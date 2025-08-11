ইউরো অঞ্চল মার্কিন-রাশিয়া সামিটের আগে স্থির করে, ইউএস-চীন বাণিজ্য সময়সীমা

ইউরো জোন বন্ডের ফলন সোমবার এক সপ্তাহের আগে ইউক্রেন শান্তির উপর মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলন এবং মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধের একটি সময়সীমা, বাজারের তরলতা থিন হিসাবে একটি সময়সীমা সহ এক সপ্তাহের আগে অবিচ্ছিন্নভাবে খোলা হয়েছিল।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার আলাস্কায় ইউক্রেনের শান্তি দালানোর চেষ্টা করার জন্য বৈঠক করবেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন ২০২১ সালে পুতিনের সাথে দেখা করার পর থেকে এটি মার্কিন ও রাশিয়ান নেতার মধ্যে প্রথম ব্যক্তিগত বৈঠক হবে।
এদিকে, মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধে 90 দিনের একটি যুদ্ধের মেয়াদ মঙ্গলবার শেষ হবে, ব্যবসায়ীরা আরও 90 দিনের জন্য বিরতি বাড়ানোর প্রত্যাশা করছেন।
জার্মান 10 বছরের ফলন (ডি 10yt = আরআর) শুক্রবারের কাছাকাছি থেকে 2.684%এ সামান্য পরিবর্তিত হয়েছিল, গত সপ্তাহে 1 বেসিক পয়েন্ট শেষ করার পরে। বৃহত্তর ইউরো জোনের মানদণ্ডে বুন্ডসের ফলন এই মাসে এ পর্যন্ত ন্যূনতম আন্দোলন দেখিয়েছে।
পড়ুন: স্থিতিশীল বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্য ইউএস-চীন ট্রুস
সুদের হারের প্রত্যাশার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আরও সংবেদনশীল, দুই বছরের ফলন (ডিই 2 আইটি = আরআর) 1.955%স্থির ছিল।
এই সপ্তাহে ইউরো অঞ্চল থেকে সামান্য বাজার-সংবেদনশীল ডেটা সহ, বিনিয়োগকারীদের ফোকাস মঙ্গলবার জুলাই মার্কিন গ্রাহক মুদ্রাস্ফীতি পরিসংখ্যানগুলিতে থাকবে। একটি নরম পাঠ পরবর্তী মাসে ফেডারেল রিজার্ভ হারের জন্য প্রত্যাশা জোরদার করতে পারে।
কমারজব্যাঙ্ক বলেছিলেন যে এই সপ্তাহে ইউরো জোন বন্ড সরবরাহ এই বছর এ পর্যন্ত সবচেয়ে ছোট হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এটি জার্মান 10-বছরের বান্ডস এবং ফিনিশ 10- এবং 15 বছরের সরকারী বন্ডের পুনরায় খোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইতালি 3 বছরের, 7-বছর এবং আল্ট্রালং debt ণের নিলাম বাতিল করেছে, অন্যদিকে পর্তুগাল জারি করা থেকে বিরত থাকবে।
অন্য কোথাও, 10 বছরের ইতালীয় ফলন (আইটি 10yt = আরআর) 1 ভিত্তিক পয়েন্টে 3.496%এ নেমেছে, যখন ফরাসি 10-বছরের ফলন (এফআর 10 আইটি = আরআর) 3.388%এ অপরিবর্তিত ছিল।