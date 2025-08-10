You are Here
ইউসিএলএর গবেষণা অনুষদ কীভাবে ট্রাম্পের তহবিল জমাট বাঁধার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ছে

তাদের চিকিত্সা গবেষণা ক্যান্সারের চিকিত্সার সম্ভাব্য জীবন রক্ষাকারী অগ্রগতি এবং আরও সহজেই দুর্বল রোগ নির্ণয়ের জন্য সরঞ্জামগুলি বিকাশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। গণিতে তাদের অধ্যয়ন অনলাইন সিস্টেমগুলিকে আরও দৃ ust ় এবং সুরক্ষিত করতে পারে।

তবে শিক্ষাবর্ষটি খোলার সাথে সাথে ট্রাম্প প্রশাসনের গ্রান্ট ফান্ডিংয়ে $ 584 মিলিয়ন ডলার স্থগিতাদেশের দ্বারা এই এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ইউসিএলএর অধ্যাপকদের কাজকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, যা ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জেমস বি। মিলিকেন তার রূপান্তরকারী গবেষণায় “ডেথ নেল” ডেকেছিলেন।

২৯ শে জুলাই মার্কিন বিচার বিভাগের পরে এই হিমশীতলটি এসেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইহুদি ও ইস্রায়েলি শিক্ষার্থীদের নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে যে তারা Oct অক্টোবর, ২০২৩ সালের পরে হামাস আক্রমণে তারা যে বিরোধিতা বিরোধিতা করেছিল তার অপ্রতুল প্রতিক্রিয়া সরবরাহ করে।

ট্রাম্প প্রশাসন শুক্রবার শুক্রবার তহবিল স্টপেজ নিয়ে লড়াই তীব্রতর হয়েছিল, ইউসিএলএর অভিযোগগুলি সমাধানের জন্য ইউসিএলএর অন্যান্য ছাড়ের মধ্যে একটি $ 1 বিলিয়ন জরিমানা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে-এবং ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম বলেছিলেন যে এই প্রস্তাবটি “মহিমা” বলে অভিহিত করে রাজ্য মামলা করবে।

ওয়েস্টউডে আরও তীব্র উত্তেজনার মধ্যে, হাজার হাজার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাবিদ লম্বা রয়েছে। মোট, কমপক্ষে 800 টি অনুদান, বেশিরভাগ জাতীয় বিজ্ঞান ফাউন্ডেশন এবং জাতীয় স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটগুলি থেকে, হিমশীতল হয়েছে।

ইউসিএলএর পণ্ডিতরা বিভ্রান্তির দিনগুলি বর্ণনা করেছেন কারণ তারা কীভাবে অনুদানের ক্ষতি তাদের কাজকে প্রভাবিত করবে এবং নতুন তহবিলের উত্সগুলি উদঘাটনের জন্য ঝাঁকুনি দেবে – বা ভূমিকা যা তাদের অবিরত বেতন নিশ্চিত করবে বা তাদের সহকর্মীদের পক্ষে তা নিশ্চিত করবে। অধ্যাপকদের এখনও আঁকতে চাকরি এবং বেতন রয়েছে, স্নাতক শিক্ষার্থী সহ আরও অনেকে তাদের বেতন, টিউশন এবং স্বাস্থ্যসেবার জন্য অনুদানের তহবিলের উপর নির্ভর করে।

কমপক্ষে এই মুহুর্তের জন্য, যদিও বেশ কয়েকটি শিক্ষাবিদ টাইমসকে বলেছিলেন যে তাদের কাজ এখনও বাধাগ্রস্ত হয়নি। এখনও অবধি কোনও ছাঁটাই ঘোষণা করা হয়নি।

ইউসিএলএর ক্যান্সার গবেষক সিডনি ক্যাম্পবেল, যার অনুদানের তহবিল কাটা হয়েছে, ইউসিএলএর বায়োমেডিকাল সায়েন্সেস রিসার্চ বিল্ডিংয়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে।

ইউসিএলএর ডেভিড জিফেন স্কুল অফ মেডিসিনের একটি অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার গবেষক এবং পোস্টডক্টোরাল স্কলার সিডনি ক্যাম্পবেল বলেছেন, তার কাজ – যার লক্ষ্য ডায়েট কীভাবে এই রোগকে প্রভাবিত করে তা বোঝার লক্ষ্য – আপাতত অব্যাহত রয়েছে। তার একটি স্বাধীন ফেলোশিপ রয়েছে যা “আশা করি আমার বেশিরভাগ বেতন রক্ষা করবে।” তবে অন্যরা, তিনি বলেছিলেন, সেই বিলাসিতা নেই।

“এটি পুরোপুরি মানুষের জীবিকা নির্বাহ করতে চলেছে। আমি ইতিমধ্যে লোকদের সম্পর্কে জানি … যে পরিবারগুলি প্রায় অবিলম্বে বেতন কাটাতে হয়,” ক্যাম্পবেল বলেছিলেন, যিনি তার গবেষণার জন্য অর্থায়ন করে এমন একটি সহ স্বাস্থ্য অনুদানের দুটি জাতীয় ইনস্টিটিউট হারিয়েছেন এমন একটি ল্যাবের পক্ষে কাজ করছেন।

অগ্ন্যাশয় ক্যান্সার ক্যান্সারের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্যান্সারগুলির মধ্যে রয়েছে তবে ক্যাম্পবেলের কাজ এটি সম্পর্কে আরও ভাল বোঝার দিকে পরিচালিত করতে পারে, আরও শক্তিশালী প্রফিল্যাকটিক প্রোগ্রামগুলির জন্য পথ প্রশস্ত করে – এবং চিকিত্সার পরিকল্পনা – যা শেষ পর্যন্ত এই ঘাটতাকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে।

“ডায়েট কীভাবে ক্যান্সারের বিকাশের উপর প্রভাব ফেলতে পারে তা বোঝা প্রতিরোধমূলক কৌশলগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে যা আমরা ভবিষ্যতে রোগীদের কাছে সুপারিশ করতে পারি,” তিনি বলেছিলেন। “এই মুহূর্তে আমরা কার্যকরভাবে এটি করতে পারি না কারণ আমাদের অন্তর্নিহিত জীববিজ্ঞান সম্পর্কে তথ্য নেই। আমাদের অধ্যয়নগুলি আমাদের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সুপারিশ করতে সক্ষম হতে সহায়তা করবে।”

ক্যাম্পবেলের কাজ – এবং ইউসিএলএর আরও অনেকের – এটি সম্ভাব্য গ্রাউন্ডব্রেকিং। তবে শীঘ্রই এটি আটকে রাখা যেতে পারে।

“আমাদের এমন লোক রয়েছে যারা জানেন না যে তারা মাসের বাকি অংশের জন্য পরীক্ষামূলক উপকরণ কিনতে সক্ষম হবেন কিনা,” তিনি বলেছিলেন।

অস্তিত্বের সঙ্কটের ভয়

কারও কারও কাছে, কাটগুলি অস্তিত্বের সংকটের কাছাকাছি কিছু ট্রিগার করেছে।

ইউসিএলএ সামুয়েলি বায়োঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডিনো ডি কার্লো জানতে পেরেছিলেন যে সেখানে প্রায় ২০ টি অনুদান স্থগিত করা হয়েছিল – তার ল্যাবটিতে প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চারটি সহ – তিনি গভীর দুঃখ অনুভব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে কেন তার অনুদান হিমশীতল ছিল তা তিনি জানেন না এবং তার ছয় গবেষককে অর্থ প্রদানের জন্য অর্থ নাও থাকতে পারে।

সুতরাং ডি কার্লো, যিনি লাইম এবং অন্যান্য টিক-বাহিত রোগের জন্য ডায়াগনস্টিকগুলি নিয়ে গবেষণা করছেন, তিনি লিংকডিনে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি একটি পোস্ট লিখেছেন ফ্রাঞ্জ কাফকা উপন্যাসটি “দ্য ট্রায়াল” আহ্বান করা। উদ্বেগজনক কাহিনীটি জোসেফ কে নামের এক ব্যক্তির সম্পর্কে, যিনি ঘুম থেকে উঠে নিজেকে গ্রেপ্তার করে এবং তারপরে বিচারের মুখোমুখি হন – পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও বোঝাপড়া ছাড়াই।

“জোসেফ কে এর মতো, লোকেরা আসলে প্রভাবিত হয়েছিল – জনসাধারণ, তরুণ বিজ্ঞানীরা, আরও ভাল চিকিত্সা এবং ডায়াগনস্টিক সরঞ্জামগুলির জন্য অপেক্ষা করা রোগীরা – জিজ্ঞাসা করা বাকি: আমরা কোন অপরাধ করেছি?” লিখেছেন ডি কার্লো। “তাদের এমন একটি সিস্টেম দ্বারা বিচার করা হচ্ছে যা আর নিজেকে ব্যাখ্যা করে না।”

লিঙ্কডইন পোস্টটি দ্রুত কয়েক ডজন মন্তব্য এবং আরও এক হাজারেরও বেশি প্রতিক্রিয়া আকর্ষণ করেছিল। ডি কার্লো, যিনি এখন-স্থগিত অনুদান থেকে আসা বেতন-চেকের উপর নির্ভরশীল গবেষকদের জন্য চাকরি সন্ধানের জন্য কাজ করছেন, তিনি বলেছেন যে তিনি এই সমর্থনটির প্রশংসা করেছেন।

তবে, শুভেচ্ছার সীমা রয়েছে। “এটি এই মাসে কোনও শিক্ষার্থীর জন্য ভাড়া দেয় না,” তিনি বলেছিলেন।

ডি কার্লোর গবেষণা আংশিকভাবে একটি ঘরে বসে পরীক্ষা বিকাশের দিকে মনোনিবেশ করেছে যা লাইম এবং অন্যান্য টিক-বাহিত রোগগুলি সনাক্ত করতে পারে, যা বাড়ছে। যেহেতু বর্তমানে মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক এ জাতীয় কোনও পণ্য অনুমোদিত নয়, তিনি বলেছিলেন, যাদের টিক কামড়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের সংক্রমণ নিশ্চিত করার জন্য ল্যাব ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

“রোগ নির্ণয়ের এই বিলম্ব সময় মতো চিকিত্সা রোধ করে, এই রোগটিকে অগ্রগতির অনুমতি দেয় এবং সম্ভাব্যভাবে দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির দিকে পরিচালিত করে,” তিনি বলেছিলেন। “একটি দ্রুত, পয়েন্ট-অফ-কেয়ার পরীক্ষাটি ব্যক্তিদের তাত্ক্ষণিক ফলাফল গ্রহণের অনুমতি দেয়, যখন রোগটি খুব সহজেই সমাধান করা হয় তখন অ্যান্টিবায়োটিকগুলির সাথে প্রাথমিক চিকিত্সা সক্ষম করে, দীর্ঘস্থায়ী লক্ষণগুলির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং স্বাস্থ্যের ফলাফলগুলি উন্নত করে।”

ডি কার্লো ট্রাম্প প্রশাসনের দ্বারা “বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের উপর একটি ক্রমাগত হামলা” বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, যা দেশজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য তহবিলের জাতীয় ইনস্টিটিউটগুলিতে কয়েক বিলিয়ন ডলার বাতিল করেছে।

এটি “ঠিক … ছাড়েনি,” ডি কার্লো বলেছিলেন।

তহবিলের জন্য স্ক্র্যাম্বলিং

কিছু অধ্যাপক যারা অনুদান হারিয়েছেন তারা তহবিলের নতুন উত্সগুলি সুরক্ষিত করতে দীর্ঘ সময় কাটাতে ব্যয় করেছেন।

ডি কার্লো বলেছিলেন যে কোন গবেষকরা কাটগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয় তা সনাক্ত করতে এবং বোঝার চেষ্টা করার জন্য, “আমরা কি এই শিক্ষার্থীদের সমর্থন করতে পারি?” তিনি অন্যান্য বিকল্পগুলির মধ্যে এখনও কিছু অন্যান্য প্রকল্পে স্থানান্তরিত হতে পারে, বা অন্যান্য বিকল্পগুলির মধ্যে সহকারী পদে শিক্ষকতা করা যেতে পারে কিনা তাও নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন।

তিনি এই প্রচেষ্টায় একা নন। গণিতের অধ্যাপক টেরেন্স টিএও প্রায় 50 750,000 ডলার মূল্যের অনুদান হারিয়েছে। তবে তাও বলেছিলেন যে ইউসিএলএর খাঁটি ও ফলিত গণিতের জন্য ইউসিএলএর ইনস্টিটিউটের জন্য 25 মিলিয়ন ডলার অনুদান হিমায় তিনি আরও বেশি ব্যথিত হয়েছিলেন। ইনস্টিটিউটের জন্য তহবিলের ক্ষতি, যেখানে টিএও বিশেষ প্রকল্পগুলির পরিচালক, তিনি “আসলে বেশ অস্তিত্বহীন,” তিনি বলেছিলেন, কারণ সেখানে অনুদানটি “অপারেশনগুলির তহবিলের জন্য প্রয়োজন”।

কলেজ অফ লেটারস অ্যান্ড সায়েন্সেসের জেমস এবং ক্যারল কলিন্সের সভাপতি, টাও বলেছেন, ব্যথা তহবিলের ক্ষতির বাইরে চলে যায়। “হঠাৎ – এবং মূলত সাধারণভাবে যথাযথ প্রক্রিয়াটির অভাব – কেবল ক্ষতির সংমিশ্রণ করে,” টাও বলেছিলেন। “আমরা কোন নোটিশ পাইনি।”

তার জমিতে লুমিনারিটিএও এমন গবেষণা পরিচালনা করে যা কিছু অংশে এলোমেলো বা কাঠামোগত কিনা তা পরীক্ষা করে। তাঁর কাজটি ক্রিপ্টোগ্রাফিতে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করতে পারে যা শেষ পর্যন্ত অনলাইন সিস্টেম তৈরি করতে পারে – যেমন আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত – আরও সুরক্ষিত।

“এই ধরণের গবেষণা করা গুরুত্বপূর্ণ – যদি আমরা তা না করি তবে এটি সম্ভব যে কোনও প্রতিপক্ষ, উদাহরণস্বরূপ, আসলে এই দুর্বলতাগুলি আবিষ্কার করতে পারে যা আমরা মোটেও খুঁজছি না,” টাও বলেছিলেন। “সুতরাং আপনার এই অতিরিক্ত তাত্ত্বিক নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন নেই যে আপনি যে জিনিসগুলি কাজ করছেন তা আসলে উদ্দেশ্য হিসাবে কাজ করে, (এবং আপনার প্রয়োজন) কী কাজ করে না তার নেতিবাচক স্থানটিও অনুসন্ধান করুন” “

তাও বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে গণিত ইনস্টিটিউট বেসরকারী দাতাদের কাছ থেকে যে অনুদান পেয়েছে তা অনুদান দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন – এ পর্যন্ত প্রায় $ ১০০,০০০ ডলার।

“আমরা স্বল্পমেয়াদী তহবিলের জন্য ঝাঁকুনি দিচ্ছি কারণ আমাদের আগামী কয়েক মাসের জন্য কেবল লাইট চালিয়ে যাওয়া দরকার,” টাও বলেছিলেন।

ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্স স্থানীয় ৪৮১১ এর সভাপতি রাফায়েল জাইম, যা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৮,০০০ একাডেমিক শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে – ইউসিএলএ -তে প্রায় ৮,০০০ সহ – তিনি বলেছেন যে এখনও পর্যন্ত কোনও শ্রমিককে তিনি বেতন পাননি, তবে আগস্টের শেষের দিকে বিষয়টি একটি প্রধান হতে পারে।

তিনি বলেছিলেন যে ইউসি সিস্টেমের “শ্রমিকরা বিনা বেতনে না রেখে যায় না তা নিশ্চিত করার জন্য যা কিছু করতে পারে তার সবই করা উচিত।”

এরপরে কী আসে?

শিক্ষাবিদদের জন্য একটি প্রধান চাপ: অনিশ্চয়তা।

কিছু গবেষক যাদের অনুদান স্থগিত করা হয়েছিল তারা জানিয়েছেন যে তারা ইউসিএলএর কাছ থেকে এগিয়ে যাওয়ার পথে খুব বেশি দিকনির্দেশনা পাননি। প্রায় 3,000 অনুষদ সদস্য উপস্থিত ইউসিএলএ-প্রশস্ত কল সহ গত সপ্তাহে জুম কলগুলিতে সেই উদ্বেগের কিছুটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ইউসিএলএর প্রশাসকরা বলেছেন যে তারা গবেষকদের অর্থ প্রদানের জন্য গ্রান্টিদের সম্ভাব্য জরুরী “ব্রিজ” তহবিল সহ স্টপগ্যাপ বিকল্পগুলি অন্বেষণ করছে বা ল্যাবগুলি যেমন রডেন্টদের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করে তাদের মতো ল্যাবগুলি বজায় রাখে।

কিছু ইউসিএলএ শিক্ষাবিদ মস্তিষ্কের ড্রেন সম্পর্কে চিন্তিত। ডি কার্লো বলেছিলেন যে তিনি স্নাতক শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে স্নাতক বিদ্যালয়ের জন্য বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে তাঁর পরামর্শ চেয়েছিলেন।

“এই প্রথম আমি স্নাতক শিক্ষার্থীদের স্নাতক পড়াশোনার জন্য বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন এমন প্রথম দেখেছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমি শুনেছি, ‘সুইজারল্যান্ডের কী? … টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কী হবে?’ বিজ্ঞানের উপর এই হামলা শিক্ষার্থীদের ভাবছে যে এটি তাদের জন্য জায়গা নয়। “

তবে যুক্তিযুক্তভাবে গবেষকদের সবচেয়ে চাপের উদ্বেগ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ক্যাম্পবেল ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন – তিনি তার কাছাকাছি কাউকে হারিয়েছেন। তিনি এবং তার সহকর্মীরা “পরিবারগুলির জন্য” গবেষণাটি করেন যারা এই রোগের দ্বারাও স্পর্শ করেছেন।

“ইতিমধ্যে যে কাজটি চলছে তা কোনওভাবে থামার সুযোগটি সত্যই হতাশাব্যঞ্জক,” তিনি বলেছিলেন। “শুধু আমার জন্য নয়, এই সমস্ত রোগীদের জন্য আমি সম্ভাব্যভাবে সহায়তা করতে পারি” “

