ইউলি হুতাগল: পেশাদার কিউরেটর প্রতিশ্রুতি, তবে অপরাধমূলক ফাঁদগুলির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – কিউরেটর হওয়া কেবল আর্থিক সাফল্যের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ নয়, তবে একটি উচ্চ আইনী ঝুঁকির ক্ষেত্রও।
এটি ইউলি ইয়ান্তি হুতাগাওল, শ।, এমএইচ প্রকাশ করেছেন। সিএমড, একাদশ কিউরেটর এবং ইন্দোনেশিয়ান ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (এইচকেপিআই) এর কিউরেটর হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরে।
ইন্দোনেশিয়ার আইন ও অর্থনীতির জগতের পাবলিক স্পটলাইটের মাঝেও ইউলি আইনটির অখণ্ডতা এবং বোঝার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন যাতে কিউরেটর পেশা ব্যাকফায়ার না করে।
ইউলি ইয়ান্তি হুতাগাওল, শ।, এমএইচ।, সি.এমডি একজন আইনী পেশাদার। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিচারের জগতে রয়েছেন। পেলিটা হারাপান বিশ্ববিদ্যালয় (ইউপিএইচ) থেকে কাম লাউড মাস্টার্স স্নাতক ব্যবসায় আইন, এবং বর্তমানে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে এস -3 পড়াশোনা করছেন। গাদজা মাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড মধ্যস্থতা স্টাডিজ (পিউডিপস) থেকে স্নাতক।
তিনি বলেন, “কিউরেটরকে কেবল ধনী হিসাবে হুমকি দেওয়া হয় না, বরং অপরাধীকেও হুমকি দেওয়া হয়,” তিনি বলেছিলেন।
আইনী দৃষ্টিকোণে কিউরেটর হ’ল বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক যে deb ণখেলাপির সম্পদগুলি দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় তার যত্ন নিতে এবং পরিষ্কার করার জন্য উত্থাপিত একটি পেশাদার।
দেউলিয়ার এবং পিকেপিইউ সম্পর্কিত 2004 এর 37 নং আইনতে নিয়ন্ত্রিত।
নিলামের মাধ্যমে দেউলিয়া tors ণখেলাপীদের সনাক্তকরণ, সুরক্ষিত এবং বিক্রয় করার প্রধান কাজ, credit ণদাতাদের বিক্রয়কে সুষ্ঠুভাবে বিক্রয় উন্নয়ন এবং তদারকির বিচারক কর্তৃক তদারকি করা এবং তদারকি করা।
ইন্দোনেশিয়ার অনেক কিউরেটর পেশার প্রয়োজন। কিউরেটর পেশার প্রয়োজন কারণ বিভিন্ন কাঠামোগত, অর্থনৈতিক এবং আন্তঃসম্পর্কিত আইনী কারণগুলির কারণে বাণিজ্যিক বিরোধের সমাধান ক্রমবর্ধমান বিস্তৃত।
আরও বেশি সংখ্যক সংস্থা, চুক্তি এবং ক্রস -সেক্টর লেনদেন যাতে সংঘাতের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। ডিজিটাল ব্যবসা, স্টার্টআপ এবং এমএসএমইগুলির সম্প্রসারণ এমন নতুন গতিশীলতা তৈরি করে যা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়নি।
পণ্যমূল্যে ওঠানামা, আর্থিক নীতিতে পরিবর্তন এবং ভূ -রাজনৈতিক প্রভাবগুলি অনেক সংস্থাকে চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। এটি পিকেপিইউ এবং দেউলিয়া আইনী বন্দোবস্তের একটি রূপ হিসাবে ট্রিগার করেছে।
অনেক ব্যবসায়িক অভিনেতা চুক্তির বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে বুঝতে বা উপেক্ষা করে না। ব্যাখ্যা, ডিফল্ট বা ধারাগুলির লঙ্ঘনের পার্থক্যের কারণে বিরোধ দেখা দেয়।
এদিকে, দুর্বল ব্যবস্থাপনা বা স্বচ্ছ নয় এমন সংস্থাগুলি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক দ্বন্দ্বের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের মধ্যে বিরোধগুলি ক্রমবর্ধমান সাধারণ।
এটি দেখে, তারপরে প্রচুর পরিমাণে কিউরেটর প্রয়োজন।
তবে এই পেশারও চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি রয়েছে।