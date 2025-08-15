ইউরোমিলিয়নস: বিজয়ী সংখ্যাগুলি বিশাল M 201M জ্যাকপটের জন্য প্রকাশিত হয়েছে

আজ রাতের £ 201 মিলিয়ন ইউরোমিলিয়ন জ্যাকপটের বিজয়ী সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।
জাতীয় লটারি ইউরোমিলিয়ন বিজয়ী সংখ্যা 13, 30, 35, 36 এবং 40। ভাগ্যবান সংখ্যাগুলি 02 এবং 06।
মিলিয়নেয়ার নির্মাতা নির্বাচনের মাধ্যমে একটি যুক্তরাজ্যের মিলিয়নেয়ার তৈরি করা হয়েছে: ভিএলপিএল 28287।
আজ রাতের জাতীয় লটারি থান্ডারবল বিজয়ী সংখ্যাগুলি হ’ল: 07, 19, 25, 35, 37। থান্ডারবলটি 02।
সপ্তাহের প্রথম দিকে কেউ জ্যাকপটের সাথে মেলে না, যার অর্থ পুরষ্কার তহবিলটি ঘুরে দেখা গেছে।
মঙ্গলবার এক যুক্তরাজ্যের খেলোয়াড় কাছাকাছি এসেছিলেন, পাঁচটি সংখ্যা এবং এক ভাগ্যবান তারকা মেলে £ 680,767 জিতেছে।
শুক্রবার বিশাল £ 201 মিলিয়ন জ্যাকপট এটি ইতিহাসের বৃহত্তম মধ্যে তৈরি করবে। রেকর্ড – একটি বিস্ময়কর 213 মিলিয়ন ডলার – জুনে জিতেছিল।
জাতীয় লটারির মতে, শীর্ষস্থানীয় পুরষ্কার জয়ের ১৩৯ মিলিয়ন সম্ভাবনা রয়েছে, যা জ্যাকপট আরও বড় হওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় এবং আরও বেশি লোক তাদের হাত চেষ্টা করে।
এখানে আজ অবধি 10 টি বৃহত্তম যুক্তরাজ্যের লটারি জিতেছে – সমস্ত ইউরোমিলিয়নস অঙ্কন থেকে:
- বেনামে, 213,000,000 ডলার, 18 জুন 2025
- বেনামে, £ 195,707,000, 19 জুলাই 2022
- জো এবং জেস থওয়েট, 184,262,899.10, 10 মে 2022
- বেনামে, £ 177,033,6999.20, 26 নভেম্বর 2024
- বেনামে, £ 171,815,297.80, 23 সেপ্টেম্বর 2022
- বেনামে, £ 170,221,000, 8 অক্টোবর 2019
- কলিন এবং ক্রিস ওয়েয়ার, £ 161,653,000, 12 জুলাই 2011
- অ্যাড্রিয়ান এবং গিলিয়ান বেফোর্ড, 8 148,656,000, 10 আগস্ট 2012
- বেনামে, £ 123,458,008, 11 জুন 2019
- বেনামে, £ 122,550,350, এপ্রিল 2021