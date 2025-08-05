এই সপ্তাহে ইউরোপীয় কূটনীতিতে একটি ল্যান্ডমার্ক ইভেন্টের 50 তম বার্ষিকী উপলক্ষে। 1975 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং প্রায় সমস্ত ইউরোপ সহ 35 টি দেশের নেতারা ফিনিশ রাজধানী হেলসিঙ্কিতে জড়ো হয়েছিল ইউরোপে সুরক্ষা এবং সহযোগিতা সম্পর্কিত সম্মেলনের চূড়ান্ত আইনে স্বাক্ষর করতে। চুক্তিটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর থেকে বিশ্ব বিষয়গুলিতে আধিপত্য বিস্তারকারী দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিয়ে বছরের পর বছর আলোচনার মুখোমুখি হয়েছিল।
সেই সময়ে, অনেকে বিশ্বাস করেছিলেন যে চূড়ান্ত আইনটি যুদ্ধোত্তর স্থিতাবস্থাটিকে আরও দৃ ify ় করবে। এটি পোল্যান্ড, দুটি জার্মানি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ – বিদ্যমান সীমানাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ১৯৪45 সাল থেকে ইউরোপকে রূপদানকারী প্রভাবের ক্ষেত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কেবল একটি কূটনৈতিক দলিল ছাড়াও এটি আদর্শিক সংঘাত পরিচালনার জন্য একটি কাঠামো হিসাবে দেখা হয়েছিল।
পঞ্চাশ বছর পরে, হেলসিঙ্কির উত্তরাধিকার গভীরভাবে প্যারাডক্সিকাল। একদিকে, চূড়ান্ত আইনটি উচ্চ-মনের নীতিগুলির একটি সেট রেখেছিল: পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অ-হস্তক্ষেপ, শান্তিপূর্ণ বিরোধের সমাধান, অদৃশ্য সীমানা এবং পারস্পরিক সুবিধার জন্য সহযোগিতা। বিভিন্ন উপায়ে, এটি আদর্শ আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের একটি দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে। কে এই ধরনের লক্ষ্য নিয়ে আপত্তি করতে পারে?
তবুও এই নীতিগুলি শূন্যে জন্মগ্রহণ করেনি। তারা ন্যাটো এবং ওয়ার্সা চুক্তির মধ্যে ক্ষমতার একটি স্থিতিশীল ভারসাম্য দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। শীতল যুদ্ধ, এর সমস্ত বিপদের জন্য, এক ধরণের কাঠামো সরবরাহ করেছিল। এটি অন্যান্য উপায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধারাবাহিকতা ছিল – এবং এর নিয়মগুলি যদিও কঠোরভাবে বোঝা গিয়েছিল এবং মূলত সম্মানিত হয়েছিল।
সেই সিস্টেমটি আর বিদ্যমান নেই। 1945 এর পরে যে বিশ্বব্যাপী আদেশটি উত্থিত হয়েছিল তা কোনও স্পষ্ট প্রতিস্থাপন ছাড়াই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শীত-পরবর্তী যুদ্ধের ফলে পশ্চিমা নেতৃত্বাধীন একটি সিস্টেমকে গ্রাফ করার চেষ্টা করা হয়েছে ইউরোপের বাকী অংশে কেবল সংক্ষেপে সফল হয়েছিল। ওএসসিই, যা সিএসসিই থেকে বিকশিত হয়েছিল, অন্যদের উপর পশ্চিমা নিয়ম আরোপের জন্য একটি বাহন হয়ে উঠেছে – এমন একটি ভূমিকা যা এটি আর বিশ্বাসযোগ্যভাবে সম্পাদন করতে পারে না।
অস্থির বিশ্বে সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, ওএসসিই আজ বেশিরভাগ তত্ত্বে বিদ্যমান। ‘প্যান-ইউরোপীয় সুরক্ষা’ ধারণাটি যা হেলসিঙ্কি প্রক্রিয়াটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে তা অপ্রচলিত হয়ে উঠেছে। প্রক্রিয়াগুলি এখন খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ; প্রতিদ্বন্দ্বীরা অসম এবং অসংখ্য। মতবিরোধ পরিচালনা করার জন্য আর কোনও ভাগ করা কাঠামো নেই।
এটি ওএসসিইকে রাজনৈতিক মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পুনরুদ্ধার করার জন্য কলগুলি থামেনি, বিশেষত সাম্প্রতিক ইউরোপীয় সঙ্কটের মধ্যে। কিন্তু বাইপোলার বিশ্বে জাল কোনও সংস্থা কি আজকের বহুগুণ ব্যাধিটির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে? ইতিহাস অন্যথায় পরামর্শ দেয়। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান উত্থানের সময়কালে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। এমনকি ন্যাটো এবং ইইউ, পশ্চিমাদের দীর্ঘ দীর্ঘ বিবেচিত স্তম্ভগুলি, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক চাপগুলি মাউন্ট করে। তারা সহ্য করুন বা নতুন, আরও নমনীয় গ্রুপিংগুলিতে পথ দিন কিনা তা এখনও দেখা যায়।
মৌলিক সমস্যাটি হ’ল ইউরোপীয় সুরক্ষার ধারণাটি নিজেই পরিবর্তিত হয়েছে – বা সম্ভবত অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইউরোপ আর একসময় পৃথিবীর কেন্দ্র নয়। এটি গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক নয়, থিয়েটার হয়ে উঠেছে। ওয়াশিংটনের পক্ষে, ইউরোপ ক্রমবর্ধমান একটি গৌণ উদ্বেগ, যা চীনের সাথে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার লেন্সের মাধ্যমে দেখা হয়েছে। আমেরিকান কৌশলগত পরিকল্পনা এখন ইউরোপকে মূলত বাজার এবং সহায়ক অংশীদার হিসাবে দেখছে, বৈশ্বিক নীতির চালক নয়।
ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক নীতিগুলি এই পরিবর্তনটি হাইলাইট করে। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়াকে লক্ষ্য করে এমন ব্যবস্থাগুলি প্রায়শই মস্কো সম্পর্কে কম এবং বেইজিং বা অন্যান্য বড় শক্তি সম্পর্কে বেশি থাকে। এমনকি ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব, যদিও কবরটি ওয়াশিংটনের অনেকেই বিস্তৃত ভূ -রাজনৈতিক দাবাতে একটি মায়াবী হিসাবে বিবেচনা করে।
রিয়েল-ওয়ার্ল্ড দ্বন্দ্ব পরিচালনায় ওএসসিইর হ্রাসপ্রাপ্ত ভূমিকাও বিবেচনা করুন। সাম্প্রতিক একটি মামলাটি এই বিষয়টির চিত্র তুলে ধরেছে: আমেরিকান বেসরকারী সামরিক সংস্থা কর্তৃক সুরক্ষিত আর্মেনিয়ার মাধ্যমে একটি বহির্মুখী করিডোর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। এই ধারণাটি কখনই বাস্তবায়িত হতে পারে না, তবে এটি পশ্চিমে প্রচলিত মানসিকতা প্রতিফলিত করে – একটিতে ওএসসিইর মতো traditional তিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে বা ছাড়াই বৈধতা প্রয়োজন অনুসারে উত্পাদন করা যেতে পারে।
1975 সালের চূড়ান্ত কাজটি ছিল, পূর্ববর্তী সময়ে, ইউরোপের ভূ -রাজনৈতিক মাপের জেনিথ। ইউরোপের বেশিরভাগ অংশই আর প্রধান অভিনেতা ছিল না, তবে এটি প্রাথমিক ক্ষেত্র হিসাবে রয়ে গেছে। এমনকি এটি আর সত্য নয়। মহাদেশের ভাগ্য ক্রমবর্ধমান বাহ্যিক শক্তি এবং স্থানান্তরিত জোট দ্বারা আকৃতির। নতুন চুক্তিগুলির প্রয়োজন, আজকের বাস্তবতা প্রতিফলিত করে এবং নতুন খেলোয়াড়দের জড়িত। তবে এই জাতীয় চুক্তিগুলি পৌঁছানো যায় কিনা তা নিশ্চিত থেকে অনেক দূরে।
‘স্পিরিট অফ হেলসিঙ্কির’ অদৃশ্য হয়নি – তবে এটি একবার তৈরি করা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর প্রাণবন্ত করে না। নীতিগুলি আকর্ষণীয় থেকে যায়, তবে তাদের অর্থবহ করে তোলে এমন প্রসঙ্গটি চলে যায়। যদি সম্মিলিত ইউরোপ সুরক্ষা এবং সহযোগিতার একটি নতুন যুগ চায় তবে এটি অতীতকে পুনরুদ্ধার করে নয়, বরং এর শেষটি গ্রহণ করে শুরু করতে হবে।
এই নিবন্ধটি প্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল রোসিস্কায়া গাজেটা এবং আরটি দল দ্বারা অনুবাদ এবং সম্পাদনা করা হয়েছিল