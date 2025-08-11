You are Here
ইউরোপের প্রত্যন্ত অংশে ভ্রমণের বিষয়ে আমাদের বলুন – আপনি একটি ছুটির ভাউচার জিততে পারেন | ভ্রমণ
এমন অনেক সময় আছে যখন আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিশ্ব থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাই এবং কোথাও কোথাও কোথাও বেরিয়ে যেতে চাই। এটি কোনও প্রত্যন্ত দ্বীপ, বনজ লুকানো, গ্রামাঞ্চলের খুব কম জনবহুল সোয়েথ বা কয়েকজন পর্যটক যে শহর ঘুরে দেখেন, আমরা ইউরোপের ভ্রমণের কথা শুনতে চাই যেখানে আপনি সত্যই এগুলি থেকে দূরে সরে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

সপ্তাহের সেরা টিপ, দ্বারা নির্বাচিত টম হল অফ লোনলি প্ল্যানেট একটিতে থাকার জন্য 200 ডলার ভাউচার জিতেছে কুলস্টেস সম্পত্তি – সংস্থাটির বিশ্বব্যাপী 3,000 এরও বেশি রয়েছে। সেরা টিপস গার্ডিয়ান ট্র্যাভেল বিভাগ এবং ওয়েবসাইটে উপস্থিত হবে।

আপনার টিপটি প্রায় 100 শব্দে রাখুন

আপনার যদি কোনও প্রাসঙ্গিক ফটো থাকে তবে এটি প্রেরণ করুন – তবে এটি আপনার কথা আমরা বিচার করব প্রতিযোগিতার জন্য

আমরা দুঃখিত, তবে আইনী কারণে আপনি অবশ্যই যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা হতে হবে এই প্রতিযোগিতা প্রবেশ করতে।

প্রতিযোগিতাটি সোমবার 18 আগস্ট সকাল 10 টায় বন্ধ হয় বিএসটি

আমাদের অতীত বিজয়ী এবং অন্যান্য টিপস একবার দেখুন

এখানে শর্তাদি পড়ুন

আপনার টিপ ভাগ করুন

নীচের ফর্মটি ব্যবহার করে আপনার ভ্রমণের টিপটি ভাগ করুন।

আপনার প্রতিক্রিয়াগুলি, যা বেনামে হতে পারে, ফর্মটি এনক্রিপ্ট করা হওয়ায় এটি সুরক্ষিত এবং কেবল অভিভাবক আপনার অবদানের অ্যাক্সেসের অ্যাক্সেস রাখে। বৈশিষ্ট্যটির উদ্দেশ্যে আপনি আমাদের যে ডেটা সরবরাহ করেন তা আমরা কেবল ব্যবহার করব এবং যখন আমাদের আর এই উদ্দেশ্যে এটির প্রয়োজন হয় না তখন আমরা যে কোনও ব্যক্তিগত ডেটা মুছে ফেলব। সত্য নাম প্রকাশের জন্য দয়া করে আমাদের ব্যবহার করুন সিকিউরড্রপ পরিবর্তে পরিষেবা।

যদি আপনার ফর্মটি ব্যবহার করতে সমস্যা হয় তবে ক্লিক করুন এখানে। এখানে পরিষেবার শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতি পড়ুন।

