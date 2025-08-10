ইউশিমা টেনমঙ্গি – অ্যাটলাস ওবস্কা

You are Here
ইউশিমা টেনমঙ্গি
ইউশিমা টেনমঙ্গি


জাতীয় মানকৃত পরীক্ষার পাশাপাশি জাপানি কলেজের ভর্তি অনেক বিদ্যালয়ের পৃথক প্রবেশিকা পরীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এ হিসাবে, সিনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়ের দলগুলি একটি প্রদত্ত কলেজের উপর তাদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নেমে আসবে। এই ধরনের অগ্নিপরীক্ষায় সহায়তার আশায়, শিক্ষার্থীরা প্রথাগতভাবে টেনমঙ্গি মাজারগুলি পরিদর্শন করে, পৃষ্ঠপোষককে উত্সর্গীকৃত আমরা (স্পিরিট) শেখার, তেনজিন। টেনজিন মূলত নবম শতাব্দীর পণ্ডিত সুগওয়ারা কোনও মিশিজানে ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে দেবেন বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে তিনি কিয়োটোর জন্য দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করছেন বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল।

টোকিওর ইউশিমায় টেনম্যাঙ্গি আসলে আরও পুরানো, 458 এর মধ্যে এবং মূলত দেবতা আমে-নো-তাজিকারোকে উত্সর্গীকৃত। এটি 1355 অবধি টেনমঙ্গে পরিণত হয়নি, এবং এডো পিরিয়ড পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়নি। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় (তখন ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটি নামে পরিচিত) ১৮৮৮ সালে কাছাকাছি চলে এসেছিল, যার ফলে মাজারের একাডেমিক গুরুত্বকে আরও দৃ ifying ় করে তোলে।

শিক্ষার্থীরা স্থাপনের সাথে যখনই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তখন মাজারটি দেখার সর্বোত্তম সময়টি অবশ্যই অ্যাকশন হয় ইএমএ (ভোটদানের ট্যাবলেট) সাফল্যের জন্য জিজ্ঞাসা করছে। মাজারটি তার বেশ কয়েকটি বার্ষিক ইভেন্টের সময়ও প্রাণবন্ত, যথা ফেব্রুয়ারিতে উম্মে মাতসুরি (বরই ব্লসম ফেস্টিভাল), মে মাসে টেনজিন-সাই এবং নভেম্বরে কিকু মাতসুরি (ক্রাইস্যান্থেমাম ফেস্টিভাল)।





