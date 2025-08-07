ইউরোপের হাজার হাজার হোটেল বুকিং ডটকমের বিরুদ্ধে ‘আপত্তিজনক’ অনুশীলনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে ভ্রমণ এবং অবসর

বুকিং ডটকম 10,000 টিরও বেশি ইউরোপীয় হোটেল থেকে একটি শ্রেণি-অ্যাকশন মামলা মোকাবিলা করছে যে এই যুক্তি দিয়ে যে আবাসন মেগা-সাইটটি তার পেশীটি 20 বছরের সময়কালে তাদের ক্ষতির জন্য বাজারকে বিকৃত করতে ব্যবহার করেছে।
ইউরোপের হোটেল, রেস্তোঁরা ও ক্যাফে (হটরেক) অ্যাসোসিয়েশন, যা ইইউর মধ্যে শিল্পকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং সম্প্রতি আইনী পদক্ষেপ নিয়ে আসছে, হোটেল মালিকদের স্যুটটিতে যোগদানের জন্য একটি সময়সীমা 29 আগস্ট পর্যন্ত প্রসারিত উচ্চ চাহিদা কারণে।
ইউরোপীয় আতিথেয়তা খাতে দায়ের করা বৃহত্তম বৃহত্তম হিসাবে প্রত্যাশিত মামলাটি ব্রিটেনের সহ ৩০ টি জাতীয় হোটেল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা সমর্থিত।
হটরেক এক বিবৃতিতে বলেছে, “10,000 টিরও বেশি হোটেল ইতিমধ্যে প্যান-ইউরোপীয় উদ্যোগে যোগ দিয়েছে যে বুকিং ডটকমের অবৈধ ‘সেরা মূল্য’ (সমতা) ধারাগুলির ব্যবহার দ্বারা সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য,” হটরেক এক বিবৃতিতে বলেছেন।
এতে অভিযোগ করা হয়েছে যে বুকিং ডটকমের “সেরা মূল্য” অঙ্গীকারগুলি হোটেলগুলি থেকে তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটগুলি সহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মগুলিতে কম দামে কক্ষগুলি না দেওয়ার জন্য বিশাল চাপের মধ্যে থেকে বের করা হয়েছিল।
হোটেল শিল্প বলছে যে নেদারল্যান্ডস-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মটি গ্রাহকদের “ফ্রি-রাইডার” বুকিং নামে অভিহিত করতে বাধা দেওয়ার জন্য এই ধারাগুলি ব্যবহার করেছিল, যা এটি একটি হোটেল সন্ধানের জন্য তার পরিষেবাগুলি ব্যবহার করার জন্য সংজ্ঞায়িত করেছিল তবে তারপরে সরাসরি পরিচালনার সাথে বুকিং করে বুকিং ডটকমকে কাটছে।
“নিবন্ধকরণ (আইনী পদক্ষেপের জন্য) অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াটি ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে অন্যায় অনুশীলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আতিথেয়তা শিল্পের দৃ strong ় আকাঙ্ক্ষাকে প্রদর্শন করে,” হটরেক বলেছিলেন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে মামলা -মোকদ্দমাটি একটি চূড়ান্ত লড়াই হবে, ২০০৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়কালের জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়েছে, যখন বুকিং ডটকমটি মেনে চলার জন্য সেরা মূল্য ধারাটি সরিয়ে দিয়েছে ইইউ ডিজিটাল মার্কেটস অ্যাক্ট।
হটরেক বলেছিলেন যে আমস্টারডামে শুনানি করা হবে এমন শ্রেণীর পদক্ষেপটি ২০২৪ সাল থেকে ইউরোপীয় আদালত আদালত (ইসিজে) এর রায় অনুসরণ করেছে, “এতে দেখা গেছে যে বুকিং ডটকমের প্যারিটি ক্লজগুলি ইইউ প্রতিযোগিতা আইন লঙ্ঘন করেছে”।
হটরেকের সভাপতি আলেকজান্দ্রোস ভ্যাসিলিকোসকে ইউরোপের “ডিজিটাল বাজারে আপত্তিজনক অনুশীলন” বলে ডেকে বলেছেন, “ইউরোপীয় হোটেলিয়াররা দীর্ঘদিন ধরে অন্যায় পরিস্থিতি এবং অতিরিক্ত ব্যয়ে ভুগছে। এখন একসাথে দাঁড়িয়ে সমাধানের দাবি করার সময় এসেছে।”
বুকিং ডটকম হটরেক এবং অন্যান্য হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের বিবৃতিগুলিকে একটি ইমেল বিবৃতিতে “ভুল এবং বিভ্রান্তিকর” বলে ডেকেছিল, যোগ করে এটি “একটি শ্রেণীর পদক্ষেপের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি” পায় নি।
এতে বলা হয়েছে যে ইসিজে রায়টি খুঁজে পায়নি যে বুকিং ডটকমের “সেরা দাম” ধারাগুলি প্রতিযোগিতামূলক বিরোধী ছিল তবে “কেবল বলা হয়েছে যে এই জাতীয় ধারাগুলি ইইউ প্রতিযোগিতা আইনের আওতায় পড়ে এবং তাদের প্রভাবগুলি অবশ্যই কেস-কেস-কেস ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত”।
সংস্থাটি তার “ন্যায্য প্রতিযোগিতার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ” সম্পর্কে একটি বিবৃতি উল্লেখ করেছে, যেখানে এটি যুক্তি দিয়েছিল যে “অতীতের প্যারিটি ক্লজগুলি এটিকে সীমাবদ্ধ করার পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যকে উত্সাহিত করেছিল”।
এটি একটি জরিপ উদ্ধৃত করেছে 74% হোটেলয়ার্স বলেছে বুকিং ডটকম তাদের ব্যবসায়কে আরও লাভজনক করে তুলেছে, অনেকগুলি উচ্চতর অধিগ্রহণের হার এবং গ্রাহক অধিগ্রহণের ব্যয় কম প্রতিবেদন করে। তবে অন্যান্য শিল্প প্রতিনিধিরা সংস্থার অনুশীলনগুলিকে নিষ্ক্রিয় হিসাবে সমালোচনা করেছিলেন।
“তারা বাজারের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করার সাথে সাথে বুকিং তার কমিশনের হার বাড়াতে এবং হোটেলয়ার্সের মার্জিনের উপর অনেক বেশি চাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল,” ফরাসী আতিথেয়তা সেক্টর অ্যাসোসিয়েশন ইউএমআইএইচ এর হোটেল বিভাগের সভাপতি ভেরোনিক সিগেল পাবলিক ব্রডকাস্টার ফ্রান্স ইন্টার বলেছেন।
“গ্রাহক যে কক্ষের জন্য € 100 (£ 87) প্রদান করে, আপনি যদি বুকিংয়ের কমিশনটি সরিয়ে নেন তবে হোটেলিয়র সর্বোত্তমভাবে € 75 পান, যার সাথে তাদের তাদের কর্মচারীদের অর্থ প্রদান করতে হবে এবং বিনিয়োগ করতে হবে।”
ঘর্ষণ সত্ত্বেও, বুকিং ডটকম অনেকগুলি হোটেলগুলির জন্য অনিবার্য বলে মনে হয়, ছোট, স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্জনের জন্য একটি অনলাইন পৌঁছনো এবং দৃশ্যমানতা প্রদান করে।
হটরেক এবং অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস অ্যান্ড আর্টস ওয়েস্টার্ন সুইজারল্যান্ডের একটি গবেষণা ওয়েবসাইটের মূল সংস্থা বুকিং হোল্ডিং পাওয়া গেছে, 2019 সালে 68.4% এর তুলনায় 2024 সালে ইউরোপীয় বাজারের 71% নিয়ন্ত্রণ করেছে।
কর্পোরেশন মূল্যবান হয় $ 170bn (£ 127bn), ভক্সওয়াগেনের চেয়ে তিনগুণ।
ড্যাসেল্ডার্ফের হেইনরিচ হেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর প্রতিযোগিতা আইনের পরিচালক রুপ্রেচট পডসুন বলেছেন, বুকিং ডটকম কীভাবে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম একটি পুরো সেক্টরকে জয় করতে পারে তার একটি সর্বোত্তম উদাহরণ ছিল, একটি “বিজয়ী তৈরি করে” গতিশীল।
তিনি বলেছিলেন যে আইনী পদক্ষেপ সম্ভবত দীর্ঘায়িত হবে এবং ক্ষয়ক্ষতিগুলি কীভাবে পরিমাপ করা যায় সে সম্পর্কে কাঁটাযুক্ত প্রশ্নটি চালু করবে।
“বিচারকদের একটি মতামত তৈরি করতে হবে এবং তারপরে এটি সমস্ত আপিলের মধ্য দিয়ে যাবে – সমস্ত ব্যয় এবং আইনের অধীনে উপলব্ধ সমস্ত কৌশল সহ,” তিনি জার্মানির ডেইলি সাদেডেউশে জেইতুংকে বলেছিলেন।
“কেসটি হোটেলগুলির বিদ্রোহ, বলে: ‘আপনি আমাদের সাথে যা চান তা করতে পারবেন না’ ‘