেতে তাদের অস্ত্রাগার পূরণ করার জরুরি প্রয়োজন। ইইউ, ব্রিটেন, দক্ষিণ কোরিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই অস্ত্রগুলি তৈরি করা হয় কিনা তা নির্বিশেষে, যে কেউ প্রয়োজনীয় অস্ত্রগুলি দ্রুত সরবরাহ করতে পারে তার কাছ থেকে এটি তাদের কিনতে ইচ্ছুক করে তোলে।
অন্যদিকে, ফ্রান্স নতুন ব্যয়ের লক্ষ্যগুলি – এবং যৌথ ইইউ তহবিল যা তাদের অর্থায়নে সহায়তা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে – এটি তার প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলিকে লালন করতে ব্যবহার করতে পারে এমন এক বিশালাকার পাত্র হিসাবে দেখেছে। লঞ্চ ইউরোপের জন্য সুরক্ষা কর্ম তহবিল – সদস্য দেশগুলির যৌথ সংগ্রহ সক্ষম করার জন্য ইইউ orrow ণ দ্বারা অর্থায়িত একটি 150 বিলিয়ন ইউরো (প্রায় 173 বিলিয়ন ডলার) প্রোগ্রাম – ফ্রান্সের মারাত্মক দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল প্রতিরোধ ইইউ-ইইউ সংস্থাগুলির কাছ থেকে অস্ত্র কেনার জন্য যে কোনও তহবিল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া। ফ্রান্সের নির্দেশে, এমনকি যুক্তরাজ্যের বিশ্বমানের অস্ত্র নির্মাতারাও বাদ দেওয়া হয়েছে তহবিল থেকে।
একইভাবে, ফ্রান্স আরও গুরুত্বপূর্ণকে ধরে রেখেছে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা শিল্প প্রোগ্রাম (এডিপ) জিম্মি সমস্ত নন-ইইউ সংস্থাগুলি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে-এমনকি তাদের উত্পাদন ইইউ ভিত্তিক এবং ইউরোপীয় কর্মীদের নিয়োগ দেয়। ফাইনাল সমঝোতা এটি ছিল, ইডিআইপি অর্থায়নের জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য, মান অনুসারে কমপক্ষে 65 শতাংশ উপাদানকে ইইউ বা নির্দিষ্ট কিছু দেশে উত্পন্ন করতে হবে। এমনকি এই সমঝোতা 10 সদস্য দেশগুলির থেকে মতবিরোধকে আকর্ষণ করেছিল যা অবিলম্বে অ-ইউরোপীয় অস্ত্র কেনার জন্য আরও বেশি নমনীয়তা চেয়েছিল।
প্যারিস যুক্তি দিয়েছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার জন্য ইউরোপের প্রতিরক্ষা শিল্পের প্রয়োজন। বিডেন এবং ট্রাম্প প্রশাসনের উদাহরণটি কিয়েভের হাজার হাজার ইউক্রেনীয় সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিকের জীবন ব্যয় করে কিয়েভের মার্কিন অস্ত্রের অনুমোদিত অনুমোদিত ব্যবহারকে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করার উদাহরণ দিয়ে এটি অযৌক্তিক নয়। ক্রেমলিন-বান্ধব মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে বসে এবং বলুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্রগুলিতে চলমান সফ্টওয়্যারটি বন্ধ করে দিলে রাশিয়া যদি কোনও ইইউ দেশে আক্রমণ করে তবে কী হবে? সমস্যাটি হ’ল প্রয়োজনীয় গতি এবং স্কেল সরবরাহের জন্য ইউরোপের অ্যাট্রোফিড প্রতিরক্ষা শিল্প তৈরি করা একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প। ফ্রান্সের বাইরে, প্রায় প্রতিটি ইইউ দেশই উভয়ই করার কল্পনা করে – স্থানীয় উত্পাদন ক্ষমতা তৈরি করে এবং অন্যান্য সরবরাহকারীদের কাছ থেকে এখন যা প্রয়োজন তা কেনার সময়। কিছু দেশ অবশ্যই মার্কিন অস্ত্র কেনার বিষয়ে নার্ভাস থাকলেও ফ্রান্সের বাইরে থাকা কয়েকজনই যুক্তরাজ্যের বিশ্বমানের অস্ত্র প্রস্তুতকারীদের বর্জন করার প্রয়োজন দেখেন, যেমন ম্যাক্রন ইউরোপ করতে চান।
প্যারিসের পক্ষে, রিয়ারমেন্টটি শেষ পর্যন্ত বিশাল যৌথ orrow ণ গ্রহণের লক্ষ্যটি উপলব্ধি করার জন্য ট্রোজান ঘোড়া হয়ে উঠেছে, যা এটি কয়েক দশক ধরে ব্যয় করেছে – এবং শেষ পর্যন্ত, কেবল প্রতিরক্ষা নয়, অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রেও ফরাসী রাষ্ট্রীয় ব্যয়কেও সীমাবদ্ধতা অপসারণ করেছে।
সর্বোপরি, ফ্রান্স এমন একটি দেশ যেখানে সংসদের বৃহত্তম দলগুলি হ্রাস করতে চায় অবসর বয়স 62, পাবলিক পেনশন এবং স্বাস্থ্যসেবা সিস্টেমগুলির জন্য প্রচুর নতুন আউটলেস ব্যয় করে – এবং যেখানে ম্যাক্রন ব্যস্ত রয়েছে ভোটারদের আশ্বাস এই প্রতিরক্ষা ব্যয় ফরাসি কর বাড়ানোর কোনও প্রয়োজন ছাড়াই জিডিপির 5 শতাংশ নতুন ন্যাটো টার্গেট পূরণ করতে পারে।
ম্যাক্রনের চাহিদা বিস্তৃত এবং জরুরি। জিডিপির সাথে সম্পর্কিত ফ্রান্সের পাবলিক debt ণ একটি বিস্ময়কর আঘাতের পথে রয়েছে 118 শতাংশ 2026 এ এবং অতিক্রম এই দশকের শেষের দিকে সংকট-প্রবাহিত গ্রীসের। শেষবারের মতো প্যারিস দৌড়ে বাজেট উদ্বৃত্ত 1974 ছিল। সর্বোচ্চ করের বোঝা ইইউতে, ফরাসি পরিবহণের প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ল্যামেন্ট বিউইন হিসাবে “তারা ইতিমধ্যে খুব বেশি হওয়ায়” কর বাড়ানো সম্ভব নয় ” সূক্ষ্মভাবে এটি রাখুন গত জুন। আঘাতের অপমান যুক্ত করার জন্য, আর্থিক বাজারগুলি এখন ফ্রান্সকে একটি হিসাবে দেখছে খারাপ credit ণ ঝুঁকি গ্রীস বা স্পেনের চেয়ে, যা ২০১০ এর দশকের গোড়ার দিকে ইউরোজোন debt ণ সঙ্কটের সময় ডিফল্টর কাছাকাছি ছিল।
ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করার পরিবর্তে ফরাসি প্রস্তাবনা রাজনৈতিক পছন্দগুলি এড়াতে অবিচ্ছিন্নভাবে মনোনিবেশ করুন, “ক এর সাহায্যে” বড় ইইউ debt ণ তহবিল। ” অবশ্যই, সমস্ত ইউরোপীয় সরকারগুলি চিরস্থায়ী শান্তিতে অভ্যস্ত ভোটারদের বলার সমস্যাটির মুখোমুখি হয় এবং ক্রমবর্ধমান কল্যাণে বলা হয় যে কীভাবে ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা ব্যয়কে অর্থায়ন করা হবে।
এবং এর মধ্যে ইউরোপের জন্য ম্যাক্রনের দৃষ্টিভঙ্গির হৃদয় রয়েছে: ইউরোপীয় সংহতকরণের আড়ালে ফরাসি অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং বাকি ইইউতে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা। ফরাসী নেতাদের জন্য, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে “কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন” এইভাবে তারা বছরের পর বছর ধরে যে নীতিমালার পক্ষে ছিলেন তার পুরো ঝুড়ির জন্য একটি শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছে: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে শিল্পকে ভর্তুকি দেওয়া এবং অন্যান্য ইইউ সদস্যদের যৌথ orrow ণ গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাতে ফ্রান্সকে কর বাড়াতে না হয়। এটি পুরানো প্যারিস প্লেবুক ট্রাম্পিজমের দ্বারা রিচার্জ এবং যুদ্ধের যুগে আপডেট হয়েছে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য 26 সদস্যের মধ্যে কয়েকটি-যদি কোনও facal ফরাসি ধাঁচের, অত্যন্ত ভর্তুকিযুক্ত এবং ইউরোপের প্রাচীরের জন্য প্যারিসের উত্সাহ ভাগ করে দেয়। ফরাসী নেতৃত্বাধীন সংহতকরণের যুগে শুরু করার পরিবর্তে, ম্যাক্রনের একটি স্বাধীন ইউরোপের জন্য নিরলস ধাক্কা এই মহাদেশের বিভাজনকে আরও গভীর করছে।
মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলি বিশেষত ফরাসি সুরক্ষাবাদ খুঁজে পায় ক্রমবর্ধমান। এই রাজ্যগুলি দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি ফাইটার জেটস এবং অন্যান্য অস্ত্রের একটি বীমা পলিসি হিসাবে ক্রয় করেছে যা ওয়াশিংটনকে তাদের পক্ষে রাখতে সহায়তা করে। ইদানীং, দক্ষিণ কোরিয়া আরও একটি সমালোচনামূলক সামরিক সরবরাহকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে পোল্যান্ডরোমানিয়া, এবং অন্যান্য দেশ অঞ্চলে।
এটি ম্যাক্রনকে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়নি। তার সর্বশেষ কৌশলটি হরতাল করার চেষ্টা একটি গ্র্যান্ড দর কষাকষি জার্মানি তার এজেন্ডার পক্ষে সমর্থন জিততে। বিশেষত, এটি জার্মানির উপর ফ্রান্সের পারমাণবিক ছাতা সম্প্রসারণের সাথে জড়িত – যদিও এটি বাস্তবে কী বোঝায় তা স্পষ্ট নয় – বার্লিনের আরও যৌথ ইইউ orrow ণ গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং ইউরোজোন সীমাগুলির যথেষ্ট পরিমাণে আলগাভাবে ফিরে আসে debt ণ এবং ঘাটতি। জার্মানির গভীর পকেটের জন্য ফ্রান্সের পারমাণবিক প্রতিরোধের বিনিময় করে, এই বোমা-for debt ণ চুক্তিটি ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুর্বলতা নিয়ে কাগজপত্র করবে।
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের ফ্রান্সের কৌশল সুবিধার্থে তার নিজস্ব কারণ রয়েছে। তিনি মুখোমুখি ক স্থবির জার্মান অর্থনীতি মার্কিন শুল্ক এবং চীনা অতিরিক্ত উত্পাদন দ্বারা বিশেষত কঠোর আঘাত; সারগিং সমর্থন সুদূর ডান জনগণের জন্য; এবং স্কলজ এবং মের্কেল যুগের সময় দুই দশকের বিপর্যয়ের পরে সাহসী পদক্ষেপের জন্য একটি আকাঙ্ক্ষা। ফরাসি পরিকল্পনা জড়িত জার্মানিকে একটি ইউরোপীয় পতাকার মধ্যে মোড়ানো কেন্দ্রীভূত উদ্যোগের একটি সিরিজে বেঁধে রাখা। প্যারিস টেলিযোগাযোগ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ক্লাউড কম্পিউটিং থেকে শুরু করে মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা পর্যন্ত সমস্ত কিছু ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন তৈরির জন্য উপযুক্ত বলে মনে করে-এডিয়ালি ফরাসি বা ফরাসী-নিয়ন্ত্রিত। মার্জের কাজ করার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে ফ্রান্স অন্যান্য ইইউ সদস্য দেশগুলিকে সাইডলাইন করার চেষ্টা করেছে যা এর এজেন্ডার বিরোধিতা করতে পারে।
একটি গ্র্যান্ড ফ্রাঙ্কো-জার্মান দর কষাকষি যা অন্য সবার সম্পর্কে ব্যথা করে অবশ্যই একটি historical তিহাসিক নজির রয়েছে, অবশ্যই। সর্বশেষ গ্রেট ফ্রাঙ্কো-জার্মান ট্রেড অফ জার্মান চ্যান্সেলর হেলমুট কোহলকে শক্তিশালী জার্মান চিহ্ন এবং অন্যান্য ইউরোপীয় মুদ্রা প্রতিস্থাপনের জন্য ইউরো তৈরির বিষয়টি গ্রহণ করার বিনিময়ে জার্মানির 1990 এর পুনর্মিলনের প্রতি ফরাসী রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কোইস মিটারর্যান্ডের পরিচিতি ছিল। মিটারর্যান্ড বিশ্বাসী এটি “একটি সাধারণ মুদ্রা ব্যতীত আমরা সকলেই ইতিমধ্যে জার্মানদের ইচ্ছার অধীনস্থ।” সেই মুদ্রা ইউনিয়ন ইউরোপে রাজনৈতিক বিভেদ এবং অর্থনৈতিক স্থবিরতার মূল চালক হিসাবে রয়ে গেছে। 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রচার সত্ত্বেও, ইউরো একটি অংশ অসম্পূর্ণ এবং কাঠামোগতভাবে অস্থির আর্থিক ইউনিয়ন, যার সংকটগুলি দেশগুলির উপর গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যয় আরোপ করেছে আয়ারল্যান্ড থেকে গ্রীস।
১৯৯০ সালে যেমনটি হয়েছিল ঠিক তেমনই ফ্রান্স ইউরোপের বাকী অংশে তার অর্থনৈতিক দুর্বলতা রফতানি করতে চাইছে। ভবিষ্যতের ফলাফল সম্ভবত একই রকম হবে: অর্ধ-সমাপ্ত, সহজাতভাবে অস্থির এবং ইউরোপীয়িত সুরক্ষা অবকাঠামো ইইউর অসম্পূর্ণ মুদ্রা কাঠামোকে মিরর করে।
ম্যাক্রন মেরজকে বোর্ডে আসতে পারে বা না পারে, ফ্রান্সের অবিরাম বিশ্বাস যে তার নিজস্ব অগ্রাধিকারগুলি ইউরোপের বেশিরভাগ ইইউ অংশীদারদের বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে। অর্থনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবের কারণে, ফ্রান্স debt ণ সংকট এড়াতে ইইউ বেলআউট চাইছে এমন আরও একটি অব্যবস্থাপনা সদস্য রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে।
ইইউ অংশীদারদের সাথে প্রয়োজনীয় সম্পর্কগুলি তৈরি করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম-বিশেষত পূর্বের সামনের-লাইন রাজ্যগুলি-এবং পরবর্তী সমঝোতার আকার দেয়, ফ্রান্স ইউরোপকে দুর্বল এবং বিভাজন দ্বারা বিভক্ত করে চলেছে। মস্কো, বেইজিং এবং ওয়াশিংটন -এ ইউরোপের শত্রুরা আগামী বছরগুলিতে তাদের শোষণ করতে পেরে খুব খুশি হবে।